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10:37 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Питтсбурга» Гюнцель признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 5 октября. Американский нападающий «Питтсбурга» Джейк Гюнцель признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2018

В ночь на пятницу «Питтсбург» дома обыграл «Вашингтон» со счетом 7:6 в овертайме. 23-летний Гюнцель оформил дубль, завершив матч с показателем полезности «+1».

Словацкий вратарь «Бостона» Ярослав Галак стал второй звездой дня. «Бостон» в гостях со счетом 4:0 победил «Баффало». Галак отразил все 32 броска по воротам.

Третьей звездой дня признан американский вратарь «Далласа» Бен Бишоп. «Даллас» со счетом 3:0 на выезде победил «Аризону». Бишоп отразил все 30 бросков по своим воротам.

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