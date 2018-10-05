Нападающий «Питтсбурга» Гюнцель признан первой звездой дня в НХЛ

Источник: AP 2018

В ночь на пятницу «Питтсбург» дома обыграл «Вашингтон» со счетом 7:6 в овертайме. 23-летний Гюнцель оформил дубль, завершив матч с показателем полезности «+1».

Словацкий вратарь «Бостона» Ярослав Галак стал второй звездой дня. «Бостон» в гостях со счетом 4:0 победил «Баффало». Галак отразил все 32 броска по воротам.