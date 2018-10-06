Панарин: У меня есть контракт с «Коламбусом», буду отдавать все силы

Источник: AP 2018

«Не сказал бы, что игра получилась хорошо. Было несколько хороших смен, могли забить, но не получилось. В большинстве надо больше бросать, но не глупо, потому что иногда всё закрыто, и у партнёра позиция может быть лучше. Надо забивать просто», — цитирует Панарина официальный сайт «Коламбуса».

Также форвард рассказал о ситуации с контрактом, который истекает после окончания сезона-2018/19. Ранее нападающий отказался подписывать новое соглашение.