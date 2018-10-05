Победный танец Панарина после матча с «Детройтом» (видео)

Победный танец Панарина после матча с «Детройтом» (видео)

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:2ОТ). Форвард набрал 2 (1+1) очка, забросив шайбу в овертайме.