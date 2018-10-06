Интервью Ильи Ковальчука — о первом матче после возвращения в НХЛ и бое Хабиб-Конор
После поражения «Лос-Анджелеса» от «Сан-Хосе» (2:3) российский форвард «Кингз» ответил на вопросы корреспондента «СЭ».
После поражения «Лос-Анджелеса» от «Сан-Хосе» (2:3) российский форвард «Кингз» ответил на вопросы корреспондента «СЭ».
Андрей Жданюк из
— Какие плюсы и минусы можете отметить в игре «Лос-Анджелеса»?
— К сожалению, пока не очень идут дела с большинством. Сегодня у нас было пять попыток разыграть численный перевес, однако мы не смогли огорчить соперника в этом формате. Старались создавать опасные моменты, но их должно быть больше.
— Но
— Мы рассчитывали на большее. Дома необходимо выигрывать. В следующей встрече мы постараемся реабилитироваться и сыграть намного увереннее, быстрее и наглее.
— Это ваш первый официальный матч в НХЛ с 2013 года. Волновались перед выходом на лед?
— Разумеется, немного переживал, но быстро себя взял в руки. Уже после первой смены полностью успокоился. Было несколько неплохих возможностей забить гол, однако пока не получилось.
— Изменилась ли НХЛ за годы вашего отсутствия?
— Признаться, пока сложно ответить на этот вопрос. Сегодня мы играли против команды, в составе которой достаточно игроков моего возраста. Поэтому пока я не особо заметил разницу. Чувствую себя хорошо. Главное — начать реализовывать имеющиеся моменты.
— Как вам атмосфера в «Стэйплс-Центре» на матче открытия? Чувствовался накал калифорнийского дерби?
— Безусловно. Здесь очень любят хоккей. У «Кингс» много преданных фанатов, которые гонят команду вперед. Постараемся заслужить их уважение.
— Сегодня вы играли в первом звене с Анже Копитаром и Алексом Иафалло. Уже успели наладить взаимодействие с ними?
— Думаю, мы организовали немало хороших моментов у ворот соперника.
— Сложилось впечатление, что на второй период команда вышла более заряженной и злой. Это результат коллективного разговора в раздевалке?
— Нет. Просто избавились от стартового мандража.
— Сейчас внимание многих поклонников спорта приковано к бою Хабиба и Конора. Следите за миром смешанных единоборств?
— Конечно. Мне очень нравится. Обязательно посмотрю.
— За кого будете болеть в этом бою?
— За красивый поединок.
|Лос-Анджелес Кингз
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2:3 ОТ
(1:2, 1:0, 0:0)
|Сан-Хосе Шаркс
|Джон Стивенс
|Питер Дебур
|Джонатан Куик
|Мартин Джонс
|1-й период
|Джастин Браун
|07:05
|Тимо Майер (М-Э. Власик, Джо Торнтон)
|09:42
|Эвандер Кейн (А. Суомела, Й. Донской)
|13:48
|17:15
|Анже Копитар (А. Иафалло, Д. Форборт)
|2-й период
|20:37
|Тайлер Тоффоли (Т. Пирсон)
|Антти Суомела
|28:49
|36:33
|Тэннер Пирсон
|Джо Павелски
|36:38
|3-й период
|Барклай Гудроу
|40:00
|45:38
|Джефф Картер
|Маркус Серенсен
|52:07
|57:39
|Адриан Кемпе
|Овертайм
|Кевин Лабанк (Л. Кутюр, Э. Карлссон)
|62:54
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Лабанк (Сан-Хосе Шаркс), Дж. Куик (Лос-Анджелес Кингз), Э. Кейн (Сан-Хосе Шаркс)