«После удара Овечкина думал, что мяч останется в пятой точке». Самый талантливый русский защитник за пределами НХЛ
Интервью проспекта системы «Вашингтона» Александра Алексеева.
Интервью проспекта системы «Вашингтона» Александра Алексеева.
В июне «Вашингтон» задрафтовал российского защитника Александра Алексеева в первом раунде — под 31-м номером. Наш хоккеист провел хороший тренировочный лагерь в «Кэпиталз» в сентябре и даже сыграл в одном матче за основную команду на предсезонке. После этого Алексеева отправили в Западную юниорскую лигу в клуб «Ред-Дир Ребелс», где Александр провел два последних года, а через пару дней «Вашингтон» подписал с россиянином контракт новичка. Новый сезон Алексеев начал ударно — в первых шести матчах в WHL он набрал 9 (3+6) очков. В беседе с корреспондентом «СЭ» Александр рассказал о подписании соглашения с «Кэпс», знакомстве с российскими звездами «Столичных» и пенальти от Александра Овечкина.
— В сентябре вас отправили в юниорскую лигу. Что сказали в «Вашингтоне» по этому поводу?
— Когда меня отправляли в юниорку, сказали, что у меня все хорошо получалось, я произвел хорошее впечатление, что рассчитывают в следующем году. Будет больше свободного места под потолком зарплат — например, через год заканчиваются соглашения у Брукса Орпика и Мэдисона Бауи. Через два дня мы подписали контракт.
— Все доверили агенту или смотрели условия?
— В подробности не вдавался, и агент урегулировал все детали, а потом только сам прочитал контракт. Мне все понравилось.
— Какая атмосфера была в главном тренировочном лагере «Кэпиталз»?
— Просто классная — жалко было уезжать оттуда. Наши — серьезные ребята (улыбается). На льду мне много помогал Дмитрий Орлов. Жили в номере с Илюхой Самсоновым, потом еще Сергей Шумаков подъехал.
— Самсонов поиграл в КХЛ, но ему нужно время, чтобы адаптироваться к североамериканскому хоккею.
— Конечно. Когда я приехал в Канаду, мне надо было десять встреч, чтобы освоиться. Илюха — молодчик, у него отличный турнир для новичков получился. В главном кэмпе он тоже хорошо себя показал, тренеры от него в восторге.
— На фоне Ильи остальные запасные вратари смотрелись не очень?
— Из восьми голкиперов вначале «отрезали» половину — парочку я вообще не знал. У Илюши все получится. Он освоится в АХЛ, а потом его поднимут в первую команду.
— После неоднозначного ухода из ЦСКА Шумаков приезжал на эмоциональном подъеме, пока находился в основной команде?
— Конечно, был очень доволен — парень вообще отличный. На льду его немного видел, затем он занимался с другой группой. В любом случае, ему тоже надо будет привыкнуть к новым условиям.
— Кто из защитников «Кэпс» показался самым солидным?
— Джон Карлсон очень понравился. По нему сразу видно, что он большой профессионал. На льду голова работает, поляну видит, бросает хорошо. Он действительно заслужил контракт, который сейчас подписал.
— Успели ощутить особенную систему развития защитников в «Вашингтоне»?
— Конечно. Тренеры мне говорили об этой специальной программе. Смотрят видео, на тренировках подсказывают. Для защитников там созданы все условия работы. Меня лично все устраивало.
— Другие россияне показали вам город?
— Да, в первый день, когда приехал в Вашингтон, Саня Овечкин позвал в футбол. Побили пенальти на «*опу». У него ударчик приличный (улыбается).
— На себе прочувствовали?
— Да, думал, мячик прямо там и останется. Первую игру сезона в американском футболе смотрели вместе с Кузей. Он еще к нам в номер приезжал — в FIFA играли. Поели в русском ресторане. Ребята без понтов, сами по себе очень простые.
— Похоже, вы начали обживаться в Вашингтоне.
— Это так, но в
— Почувствовали, что именно Западная лига для развития защитников самая оптимальная?
— Мне даже агент говорил об этом. Здесь игра идет жестче, быстрее, надо головой крутить, начинать атаку, зарубиться, когда необходимо. Тренер Брент Саттер сильно мне помог — хороший мужик. О России он нам рассказывал, как приезжал играть в Москву со сборной и как ездил на лошади по центру Москвы.
— В «Ред-Дире» теперь два россиянина — вы и нападающий Олег Зайцев.
— Мы с ним подружились. Очень рад, что русского игрока задрафтовали, потому что можно спокойно пообщаться на родном языке и посмеяться над канадцами. Могу его
— Может, через год «Кэпиталс» выберет на драфте еще одного россиянина и возьмет вашего нового партнера?
— Это будет шикарно. Тогда у нас соберется русская мафия.