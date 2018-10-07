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01:26 (мск), источник: Матч ТВ

«Девилз» обыграли «Ойлерз» в вынесенном матче НХЛ

«Девилз» и «Ойлерз» провели вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ в Швеции. Встреча завершилась победой «дьяволов» со счетом 5:2.

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Источник: Reuters

Матч в рамках Global Series состоялся в городе Гетеборг. Отметим, что для обоих клубов этот матч был первым в сезоне-2018/19, последний матч предсезонной подготовки команды сыграли друг против друга в немецком Кельне.

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— В Германии было здорово, но в той игре на кону не стояли очки. Сейчас все было иначе. Этот матч против «Нью-Джерси» имел значение, — сказал нападающий «Эдмонтона» Тобиас Ридер.

Отметим, что дублями отметились хоккеисты «Нью-Джерси» Кайл Палмьери и Трэвис Зэйджек.

В следующем туре «Нью Джерси» сыграет против «Вашингтона», а «Эдмонтон» встретится с «Бостоном».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Голы: Палмьери, 0:58, 22:02 (бол.). Зэйджак, 23:11, 45:27. Нейсен, 58:31. — Лучич, 4:01 (бол.). Драйзатль, 51:32.

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Источник: Официальный сайт НХЛ

Нью-Джерси Дэвилз 5:2
(1:1, 2:0, 2:1)
Эдмонтон Ойлерз
6.10.2018, 20:00 Регулярный чемпионат Scandinavium
Главные тренеры
Джон Хайнс Тодд Маклеллан
Вратари
Кейт Кинкейд Кэм Тэлбот 57:46 (К. Тэлбот 58:31)
1-й период
00:58 Кайл Палмиери (Д. Сиверсон)
03:41 Бен Лавджой
Милан Лучич (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль) 04:01
10:34 Стефан Ноесен
15:14 Кайл Палмиери
2-й период
Ессе Пульюярви 21:55
22:02 Кайл Палмиери (У. Батчер, Н. Хишир)
23:11 Трэвис Зэйджак (М. Вуд)
Дарнелл Нерс 26:26
34:39 Брайан Бойл
3-й период
45:27 Трэвис Зэйджак (М. Вуд)
Леон Драйзайтль (М. Лучич, К. Макдэвид) 51:32
58:31 п.в. Стефан Ноесен (М. Мюллер, С. Ватанен)
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Т. Зэйджак (Нью-Джерси Дэвилз), К. Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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а
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