Панарин: У меня есть контракт с «Коламбусом», буду отдавать все силы
Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (1:3).
Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (1:3).
«Не сказал бы, что игра получилась хорошо. Было несколько хороших смен, могли забить, но не получилось. В большинстве надо больше бросать, но не глупо, потому что иногда всё закрыто, и у партнёра позиция может быть лучше. Надо забивать просто», — цитирует Панарина официальный сайт «Коламбуса».
Также форвард рассказал о ситуации с контрактом, который истекает после окончания сезона-2018/19. Ранее нападающий отказался подписывать новое соглашение.
«Ничего не изменилось, от меня ничего не зависит. У меня есть контракт с “Коламбусом”, я буду отдавать все силы. Думаю об этом сезоне, потом уже будем решать. Стараюсь об этом не думать, начались игры, всё, что у меня сейчас есть — игра, тренировка, сон и еда», — заключил Панарин.
|Коламбус Блю Джэкетс
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1:3
(1:1, 0:1, 0:1)
|Каролина Харрикейнз
|Джон Торторелла
|Род Бриндамор
|Сергей Бобровский 58:30 (С. Бобровский 59:01-59:16)
|Кертис Макэлхинни
|1-й период
|Джордан Мартинук (А. Свечников)
|01:43
|12:58
|Брэндон Дубински (Д. Савар)
|2-й период
|Дуги Хэмилтон
|24:19
|Себастьян Ахо (Т. Терявяйнен, М. Ферланд)
|26:33
|Брок Макгинн
|38:29
|3-й период
|Себастьян Ахо
|43:06
|Майкл Ферланд (С. Ахо)
|45:30
|46:59
|Пьер-Люк Дюбуа
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Макэлхинни (Каролина Харрикейнз), С. Ахо (Каролина Харрикейнз), М. Ферланд (Каролина Харрикейнз)