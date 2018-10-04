Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

В ночь на четверг «Вашингтон» в стартовом матче нового сезона НХЛ разгромил «Бостон» со счетом 7:0. Кузнецов провел на площадке 19 минут 15 секунд, нанес пять бросков по воротам соперника и забросил две шайбы. После игры 26-летний россиянин был признан первой звездой матча.

Первой звездой дня стал форвард «Торонто» Остон Мэттьюс. В матче против «Монреаля» (3:2 ОТ) американец также отметился дублем, а одна из его шайб была заброшена в овертайме, что принесло «Торонто» победу.