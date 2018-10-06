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11:01 (мск), источник: ТАСС

«Лос-Анджелес» проиграл «Сан-Хосе», Ковальчук провел первый матч в НХЛ с 2013 года

ТАСС, 6 октября. «Лос-Анджелес» уступил «Сан-Хосе» со счетом 2:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене Staples Center.

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Источник: AP 2018

Основное время матча завершилось вничью — 2:2. В составе «Лос-Анджелеса» шайбы забросили Анже Копитар (18-я минута) и Тайлер Тоффоли (21), у гостей заброшенными шайбами отметились Тимо Майер (10) и Эвандер Кейн (14). Победу «Сан-Хосе» на 3-й минуте овертайма принес точный бросок Кевина Лабанка.

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Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на площадке больше 20 минут, нанес два броска по воротам соперника, не отметившись результативными действиями. 35-летний форвард заключил контракт с «Лос- Анджелесом» летом текущего года, до этого он выступал за санкт-петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА, став двукратным обладателем Кубка Гагарина. Встреча с «Сан-Хосе» стала первой для Ковальчука в регулярных чемпионатах НХЛ с 27 апреля 2013 года, тогда «Нью-Джерси», в составе которого выступал российский форвард, уступил в гостях «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 0:4.

Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, он играл за «Атланту» (был выбран под первым номером на драфте 2001 года, 2001−2010) и «Нью-Джерси» (2010−2013). Он является победителем Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане, а также выигрывал золото чемпионатов мира (2008, 2009) в составе сборной России.

Для «Лос-Анджелеса» данная встреча стала дебютной в нынешнем сезоне, «Сан-Хосе» двумя днями ранее провел матч с «Анахаймом» и потерпел поражение со счетом 2:5. В следующем матче «Лос-Анджелес» 8 октября примет «Детройт», в тот же день «Сан-Хосе» сыграет в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс».

Лос-Анджелес Кингз 2:3 ОТ
(1:2, 1:0, 0:0)
Сан-Хосе Шаркс
6.10.2018, 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Питер Дебур
Вратари
Джонатан Куик Мартин Джонс
1-й период
Джастин Браун 07:05
Тимо Майер (М-Э. Власик, Джо Торнтон) 09:42
Эвандер Кейн (А. Суомела, Й. Донской) 13:48
17:15 Анже Копитар (А. Иафалло, Д. Форборт)
2-й период
20:37 Тайлер Тоффоли (Т. Пирсон)
Антти Суомела 28:49
36:33 Тэннер Пирсон
Джо Павелски 36:38
3-й период
Барклай Гудроу 40:00
45:38 Джефф Картер
Маркус Серенсен 52:07
57:39 Адриан Кемпе
Овертайм
Кевин Лабанк (Л. Кутюр, Э. Карлссон) 62:54
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Лабанк (Сан-Хосе Шаркс), Дж. Куик (Лос-Анджелес Кингз), Э. Кейн (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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