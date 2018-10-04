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10:49 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 4 октября. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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В ночь на четверг «Вашингтон» в стартовом матче нового сезона НХЛ разгромил «Бостон» со счетом 7:0. Кузнецов провел на площадке 19 минут 15 секунд, нанес пять бросков по воротам соперника и забросил две шайбы. После игры 26-летний россиянин был признан первой звездой матча.

Первой звездой дня стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. В матче против «Монреаля» (3:2 ОТ) американец также отметился дублем, а одна из его шайб была заброшена в овертайме, что принесло «Торонто» победу.

Третьей звездой дня назван 19-летний шведский форвард «Ванкувера» Элиас Петтерссон, который проводит дебютный сезон в НХЛ. В матче против «Калгари» (5:2) швед забросил шайбу, а также отметился результативной передачей.

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