«Девилз» обыграли «Ойлерз» в вынесенном матче НХЛ
«Девилз» и «Ойлерз» провели вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ в Швеции. Встреча завершилась победой «дьяволов» со счетом 5:2.
«Девилз» и «Ойлерз» провели вынесенный матч регулярного чемпионата НХЛ в Швеции. Встреча завершилась победой «дьяволов» со счетом 5:2.
Матч в рамках Global Series состоялся в городе Гетеборг. Отметим, что для обоих клубов этот матч был первым в сезоне-2018/19, последний матч предсезонной подготовки команды сыграли друг против друга в немецком Кельне.
— В Германии было здорово, но в той игре на кону не стояли очки. Сейчас все было иначе. Этот матч против «Нью-Джерси» имел значение, — сказал нападающий «Эдмонтона» Тобиас Ридер.
Отметим, что дублями отметились хоккеисты «Нью-Джерси» Кайл Палмьери и Трэвис Зэйджек.
В следующем туре «Нью Джерси» сыграет против «Вашингтона», а «Эдмонтон» встретится с «Бостоном».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси Девилз» (Ньюарк) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Голы: Палмьери, 0:58, 22:02 (бол.). Зэйджак, 23:11, 45:27. Нейсен, 58:31. — Лучич, 4:01 (бол.). Драйзатль, 51:32.
Источник: Официальный сайт НХЛ
|Нью-Джерси Дэвилз
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5:2
(1:1, 2:0, 2:1)
|Эдмонтон Ойлерз
|Джон Хайнс
|Тодд Маклеллан
|Кейт Кинкейд
|Кэм Тэлбот 57:46 (К. Тэлбот 58:31)
|1-й период
|00:58
|Кайл Палмиери (Д. Сиверсон)
|03:41
|Бен Лавджой
|Милан Лучич (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль)
|04:01
|10:34
|Стефан Ноесен
|15:14
|Кайл Палмиери
|2-й период
|Ессе Пульюярви
|21:55
|22:02
|Кайл Палмиери (У. Батчер, Н. Хишир)
|23:11
|Трэвис Зэйджак (М. Вуд)
|Дарнелл Нерс
|26:26
|34:39
|Брайан Бойл
|3-й период
|45:27
|Трэвис Зэйджак (М. Вуд)
|Леон Драйзайтль (М. Лучич, К. Макдэвид)
|51:32
|58:31
|п.в.
|Стефан Ноесен (М. Мюллер, С. Ватанен)
|8
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Т. Зэйджак (Нью-Джерси Дэвилз), К. Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз)