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17:16 (мск), источник: Советский спорт

От Быкова до Знарка. Тренеры из Европы, которые легко могли бы работать в НХЛ

Наставники из Старого Света, которые вывели бы лигу номер один на новый уровень — в рейтинге стажера «Совспорта».

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Источник: РИА "Новости"

НХЛ придерживается консервативных взглядов по поводу приглашения тренеров из Европы. И для меня это шок, ведь некоторые из них превосходят в несколько раз североамериканских по игровой философии. Пока что приглашение наставников из Старого света выглядит фантастикой, но вот представьте, что руководство клубов лиги номер один решило изменить своё мышление и приглашать на пост своих команд тренеров из Европы. Первыми получили бы приглашения возглавить НХЛ только лучшие, а именно:

РИКАРД ГРЕНБОРГ

Гражданство: Швеция

В прошлом у Рикарда была не лучшая игровая карьера, поиграл он за океаном, защищая цвета Государственного университета Сент-Клода, не поиграв ни в НХЛ, ни в АХЛ. Согласитесь, совсем не то, чем можно гордиться.
Однако, именно этот университет дал ему толчок в развитии тренерской карьеры. Тренер сборной Швеции дебютировал в своем амплуа именно за Университет Сент-Клода, а через 20 лет возглавил сборную Швеции. Взял чемпионат мира 2017 и 2018 годов.
Он заставляет играть своих подопечных в комбинационный хоккей, требует при этом проводить в чужой зоне больше времени, всегда владеть игровой инициативой.

Гренборг пропагандирует чистый шведский хоккей, его практика за океаном не чувствуется. Со шведами в составе ему было бы комфортней всего.

Какие клубы мог бы возглавить: «Анахайм Дакс», «Аризона Койотис»

ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ

Гражданство: Россия и Швейцария

Величайший человек, начинавший свою тренерскую карьеру в Швейцарии, но с огромной игровой практикой за спиной, Быков выступал за «Металлург», «Трактор», ЦСКА, «Фрибург» и «Лозанну», быстро пригодился российским клубам.
Вячеслав Аркадьевич брал несколько раз золото чемпионата мира вместе с нашей сборной, Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым» и со СКА.
Он прекрасно знаком ещё и со швейцарским хоккеем.
Ставит своим командам в первую очередь комбинационный и не слишком силовой хоккей.

Клубы, которые мог бы тренировать: «Детйройт Ред Уингз».

ОЛЕГ ЗНАРОК

Гражданство: Латвия и Германия

Ещё один прекрасный тренер школы СССР. Олег Валерьевич два раза брал Кубок Гагарина с «Динамо» и один раз вместе со СКА. Чемпион мира 2014 года, ну и не стоит забывать олимпийское золото в Южной Корее 2018 года! Всегда поражало то, с какой точностью он может отыскать «химию» в звеньях. Хоккейный гроссмейстер, иначе не скажешь. Знарок прекрасно раскрыл талант Александра Барабанова, создает в команде синергию опыта и молодости.

Такой тренер пригладился бы любой команде, даже с середняком может взбираться до вершин, вспомним пример «ХК МВД».

Олег Валерьевич имеет варианты в Америке и сейчас, но без знания английского языка — нереально. Клубы НХЛ требуют прямой связи между игроком и тренером.

Какие клубы мог бы тренировать: «Вегас Голден Найтс».

ЗИНЭТУЛЛА БИЛЯЛЕТДИНОВ

Гражданство: Россия

Свою игровую карьеру провёл защитником в московском «Динамо», но вот тренерская карьера пошла куда лучше: трижды брал Кубок Гагарина с одной и той же командой, пока что, это не удавалось никому. Брал с Быковым и Знарком все тот же чемпионата мира в 2014.
«Ак Барс» при Зинэтулле Хайдяровиче расцвёл. Сейчас представить клуб из Казани без этого человека — невозможно.

Ему не нужны звезды, он прекрасно выстраивает команду. Мотиватор номер один в лиге. Клубы в НХЛ ему подошли бы без особых звезд в составе, но как минимум с одним ударным звеном.
Стоит отметить, что Билялентдинов с 1993 под 1997 года работал ассистентом главного тренера в клубе «Виннипег Джетс» (в 1996 году команда переехала в штат Аризона и стала называться «Финникс Койотис»).

Какие клубы мог бы возглавить: «Даллас Старз», «Сент-Луис Блюз», «Колорадо Эвеланш»

ЙОЗЕФ ЯНДАЧ

Гражданство: Чехия

Нынешний тренер «Металлурга» прекрасно бы вписался в национальную хоккейную лигу. Оборонительная модель игры чехов — прекрасна. Формально, у чешской команды самый слабый состав из топ-4 европейских сборных, но это не мешало брать первые места в рамках евротура.
Вспомним блестящие выступления пражского «Льва», который доходил до финала Кубка Гагарина.
Тренер умеет выстраивать тактику под соперника, играть в современный контратакующий хоккей. Очень пригодился бы аутсайдерам НХЛ.

Чешский наставник мог бы повторить результат своего соотечетсвенника Ивана Глинки, который в сезоне 2000/2001 возглавлял «Питтсбург Пингвинз», проиграв только в финале конференции.

Какие клубы мог бы возглавить: «Ванкувер Кэнакс», «Оттава Сенаторз»

НХЛ делает огромную ошибку, что не впускает иностранных тренеров в их лигу. Интересно было бы наблюдать противостояние европейской и североамериканской модели игры внутри самой же лиги!

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