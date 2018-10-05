Шайба Панарина в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Детройтом»

Встреча, прошедшая в четверг на льду «Детройта», завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу «Коламбуса», в составе которого победную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин (63-я минута).