«Тампа» по буллитам обыграла «Флориду», Василевский отразил 42 броска
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» на своем льду по буллитам обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» на своем льду по буллитам обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в субботу в Тампе, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Джейкоба Макдональда (6-я минута) «Тампа» ответила точным броском Энтони Серелли (51). В овертайме соперники не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов сильнее оказалась «Тампа». Победный буллит исполнил Никита Кучеров. Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 42 броска и был признан первой звездой матча.
В другом матче дня дубль Владимира Тарасенко и голевая передача Ивана Барбашева не спасли «Сент-Луис» от домашнего поражения в домашнем матче с «Чикаго» (4:5). После игры Тарасенко был признан третьей звездой матча.
В еще одной встрече хоккеисты «Колорадо» дома обыграли «Филадельфию» — 5:2. Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 35 бросков, а нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьев отличился заброшенной шайбой.
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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2:1 Б
(0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
|Флорида Пантерз
|Джон Купер
|Боб Бонер
|Андрей Василевский
|Роберто Луонго 32:21 (Дж. Раймер 32:21)
|1-й период
|Джейкоб Макдональд (В. Трочек, Дж. Юбердо)
|05:58
|2-й период
|23:08
|Кори Конахер
|Кит Яндл
|24:53
|Винс Трочек
|35:15
|39:04
|Джей.Ти. Миллер
|3-й период
|Джонатан Юбердо
|41:04
|42:42
|Джей.Ти. Миллер
|45:53
|Брэйдон Коберн
|50:25
|Седрик Пакетт
|50:45
|Энтони Чирелли (Р. Макдона)
|Дж. Миллер
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Э. Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Д. Макдональд (Флорида Пантерз)