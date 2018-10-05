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16:50 (мск), источник: Р-Спорт

Овечкин в два раза популярнее любого другого хоккеиста НХЛ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Sports Business Daily поделился статистикой количества фолловеров самых популярных хоккеистов НХЛ в социальных сетях. Согласно ей самым популярным игроком лиги является капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, существенно увеличивший свою аудиторию после завоевания Кубка Стэнли.

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Источник: Reuters

Общее количество фолловеров россияна в Twitter, Facebook, Instagram составляет 4,2 миллиона человек. Это в два раза больше ближайшего «преследователя» в списке. Кроме того, Овечкин — единственный хоккеист НХЛ, чья аудитория в Instagram превышает один миллион подписчиков — в этой социальной сети за ним следит 1,4 миллиона человек.

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Второе место в списке самых популярных хоккеистов лиги занимает защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан. За его жизнью суммарно следят 2,1 миллиона человек. Замкнул тройку Хенрик Лундквист, вратарь «Рейнджерс». Число его подписчиков составляет 1,6 миллиона человек. В топ-15 есть еще один российский игрок — лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Топ-15 самых популярных хоккеистов НХЛ в соцсетях Twitter, Facebook, Instagram:

1. Александр Овечкин («Вашингтон») — 4,2 миллиона подписчиков.

2. Пи Кей Суббан («Нэшвилл») — 2,1 млн.

3. Хенрик Лундквист («Рейнджерс») — 1,6 млн.

4. Конор Макдэвид («Эдмонтон») — 1,1 млн.

5. Патрик Кейн («Чикаго») — 949,000.

6. Кори Прайс («Монреаль») — 900,000.

7. Клод Жиру («Филадельфия») — 864,000.

8. Роберт Луонго («Флорида») — 795,400.

9. Ти Джей Оши («Вашингтон») — 758,100.

10. Эндрю Шоу («Монреаль») — 726,800…

15. Владимир Тарасенко («Сент-Луис») — 580,400.

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