Победный танец Панарина после матча с «Детройтом» (видео)
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:2ОТ). Форвард набрал 2 (1+1) очка, забросив шайбу в овертайме.
Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:2ОТ). Форвард набрал 2 (1+1) очка, забросив шайбу в овертайме.
После игры россиянин показал свой победный танец в раздевалке команды.
|Детройт Ред Уингз
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2:3 ОТ
(0:1, 2:1, 0:0)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Джефф Блэшилл
|Джон Торторелла
|Джимми Ховард
|Йоонас Корписало
|1-й период
|04:19
|Тайлер Бертуцци
|Кэм Аткинсон (А. Панарин, П-Л. Дюбуа)
|05:12
|12:52
|Деннис Чоловски
|Артемий Панарин
|13:09
|17:38
|Джастин Абделькадер
|2-й период
|27:46
|Деннис Чоловски (Д. Ларкин, Г. Нюквист)
|Джош Андерсон
|30:58
|Джош Андерсон (Б. Дубински, Э. Дюклер)
|33:06
|Габриэль Карлссон
|35:56
|36:13
|Тайлер Бертуцци (Д. Ларкин, Г. Нюквист)
|37:22
|Дэнни Декейсер
|39:45
|Филип Гронек
|3-й период
|45:41
|Томас Ванек
|Овертайм
|Артемий Панарин (Н. Фолиньо, М. Нутиваара)
|62:11
|12
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Дж. Ховард (Детройт Ред Уингз), Д. Ларкин (Детройт Ред Уингз)