13 шайб и овертайм. Суперхоккей от команд Малкина и Овечкина

Источник: AP 2018

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 7:6 ОТ (2:3, 3:1, 1:2, 1:0)

Голы: Олексяк — 1 (Малкин, Кессел), 1:49 — 1:0. Врана — 1 (Бэкстрем, Оши), 3:30 — 1:1. Орпик — 1, 4:18 — 1:2. Гюнтцель — 1 (бол., Спронг, Шульц), 7:27 — 2:2. Овечкин — 2 (Дьос, Кузнецов), 8:00 — 2:3. Летанг — 1 (Кросби, Дюмулин), 20:30 — 3:3. Карлсон — 2 (Коннолли), 23:54 — 3:4. Гюнтцель — 2 (Шульц, Хернквист), 35:09 — 4:4. Брассар — 1 (Симон, Дюмулин), 36:58 — 5:4. Малкин — 1 (Летанг, Кросби), 42:45 — 6:4. Оши — 2, 53:01 — 6:5. Оши — 3 (Карлсон), 53:22 — 6:6. Летанг — 2 (бол., Малкин, Кессел), 61:20 — 7:6.

Вратари: Мюррей — Холтби.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 41 (5+23+11+2) — 36 (10+16+10+0).

Наши: Малкин (21.43/2/0) — Кузнецов (24.12/3/+1), Овечкин (20.07/3/+1), Орлов (24.22/5/-2).

5 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Хоккей НХЛ 2018-2019 Неделя 1, 5.10.2018, 2:00 Питтсбург Пингвинз ОТ 7 Вашингтон Кэпиталз 6

Именно так должен выглядеть настоящий, близкий к идеальному, Матч Звезд — хоккей с высочайшим уровнем мастерства и скоростей, заточенный исключительно на атаку и лишь в малейшей степени на оборону, но при этом не превращающий голевое веселье в бессмысленное безумие, где шайбы забрасываются просто так, без помех и всякого интереса.

В плей-офф такого не увидишь: если «Питтсбург» не против и в Кубке Стэнли, особенно где-нибудь на стадии первого раунда, поразвлечься и подурачиться, как было этой весной с «Филадельфией», то «Вашингтон», что в свои плохие кубковые сезоны, что в один замечательный, старался по минимуму отходить от рационального хоккея.

А вот в регулярке все иначе: уже третий сезон подряд «Кэпс» и «Пенс» хотя бы раз за чемпионат выдают чудо-матч, в котором нет ничего возможного. Каждый раз это происходит, что интересно, в Питтсбурге, и каждый раз хозяева побеждают — в прошлом сезоне было 7:4, в позапрошлом — самые сумасшедшие 8:7 в овертайме. Сегодня до того рекорда немного не дотянули.

Ключевые выводы

Матч вряд ли может вести к серьезным выводам о перспективах команд как в ближайшем, так и более отдаленном будущем. «Вашингтон» еще в первом периоде наиграл на четыре-пять шайб и моментами рвал оборону «Питтсбургу» по несколько раз за смену, но не смог провести на таком уровне весь матч. «Пенс» заслуженно отыгрались и вышли вперед в счете — спасительный дубль Ти Джея Оши не вытекал из хода игры. При этом матч довольно показателен в деталях.

— Оба вратаря — что Мэтт Мюррей, что Брэйден Холтби провели невыразительный матч. Куча подправлений сильно попортила им жизнь, но без их «участия» счет 7:6 вряд ли был возможен: ошибок было много.

— Евгений Малкин продолжает умудряться быть удивительно нестабильным по ходу не то что одного матча — одного периода. Он не доминировал в атаке, но несколько отдельных ярких действий привели или чуть ли не привели к голу. Первую половину матча после стартовой шайбы «Питтсбурга» россиянин был незаметен, и именно его грубая ошибка привела к тому, что «Вашингтон» смог спастись и перевести игру в овертайм.

— Потеря Тома Уилсона уже сказалась на «Кэпс» и будет сказываться дальше. В сверхудачных матчах а-ля вчерашнего с «Бостоном», в которых соперник не может организовать контригру, для «Столичных» не так важно, кто именно составляют связку форвардов с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Сегодня это тоже не было проблемой — пока «Вашингтон», постоянно высоко прессингуя, не давал «Питтсбургу» поднять голову.

Как только «Пенс» перехватили инициативу, оставили звезд гостей без шайбы, российский дуэт немного выпал из игры, а помощи от заменившего Уилсона Бретта Коннолли не было да и не могло быть — уровень первого звена он не тянет. Короткие попытки попробовать в первой тройке Андре Бураковски тоже ни к чему не привели. И есть сомнения, что кто-то в «Вашингтоне» способен на длинной дистанции играть с Кузнецовым и Овечкиным, не считая хоккеистов второго звена Врана-Бэкстрем-Оши — но не разбивать же его?

— О Кузнецове: в этом сезоне он наверняка побьет свои рекордные показатели по игровому времени. С «Питтсбургом» он провел почти три минуты в меньшинстве (из центров больше только Ник Дауд, Никлас Бэкстрем и Ларс Эллер меньше), и вряд ли Тодд Рирден им недоволен: Евгений — идеальная опция для максимального долгого владения шайбой при игре «четыре на пять» — за счет одного катания он сегодня украл у «Питтсбурга» больше полминуты большинства. В итоге Кузнецов сыграл в этом матче больше любого другого форварда из обеих команд: 24 минуты 12 секунд. Правда, именно его удаление привело к победной шайбе «Питтсбурга» в овертайме, но в этом случае скорее стоит хвалить Сидни Кросби, а не ругать Евгения.

— В матчах этих команд большинство всегда будет на одном из первых мест по важности: поэтому разница в штрафном времени (12−4 в пользу «Кэпс») была для гостей губительна. «Питтсбург» не очень стабильно играл в численном преимуществе, но с учетом гола Малкина через шесть секунд после выхода Коннолли из бокса реализовал три удаления из шести.

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Овечкин приблизился к Халлу

В таком результативном матче было много интересного и красивого. И не только в плане голов.

Александр Овечкин, как и вся его команда, провел хорошую первую половина матча, но во второй части игры был незаметен. Свой гол он забил после паса Кристиана Юуса. Овечкин обошел Дино Сиссарелли в списке лучших снайперов в истории НХЛ (609 шайб) и теперь единолично занимает 18-ю позицию. Следующий на очереди — Бобби Халл с 610 голами.

Брукс Орпик не забивал в регулярном чемпионате НХЛ с февраля 2016 года. Правда, его безголевая серия в целом прервалась в прошедшем плей-офф.

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