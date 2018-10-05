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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Победный танец Панарина после матча с «Детройтом» (видео)

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:2ОТ). Форвард набрал 2 (1+1) очка, забросив шайбу в овертайме.

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После игры россиянин показал свой победный танец в раздевалке команды.

Во время загрузки произошла ошибка.
Детройт Ред Уингз 2:3 ОТ
(0:1, 2:1, 0:0)
Коламбус Блю Джэкетс
5.10.2018, 02:30 Зрители: 19515 Регулярный чемпионат Little Caesars Arena
Главные тренеры
Джефф Блэшилл Джон Торторелла
Вратари
Джимми Ховард Йоонас Корписало
1-й период
04:19 Тайлер Бертуцци
Кэм Аткинсон (А. Панарин, П-Л. Дюбуа) 05:12
12:52 Деннис Чоловски
Артемий Панарин 13:09
17:38 Джастин Абделькадер
2-й период
27:46 Деннис Чоловски (Д. Ларкин, Г. Нюквист)
Джош Андерсон 30:58
Джош Андерсон (Б. Дубински, Э. Дюклер) 33:06
Габриэль Карлссон 35:56
36:13 Тайлер Бертуцци (Д. Ларкин, Г. Нюквист)
37:22 Дэнни Декейсер
39:45 Филип Гронек
3-й период
45:41 Томас Ванек
Овертайм
Артемий Панарин (Н. Фолиньо, М. Нутиваара) 62:11
Статистика
12 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Д. Ларкин (Детройт Ред Уингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Детройт Ред Уингз
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