Радулов помог «Далласу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Аризону» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Даллас» обыграл «Аризону» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая на льду «Далласа», завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев.
Шайбы забросили Девин Шор (25-я минута), российский форвард Александр Радулов (25) и Йон Клингберг (26).
«Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступили «Нэшвиллу» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2). Автором второй шайбы хозяев на 60-й минуте стал российский нападающий Павел Бучневич.
«Филадельфия» на выезде обыграла «Вегас» — 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). В составе победителей результативной передачей отметился российский форвард Михаил Воробьев, набравший свое первое очко в НХЛ.
«Колорадо» на своем льду обыграл «Миннесоту» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 20 бросков в створ.