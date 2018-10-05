Радулов помог «Далласу» обыграть «Аризону» в матче НХЛ

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая на льду «Далласа», завершилась со счетом 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) в пользу хозяев.

Хоккей НХЛ 2018-2019 Неделя 1, 5.10.2018, 3:30 Даллас Старз 3 Аризона Койотс 0

Шайбы забросили Девин Шор (25-я минута), российский форвард Александр Радулов (25) и Йон Клингберг (26).

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступили «Нэшвиллу» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:2). Автором второй шайбы хозяев на 60-й минуте стал российский нападающий Павел Бучневич.

«Филадельфия» на выезде обыграла «Вегас» — 5:2 (2:1, 3:0, 0:1). В составе победителей результативной передачей отметился российский форвард Михаил Воробьев, набравший свое первое очко в НХЛ.

«Колорадо» на своем льду обыграл «Миннесоту» — 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). Российский вратарь «Эвеланш» Семен Варламов отразил 20 бросков в створ.