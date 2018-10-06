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15:47 (мск), источник: Sport24

Клуб НХЛ запретил хоккеистам компьютерные игры. Поможет ли это попасть в плей-офф впервые за 4 года?

Уже есть недовольные.

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Источник: Sport24

Какие только новости не приходят из-за океана! Не успел стартовать сезон, как в некоторых командах наступают серьезные изменения. Далеко не все хоккеисты будут ими довольным. С этого года клуб НХЛ «Ванкувер Кэнакс» ввел запрет на компьютерные игры, в частности на Fortnite. Об этом на днях рассказал игрок команды Бо Хорват.

— Больше не будет Fortnite. С собой в дорогу нельзя брать видеоигры. Только обеды вместе с командой и время, проведенное с ребятами. Так что нам придется положить конец этому. Время в пути можно проводить другими способами, неважно, сидите ли вы с ребятами в комнате, в кино или занимаетесь вещами вне комнаты. Мы посещаем множество крутых городов, так что проводить все время в комнате за Fortnite — пустая трата времени, — поделился Хорват в интервью радио TSN 1040.

По мнению руководства «Ванкувера» компьютерные игры мешают хоккеистам общаться на выездах. Как сообщают канадские СМИ, идею запрета всерьез начали обсуждать во время тренировочного лагеря, хотя подобные мысли у боссов клубов были давно.

Fortnite — компьютерная игра в жанре симулятора выживания, которая вышла в этом году. И ее уже называют одной из самых популярных в мире. Например, в августе в Fortnite сыграли 78,3 млн человек!

Среди хоккеистов Fortnite тоже пользуется интересом. Многие игроки, не только молодые, берут на выездные матчи приставку и рубятся с партнерами в дороге и отелях. Дома в свободное время происходит то же самое. В юниорских лигах Канады формального запрета на компьютерные игры нет, но там многие клубы недовольны тем, что игроки по ночам не спят, а сидят перед экраном. В некоторых командах даже действует неофициальный запрет на приставку.

И вот дело дошло до клуба НХЛ. Многие игроки поспешили высказаться о решении «Ванкувера». Большой любитель видеоигр Патрик Лайне не видит ничего плохого в приставке.

— Думаю, им просто нужно было что-то обвинить за провальный сезон. И мы вроде как заключили сделку: если мы играем так же, то отказываемся от своих PlayStation и не берем их в дорогу. Но не думаю, что это произойдет, — приводит слова Лайне издание Cinnabar.

Партнер Патрика по «Виннипегу» Николай Элерс мыслит иначе, хоть тоже является большим фанатом Fortnite.

— Это игра на приставке. Наша работа — играть в хоккей, и мы должны быть готовы к этому ежедневно. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы подготовиться к матчу, и это не игра в Fortnite до двух ночи, — сказал Элерс.

О пользе и вреде Fortnite можно рассуждать сколько угодно. С начала 2018 года в Великобритании игру упомянули свыше 200 раз в заявлениях на развод. В СМИ писали о случаях, когда десятилетние дети начали самостоятельно нанимать репетиторов, чтобы повысить навыки игры.

На протяжении последних четырех лет «Ванкувер» все никак не мог попасть в плей-офф. После ухода братьев Сединов шансы на то, чтобы пробиться в восьмерку на Западе, еще уменьшились. Но кто знает, быть может запрет на компьютерные игры оживит команду и поможет добиться успеха!

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