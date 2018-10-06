«После удара Овечкина думал, что мяч останется в пятой точке». Самый талантливый русский защитник за пределами НХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

В июне «Вашингтон» задрафтовал российского защитника Александра Алексеева в первом раунде — под 31-м номером. Наш хоккеист провел хороший тренировочный лагерь в «Кэпиталз» в сентябре и даже сыграл в одном матче за основную команду на предсезонке. После этого Алексеева отправили в Западную юниорскую лигу в клуб «Ред-Дир Ребелс», где Александр провел два последних года, а через пару дней «Вашингтон» подписал с россиянином контракт новичка. Новый сезон Алексеев начал ударно — в первых шести матчах в WHL он набрал 9 (3+6) очков. В беседе с корреспондентом «СЭ» Александр рассказал о подписании соглашения с «Кэпс», знакомстве с российскими звездами «Столичных» и пенальти от Александра Овечкина.

Жалко было уезжать из лагеря «Вашингтона»

— В сентябре вас отправили в юниорскую лигу. Что сказали в «Вашингтоне» по этому поводу?

— Когда меня отправляли в юниорку, сказали, что у меня все хорошо получалось, я произвел хорошее впечатление, что рассчитывают в следующем году. Будет больше свободного места под потолком зарплат — например, через год заканчиваются соглашения у Брукса Орпика и Мэдисона Бауи. Через два дня мы подписали контракт.

— Все доверили агенту или смотрели условия?

— В подробности не вдавался, и агент урегулировал все детали, а потом только сам прочитал контракт. Мне все понравилось.

— Какая атмосфера была в главном тренировочном лагере «Кэпиталз»?

— Просто классная — жалко было уезжать оттуда. Наши — серьезные ребята (улыбается). На льду мне много помогал Дмитрий Орлов. Жили в номере с Илюхой Самсоновым, потом еще Сергей Шумаков подъехал.

— Самсонов поиграл в КХЛ, но ему нужно время, чтобы адаптироваться к североамериканскому хоккею.

— Конечно. Когда я приехал в Канаду, мне надо было десять встреч, чтобы освоиться. Илюха — молодчик, у него отличный турнир для новичков получился. В главном кэмпе он тоже хорошо себя показал, тренеры от него в восторге.

— На фоне Ильи остальные запасные вратари смотрелись не очень?

— Из восьми голкиперов вначале «отрезали» половину — парочку я вообще не знал. У Илюши все получится. Он освоится в АХЛ, а потом его поднимут в первую команду.

— После неоднозначного ухода из ЦСКА Шумаков приезжал на эмоциональном подъеме, пока находился в основной команде?

— Конечно, был очень доволен — парень вообще отличный. На льду его немного видел, затем он занимался с другой группой. В любом случае, ему тоже надо будет привыкнуть к новым условиям.

— Кто из защитников «Кэпс» показался самым солидным?

— Джон Карлсон очень понравился. По нему сразу видно, что он большой профессионал. На льду голова работает, поляну видит, бросает хорошо. Он действительно заслужил контракт, который сейчас подписал.

— Успели ощутить особенную систему развития защитников в «Вашингтоне»?

— Конечно. Тренеры мне говорили об этой специальной программе. Смотрят видео, на тренировках подсказывают. Для защитников там созданы все условия работы. Меня лично все устраивало.

Тренер рассказал, как ездил на лошади по центру Москвы

— Другие россияне показали вам город?

— Да, в первый день, когда приехал в Вашингтон, Саня Овечкин позвал в футбол. Побили пенальти на «*опу». У него ударчик приличный (улыбается).

— На себе прочувствовали?

— Да, думал, мячик прямо там и останется. Первую игру сезона в американском футболе смотрели вместе с Кузей. Он еще к нам в номер приезжал — в FIFA играли. Поели в русском ресторане. Ребята без понтов, сами по себе очень простые.

— Похоже, вы начали обживаться в Вашингтоне.

— Это так, но в Ред-Дире я начал свою карьеру в Северной Америке. Городу и команде многому обязан. Здесь получил знания и адаптировался к североамериканскому стилю. Сейчас нужно сыграть хороший сезон в юниорке, скорее всего последний, оставить хорошее впечатление и попрощаться с клубом.

— Почувствовали, что именно Западная лига для развития защитников самая оптимальная?

— Мне даже агент говорил об этом. Здесь игра идет жестче, быстрее, надо головой крутить, начинать атаку, зарубиться, когда необходимо. Тренер Брент Саттер сильно мне помог — хороший мужик. О России он нам рассказывал, как приезжал играть в Москву со сборной и как ездил на лошади по центру Москвы.

— В «Ред-Дире» теперь два россиянина — вы и нападающий Олег Зайцев.

— Мы с ним подружились. Очень рад, что русского игрока задрафтовали, потому что можно спокойно пообщаться на родном языке и посмеяться над канадцами. Могу его чему-то научить, чем-то помочь. Олегу надо освоиться в Канаде.

— Может, через год «Кэпиталс» выберет на драфте еще одного россиянина и возьмет вашего нового партнера?