«Даллас Старз» обыграл «Виннипег Джетс», Радулов набрал три очка

Встреча, прошедшая в субботу в Далласе, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе «Далласа» дубли сделали Тайлер Сегин (12-я и 53-я минуты) и Джейми Бенн (28, 48), еще одну шайбу забросил россиянин Александр Радулов (9), который также записал на свой счет две результативные передачи. У «Виннипега» отличился Кайл Коннор (23). Радулов был признан третьей звездой встречи.