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09:32 (мск), источник: ТАСС

Овечкин назвал поднятие чемпионского баннера на арене «Вашингтона» историческим моментом

ТАСС, 4 октября. Поднятие чемпионского баннера в честь победы в прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли является историческим моментом для капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и всей команды. Об этом заявил сам спортсмен, чьи слова приводит пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В ночь на четверг «Вашингтон» разгромил «Бостон» в стартовом матче нового сезона регулярного чемпионата НХЛ со счетом 7:0. Встреча прошла в столице США, перед ее началом состоялась церемония поднятия чемпионского баннера в честь первой в истории победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли.

«Было удивительно, — сказал Овечкин о поднятии чемпионского баннера. — Это был исторический момент, очень приятно быть его частью. Сейчас мы особо не думаем [о втором чемпионстве подряд]. Главное — удачно стартовать, а сделать это будет нелегко».

«Сегодня все играли отлично, — продолжил хоккеист. — Мы сразу забили два гола, соперник был шокирован и уже не смог прийти в себя».

«Мы должны осознать, что начался новый сезон, — цитирует Овечкина ESPN. — Мы знаем, как должны играть, что приносит нам результат. Думаю, мы уже идем дальше, ведь мы — профессионалы. Мы знаем, как трудно достичь подобных высот».

В следующем матче «Вашингтон» в гостях сыграет с «Питтсбургом» 5 октября.

Вашингтон Кэпиталз 7:0
(2:0, 4:0, 1:0)
Бостон Брюинз
4.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Брюс Кэссиди
Вратари
Брэйден Холтби Туукка Раск 27:28 (Я. Галак 27:28)
1-й период
00:24 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, М. Нисканен)
Шон Керали 01:45
01:47 Евгений Кузнецов
08:26 Якуб Врана
2-й период
Брэд Маршан 23:01
24:17 Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Ти.Дж. Оши)
26:13 Ник Дауд (Н. Уокер, Д. Смит-Пелли)
26:45 Мэдисон Боуи
Шон Керали 26:45
Шон Керали 26:45
27:28 Евгений Кузнецов (Б. Холтби, Дж. Карлсон)
Кеван Миллер 33:54
Дэвид Бэкес 35:27
35:45 Джон Карлсон (А. Овечкин, Н. Бэкстрем)
3-й период
48:25 Мэдисон Боуи
50:52 Ларс Эллер (Ч. Стивенсон, Б. Орпик)
53:54 Ларс Эллер
Брэд Маршан 53:54
Брэд Маршан 53:54
Брэд Маршан 53:54
Статистика
14 Штрафное время 32
0 Игра в большинстве 0
4 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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