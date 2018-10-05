Шайба Панарина в овертайме принесла «Коламбусу» победу над «Детройтом»
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Коламбус» в овертайме обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Коламбус» в овертайме обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в четверг на льду «Детройта», завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 1:0) в пользу «Коламбуса», в составе которого победную шайбу забросил российский нападающий Артемий Панарин (63-я минута).
Также у «Блю Джекетс» отличились Кэм Эткинсон (6) с передачи Панарина, признанного первой звездой матча, и Джош Андерсон (34). У «Детройта» забили Деннис Чоловски (28) и Тайлер Бертуцци (37).
Результаты других встреч:
«Каролина» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 (овертайм);.
«Баффало» — «Бостон» — 0:4;.
«Оттава» — «Чикаго» — 3:4 (овертайм);.
«Сент-Луис» — «Виннипег» — 1:5.