«Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе», Ковальчук провел первый матч в НХЛ с 2013 года

Источник: AP 2018

Основное время матча завершилось вничью — 2:2. В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Анже Копитар (18-я минута) и Тайлер Тоффоли (21), у гостей заброшенными шайбами отметились Тимо Майер (10) и Эвандер Кейн (14). Победу «Сан-Хосе» на 3-й минуте овертайма принес точный бросок Кевина Лабанка.

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Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на площадке больше 20 минут, нанес два броска по воротам соперника, не отметившись результативными действиями. 35-летний форвард заключил контракт с «Лос- Анджелесом» летом текущего года, до этого он выступал за санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА, став двукратным обладателем Кубка Гагарина. Встреча с «Сан-Хосе» стала первой для Ковальчука в регулярных чемпионатах НХЛ с 27 апреля 2013 года, тогда «Нью-Джерси», в составе которого выступал российский форвард, уступил в гостях «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за «Атланту» (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001−2010) и «Нью-Джерси» (2010−2013). Он является победителем Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, а также выигрывал золото чемпионатов мира (2008, 2009) в составе сборной России.