Овечкин в два раза популярнее любого другого хоккеиста НХЛ

Общее количество фолловеров россияна в Twitter, Facebook, Instagram составляет 4,2 миллиона человек. Это в два раза больше ближайшего «преследователя» в списке. Кроме того, Овечкин — единственный хоккеист НХЛ, чья аудитория в Instagram превышает один миллион подписчиков — в этой социальной сети за ним следит 1,4 миллиона человек.