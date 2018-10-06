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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин: У меня есть контракт с «Коламбусом», буду отдавать все силы

Нападающий клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин прокомментировал поражение от «Каролины Харрикейнз» (1:3).

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Источник: AP 2018

«Не сказал бы, что игра получилась хорошо. Было несколько хороших смен, могли забить, но не получилось. В большинстве надо больше бросать, но не глупо, потому что иногда всё закрыто, и у партнёра позиция может быть лучше. Надо забивать просто», — цитирует Панарина официальный сайт «Коламбуса».

Также форвард рассказал о ситуации с контрактом, который истекает после окончания сезона-2018/19. Ранее нападающий отказался подписывать новое соглашение.

«Ничего не изменилось, от меня ничего не зависит. У меня есть контракт с “Коламбусом”, я буду отдавать все силы. Думаю об этом сезоне, потом уже будем решать. Стараюсь об этом не думать, начались игры, всё, что у меня сейчас есть — игра, тренировка, сон и еда», — заключил Панарин.

Коламбус Блю Джэкетс 1:3
(1:1, 0:1, 0:1)
Каролина Харрикейнз
6.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Род Бриндамор
Вратари
Сергей Бобровский 58:30 (С. Бобровский 59:01-59:16) Кертис Макэлхинни
1-й период
Джордан Мартинук (А. Свечников) 01:43
12:58 Брэндон Дубински (Д. Савар)
2-й период
Дуги Хэмилтон 24:19
Себастьян Ахо (Т. Терявяйнен, М. Ферланд) 26:33
Брок Макгинн 38:29
3-й период
Себастьян Ахо 43:06
Майкл Ферланд (С. Ахо) 45:30
46:59 Пьер-Люк Дюбуа
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Макэлхинни (Каролина Харрикейнз), С. Ахо (Каролина Харрикейнз), М. Ферланд (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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