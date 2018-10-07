«Даллас Старз» обыграл «Виннипег Джетс», Радулов набрал три очка
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» на своей арене нанесли поражение «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» на своей арене нанесли поражение «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Далласе, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:1 (2:0, 1:1, 2:0). В составе «Далласа» дубли сделали Тайлер Сегин (12-я и 53-я минуты) и Джейми Бенн (28, 48), еще одну шайбу забросил россиянин Александр Радулов (9), который также записал на свой счет две результативные передачи. У «Виннипега» отличился Кайл Коннор (23). Радулов был признан третьей звездой встречи.
Результаты других матчей дня:
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4,
«Баффало Сейбрз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1,
«Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс» — 1:5,
«Торонто Мейпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 3:5,
«Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» — 1:2 (по буллитам),
«Аризона Койотис» — «Анахайм Дакс» — 0:1.
|Даллас Старз
|
5:1
(2:0, 1:1, 2:0)
|Виннипег Джетс
|Джим Монтгомери
|Пол Морис
|Бен Бишоп
|Коннор Хеллебайк
|1-й период
|Бен Чиаро
|04:49
|08:23
|Александр Радулов (Т. Сегин, К. Кэррик)
|Блэйк Уилер
|09:43
|11:18
|Тайлер Сегин (Джей. Бенн, Дж. Спецца)
|Тайлер Майерс
|17:24
|19:58
|Марк Мето
|Дастин Бафлин
|19:58
|2-й период
|20:00
|Бретт Ритчи
|Адам Лаури
|20:00
|Кайл Коннор (Дж. Моррисси, Дж. Трауба)
|22:10
|Дастин Бафлин
|25:58
|27:26
|Джейми Бенн (А. Радулов, Дж. Спецца)
|28:24
|Марк Мето
|3-й период
|40:49
|Радек Факса
|Тайлер Майерс
|47:32
|47:38
|Джейми Бенн (Т. Сегин, Й. Клингберг)
|52:41
|Тайлер Сегин (А. Радулов)
|53:03
|Джейсон Дикинсон
|13
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Джей. Бенн (Даллас Старз), Т. Сегин (Даллас Старз), А. Радулов (Даллас Старз)