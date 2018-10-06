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14:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Интервью Ильи Ковальчука — о первом матче после возвращения в НХЛ и бое Хабиб-Конор

После поражения «Лос-Анджелеса» от «Сан-Хосе» (2:3) российский форвард «Кингз» ответил на вопросы корреспондента «СЭ».

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Источник: Спорт-Экспресс

Андрей Жданюк из Лос-Анджелеса

— Какие плюсы и минусы можете отметить в игре «Лос-Анджелеса»?

— К сожалению, пока не очень идут дела с большинством. Сегодня у нас было пять попыток разыграть численный перевес, однако мы не смогли огорчить соперника в этом формате. Старались создавать опасные моменты, но их должно быть больше.

— Но все-таки «Кингз» удалось набрать одно очко.

— Мы рассчитывали на большее. Дома необходимо выигрывать. В следующей встрече мы постараемся реабилитироваться и сыграть намного увереннее, быстрее и наглее.

— Это ваш первый официальный матч в НХЛ с 2013 года. Волновались перед выходом на лед?

— Разумеется, немного переживал, но быстро себя взял в руки. Уже после первой смены полностью успокоился. Было несколько неплохих возможностей забить гол, однако пока не получилось.

— Изменилась ли НХЛ за годы вашего отсутствия?

— Признаться, пока сложно ответить на этот вопрос. Сегодня мы играли против команды, в составе которой достаточно игроков моего возраста. Поэтому пока я не особо заметил разницу. Чувствую себя хорошо. Главное — начать реализовывать имеющиеся моменты.

— Как вам атмосфера в «Стэйплс-Центре» на матче открытия? Чувствовался накал калифорнийского дерби?

— Безусловно. Здесь очень любят хоккей. У «Кингс» много преданных фанатов, которые гонят команду вперед. Постараемся заслужить их уважение.

— Сегодня вы играли в первом звене с Анже Копитаром и Алексом Иафалло. Уже успели наладить взаимодействие с ними?

— Думаю, мы организовали немало хороших моментов у ворот соперника. Где-то немного не хватало последнего точного паса, но это дело поправимое. У нас было не так много времени привыкнуть друг к другу после того, как Дастин Браун травмировался. Думаю, в следующем матче нам будет намного легче.

— Сложилось впечатление, что на второй период команда вышла более заряженной и злой. Это результат коллективного разговора в раздевалке?

— Нет. Просто избавились от стартового мандража. Все-таки ответственность матча открытия немного давила и поэтому мы действовали слишком просто. Однако после перерыва нам удалось перехватить инициативу.

— Сейчас внимание многих поклонников спорта приковано к бою Хабиба и Конора. Следите за миром смешанных единоборств?

— Конечно. Мне очень нравится. Обязательно посмотрю.

— За кого будете болеть в этом бою?

— За красивый поединок.

Лос-Анджелес Кингз 2:3 ОТ
(1:2, 1:0, 0:0)
Сан-Хосе Шаркс
6.10.2018, 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Питер Дебур
Вратари
Джонатан Куик Мартин Джонс
1-й период
Джастин Браун 07:05
Тимо Майер (М-Э. Власик, Джо Торнтон) 09:42
Эвандер Кейн (А. Суомела, Й. Донской) 13:48
17:15 Анже Копитар (А. Иафалло, Д. Форборт)
2-й период
20:37 Тайлер Тоффоли (Т. Пирсон)
Антти Суомела 28:49
36:33 Тэннер Пирсон
Джо Павелски 36:38
3-й период
Барклай Гудроу 40:00
45:38 Джефф Картер
Маркус Серенсен 52:07
57:39 Адриан Кемпе
Овертайм
Кевин Лабанк (Л. Кутюр, Э. Карлссон) 62:54
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Лабанк (Сан-Хосе Шаркс), Дж. Куик (Лос-Анджелес Кингз), Э. Кейн (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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