13 шайб и овертайм. Суперхоккей от команд Малкина и Овечкина
В центральном матче игрового дня НХЛ «Питтсбург» одолел «Вашингтон» в овертайме — 7:6.
В центральном матче игрового дня НХЛ «Питтсбург» одолел «Вашингтон» в овертайме — 7:6.
«Питтсбург» — «Вашингтон» — 7:6 ОТ (2:3, 3:1, 1:2, 1:0)
Голы: Олексяк — 1 (Малкин, Кессел), 1:49 — 1:0. Врана — 1 (Бэкстрем, Оши), 3:30 — 1:1. Орпик — 1, 4:18 — 1:2. Гюнтцель — 1 (бол., Спронг, Шульц), 7:27 — 2:2. Овечкин — 2 (Дьос, Кузнецов), 8:00 — 2:3. Летанг — 1 (Кросби, Дюмулин), 20:30 — 3:3. Карлсон — 2 (Коннолли), 23:54 — 3:4. Гюнтцель — 2 (Шульц, Хернквист), 35:09 — 4:4. Брассар — 1 (Симон, Дюмулин), 36:58 — 5:4. Малкин — 1 (Летанг, Кросби), 42:45 — 6:4. Оши — 2, 53:01 — 6:5. Оши — 3 (Карлсон), 53:22 — 6:6. Летанг — 2 (бол., Малкин, Кессел), 61:20 — 7:6.
Вратари: Мюррей — Холтби.
Штраф: 4 — 12.
Броски: 41 (5+23+11+2) — 36 (10+16+10+0).
Наши: Малкин (21.43/2/0) — Кузнецов (24.12/3/+1), Овечкин (20.07/3/+1), Орлов (24.22/5/-2).
5 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
Именно так должен выглядеть настоящий, близкий к идеальному, Матч Звезд — хоккей с высочайшим уровнем мастерства и скоростей, заточенный исключительно на атаку и лишь в малейшей степени на оборону, но при этом не превращающий голевое веселье в бессмысленное безумие, где шайбы забрасываются просто так, без помех и всякого интереса.
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А вот в регулярке все иначе: уже третий сезон подряд «Кэпс» и «Пенс» хотя бы раз за чемпионат выдают
Матч вряд ли может вести к серьезным выводам о перспективах команд как в ближайшем, так и более отдаленном будущем. «Вашингтон» еще в первом периоде наиграл на
— Оба вратаря — что Мэтт Мюррей, что Брэйден Холтби провели невыразительный матч. Куча подправлений сильно попортила им жизнь, но без их «участия» счет 7:6 вряд ли был возможен: ошибок было много.
— Евгений Малкин продолжает умудряться быть удивительно нестабильным по ходу не то что одного матча — одного периода. Он не доминировал в атаке, но несколько отдельных ярких действий привели или чуть ли не привели к голу. Первую половину матча после стартовой шайбы «Питтсбурга» россиянин был незаметен, и именно его грубая ошибка привела к тому, что «Вашингтон» смог спастись и перевести игру в овертайм.
Как только «Пенс» перехватили инициативу, оставили звезд гостей без шайбы, российский дуэт немного выпал из игры, а помощи от заменившего Уилсона Бретта Коннолли не было да и не могло быть — уровень первого звена он не тянет. Короткие попытки попробовать в первой тройке Андре Бураковски тоже ни к чему не привели. И есть сомнения, что
— О Кузнецове: в этом сезоне он наверняка побьет свои рекордные показатели по игровому времени. С «Питтсбургом» он провел почти три минуты в меньшинстве (из центров больше только Ник Дауд, Никлас Бэкстрем и Ларс Эллер меньше), и вряд ли Тодд Рирден им недоволен: Евгений — идеальная опция для максимального долгого владения шайбой при игре «четыре на пять» — за счет одного катания он сегодня украл у «Питтсбурга» больше полминуты большинства. В итоге Кузнецов сыграл в этом матче больше любого другого форварда из обеих команд: 24 минуты 12 секунд. Правда, именно его удаление привело к победной шайбе «Питтсбурга» в овертайме, но в этом случае скорее стоит хвалить Сидни Кросби, а не ругать Евгения.
— В матчах этих команд большинство всегда будет на одном из первых мест по важности: поэтому разница в штрафном времени (12−4 в пользу «Кэпс») была для гостей губительна. «Питтсбург» не очень стабильно играл в численном преимуществе, но с учетом гола Малкина через шесть секунд после выхода Коннолли из бокса реализовал три удаления из шести.
В таком результативном матче было много интересного и красивого. И не только в плане голов.
Александр Овечкин, как и вся его команда, провел хорошую первую половина матча, но во второй части игры был незаметен. Свой гол он забил после паса Кристиана Юуса. Овечкин обошел Дино Сиссарелли в списке лучших снайперов в истории НХЛ (609 шайб) и теперь единолично занимает 18-ю позицию. Следующий на очереди — Бобби Халл с 610 голами.
Брукс Орпик не забивал в регулярном чемпионате НХЛ с февраля 2016 года. Правда, его безголевая серия в целом прервалась в прошедшем
Павел КЛИМОВИЦКИЙ