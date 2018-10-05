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12:31 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Панарина в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Детройтом»

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Коламбус» в овертайме обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в четверг на льду «Детройта», завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу «Коламбуса», в составе которого победную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин (63-я минута).

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НХЛ 2018-2019
Неделя 1, 5.10.2018, 2:30
Детройт Ред Уингз
ОТ
2Коламбус Блю Джэкетс3

Также у «Блю Джекетс» отличились Кэм Эткинсон (6) с передачи Панарина, признанного первой звездой матча, и Джош Андерсон (34). У «Детройта» забили Деннис Чоловски (28) и Тайлер Бертуцци (37).

Результаты других встреч:

«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 (овертайм);.

«Баффало» — «Бостон» — 0:4;.

«Оттава» — «Чикаго» — 3:4 (овертайм);.

«Сент-Луис» — «Виннипег» — 1:5.

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