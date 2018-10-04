Овечкин назвал поднятие чемпионского баннера на арене «Вашингтона» историческим моментом

В ночь на четверг «Вашингтон» разгромил «Бостон» в стартовом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:0. Встреча прошла в столице США, перед ее началом состоялась церемония поднятия чемпионского баннера в честь первой в истории победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли.

«Было удивительно, — сказал Овечкин о поднятии чемпионского баннера. — Это был исторический момент, очень приятно быть его частью. Сейчас мы особо не думаем [о втором чемпионстве подряд]. Главное — удачно стартовать, а сделать это будет нелегко».

«Сегодня все играли отлично, — продолжил хоккеист. — Мы сразу забили два гола, соперник был шокирован и уже не смог прийти в себя».

«Мы должны осознать, что начался новый сезон, — цитирует Овечкина ESPN. — Мы знаем, как должны играть, что приносит нам результат. Думаю, мы уже идем дальше, ведь мы — профессионалы. Мы знаем, как трудно достичь подобных высот».