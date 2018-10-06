Интервью Ильи Ковальчука — о первом матче после возвращения в НХЛ и бое Хабиб-Конор

Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Жданюк из Лос-Анджелеса

— Какие плюсы и минусы можете отметить в игре «Лос-Анджелеса»?

— К сожалению, пока не очень идут дела с большинством. Сегодня у нас было пять попыток разыграть численный перевес, однако мы не смогли огорчить соперника в этом формате. Старались создавать опасные моменты, но их должно быть больше.

— Но все-таки «Кингз» удалось набрать одно очко.

— Мы рассчитывали на большее. Дома необходимо выигрывать. В следующей встрече мы постараемся реабилитироваться и сыграть намного увереннее, быстрее и наглее.

— Это ваш первый официальный матч в НХЛ с 2013 года. Волновались перед выходом на лед?

— Разумеется, немного переживал, но быстро себя взял в руки. Уже после первой смены полностью успокоился. Было несколько неплохих возможностей забить гол, однако пока не получилось.

— Изменилась ли НХЛ за годы вашего отсутствия?

— Признаться, пока сложно ответить на этот вопрос. Сегодня мы играли против команды, в составе которой достаточно игроков моего возраста. Поэтому пока я не особо заметил разницу. Чувствую себя хорошо. Главное — начать реализовывать имеющиеся моменты.

— Как вам атмосфера в «Стэйплс-Центре» на матче открытия? Чувствовался накал калифорнийского дерби?

— Безусловно. Здесь очень любят хоккей. У «Кингс» много преданных фанатов, которые гонят команду вперед. Постараемся заслужить их уважение.

— Сегодня вы играли в первом звене с Анже Копитаром и Алексом Иафалло. Уже успели наладить взаимодействие с ними?

— Думаю, мы организовали немало хороших моментов у ворот соперника. Где-то немного не хватало последнего точного паса, но это дело поправимое. У нас было не так много времени привыкнуть друг к другу после того, как Дастин Браун травмировался. Думаю, в следующем матче нам будет намного легче.

— Сложилось впечатление, что на второй период команда вышла более заряженной и злой. Это результат коллективного разговора в раздевалке?

— Нет. Просто избавились от стартового мандража. Все-таки ответственность матча открытия немного давила и поэтому мы действовали слишком просто. Однако после перерыва нам удалось перехватить инициативу.

— Сейчас внимание многих поклонников спорта приковано к бою Хабиба и Конора. Следите за миром смешанных единоборств?

— Конечно. Мне очень нравится. Обязательно посмотрю.

— За кого будете болеть в этом бою?