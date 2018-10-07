«Девилз» обыграли «Ойлерз» в вынесенном матче НХЛ

Источник: Reuters

Матч в рамках Global Series состоялся в городе Гетеборг. Отметим, что для обоих клубов этот матч был первым в сезоне-2018/19, последний матч предсезонной подготовки команды сыграли друг против друга в немецком Кельне.

— В Германии было здорово, но в той игре на кону не стояли очки. Сейчас все было иначе. Этот матч против «Нью-Джерси» имел значение, — сказал нападающий «Эдмонтона» Тобиас Ридер.

Отметим, что дублями отметились хоккеисты «Нью-Джерси» Кайл Палмьери и Трэвис Зэйджек.

В следующем туре «Нью Джерси» сыграет против «Вашингтона», а «Эдмонтон» встретится с «Бостоном».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Голы: Палмьери, 0:58, 22:02 (бол.). Зэйджак, 23:11, 45:27. Нейсен, 58:31. — Лучич, 4:01 (бол.). Драйзатль, 51:32.

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