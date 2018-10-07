«Тампа» по буллитам обыграла «Флориду», Василевский отразил 42 броска

Игра, прошедшая в субботу в Тампе, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Джейкоба Макдональда (6-я минута) «Тампа» ответила точным броском Энтони Серелли (51). В овертайме соперники не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов сильнее оказалась «Тампа». Победный буллит исполнил Никита Кучеров. Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 42 броска и был признан первой звездой матча.