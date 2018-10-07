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09:37 (мск), источник: Р-Спорт

«Даллас Старз» обыграл «Виннипег Джетс», Радулов набрал три очка

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» на своей арене нанесли поражение «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Далласе, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе «Далласа» дубли сделали Тайлер Сегин (12-я и 53-я минуты) и Джейми Бенн (28, 48), еще одну шайбу забросил россиянин Александр Радулов (9), который также записал на свой счет две результативные передачи. У «Виннипега» отличился Кайл Коннор (23). Радулов был признан третьей звездой встречи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4,

«Баффало Сейбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1,

«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:5,

«Торонто Мейпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 3:5,

«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2 (по буллитам),

«Аризона Койотис» — «Анахайм Дакс» — 0:1.

Даллас Старз 5:1
(2:0, 1:1, 2:0)
Виннипег Джетс
7.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Джим Монтгомери Пол Морис
Вратари
Бен Бишоп Коннор Хеллебайк
1-й период
Бен Чиаро 04:49
08:23 Александр Радулов (Т. Сегин, К. Кэррик)
Блэйк Уилер 09:43
11:18 Тайлер Сегин (Джей. Бенн, Дж. Спецца)
Тайлер Майерс 17:24
19:58 Марк Мето
Дастин Бафлин 19:58
2-й период
20:00 Бретт Ритчи
Адам Лаури 20:00
Кайл Коннор (Дж. Моррисси, Дж. Трауба) 22:10
Дастин Бафлин 25:58
27:26 Джейми Бенн (А. Радулов, Дж. Спецца)
28:24 Марк Мето
3-й период
40:49 Радек Факса
Тайлер Майерс 47:32
47:38 Джейми Бенн (Т. Сегин, Й. Клингберг)
52:41 Тайлер Сегин (А. Радулов)
53:03 Джейсон Дикинсон
Статистика
13 Штрафное время 17
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Джей. Бенн (Даллас Старз), Т. Сегин (Даллас Старз), А. Радулов (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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Виннипег Джетс
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