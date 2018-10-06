Ковальчук вернулся в НХЛ спустя почти 2000 дней. Получилось не очень — поражение и ноль очков

1 988 дней или пять лет и четыре месяца прошло с последней игры Ильи Ковальчука за «Нью-Джерси Девилз». За это время он успел выиграть два Кубка Гагарина и Олимпийские игры. И вот Илья снова вышел на лед матче Национальной хоккейной лиге. Теперь уже в форме «Лос-Анджелес Кингз», с которым 35-летний форвард подписал трехлетнее соглашение. В США Ковальчук прилетел 9 сентября — незадолго до открытия тренировочного лагеря и сразу стал главной хоккейной звездой города. Журналисты засыпали Кови вопросами о России, КХЛ, Олимпиаде и возвращении. За день до первый игры сезона Илья поделился ощущениями от домашней арены «Кингз».

— После КХЛ я как будто играл на футбольном стадионе, — признался хоккеист.

Арена «Стэйплс-центр» вмещает 18 200 зрителей, в КХЛ ни в одном городе такой большой нет. Ковальчука перед первым матчем с «Сан-Хосе» встречали как настоящую суперзвезду.

По ходу трансляции Ковальчук то и дело появлялся крупным планом. Вышел он в первой тройке с Копитаром и Иафалло. В начале первого периода Илья заработал первое большинство для своей команды. Правда, «Лос-Анджелес» бездарно им воспользовался и даже толком моменты не создал.

«Сан-Хосе» к 14-й минуте вел уже 2:0. Неужели хозяева были так плохи? Дело в том, что «Кингз» провели худшую предсезонку с 1979 года, выиграв лишь в одной встрече в сентябре. «Шаркс» же, усилившийся Карлссоном, записывали в претенденты на Кубок Стэнли.

Анже Копитар, к счастью для болельщиков «Лос-Анджелеса», немного выправил ситуацию. На момент гола Ковальчук присутствовал на льду и заработал плюсик. Илья вообще был крайне активен, за первые 20 минут несколько раз бросил по воротам.

После первого перерыва Тайлеру Тоффоли потребовалось всего 37 секунд, чтобы сравнять счет. Затем соперники долго не могли друг другу забить, гости заметно больше бросали по воротам, но успеха это не приносило. «Кингз» действовали на контратаках, и порой их моменты выглядели опаснее.

Вот какой шикарный шанс был у 21-летнего Вагнера, и как здорово тут сыграл вратарь Джонс.

Дело в матче дошло до овертайма, в котором сильнее оказались «Шаркс», победная шайба на счету Лабанка.

Дебют Ковальчука в форме «Лос-Анджелеса» получился не слишком удачным: поражение, ноль очков. Но при этом Илья выглядел неплохо: отыграл 20 минут 15 секунд, из которых пять с половиной было в большинстве, нанес два броска по воротам и закончил встречу с показателем полезности «+1». Так что успехи у Ильи впереди.