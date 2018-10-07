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09:31 (мск), источник: Р-Спорт

«Тампа» по буллитам обыграла «Флориду», Василевский отразил 42 броска

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. «Тампа Бэй Лайтнинг» на своем льду по буллитам обыграла «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в субботу в Тампе, завершилась победой хозяев льда со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0). В основное время на шайбу Джейкоба Макдональда (6-я минута) «Тампа» ответила точным броском Энтони Серелли (51). В овертайме соперники не смогли поразить ворота друг друга, а в серии буллитов сильнее оказалась «Тампа». Победный буллит исполнил Никита Кучеров. Российский вратарь «молний» Андрей Василевский отразил 42 броска и был признан первой звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня дубль Владимира Тарасенко и голевая передача Ивана Барбашева не спасли «Сент-Луис» от домашнего поражения в домашнем матче с «Чикаго» (4:5). После игры Тарасенко был признан третьей звездой матча.

В еще одной встрече хоккеисты «Колорадо» дома обыграли «Филадельфию» — 5:2. Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отразил 35 бросков, а нападающий «Филадельфии» Михаил Воробьев отличился заброшенной шайбой.

Тампа-Бэй Лайтнинг 2:1 Б
(0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Флорида Пантерз
7.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Боб Бонер
Вратари
Андрей Василевский Роберто Луонго 32:21 (Дж. Раймер 32:21)
1-й период
Джейкоб Макдональд (В. Трочек, Дж. Юбердо) 05:58
2-й период
23:08 Кори Конахер
Кит Яндл 24:53
Винс Трочек 35:15
39:04 Джей.Ти. Миллер
3-й период
Джонатан Юбердо 41:04
42:42 Джей.Ти. Миллер
45:53 Брэйдон Коберн
50:25 Седрик Пакетт
50:45 Энтони Чирелли (Р. Макдона)
Серия буллитов - победный бросок
Дж. Миллер
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Э. Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Д. Макдональд (Флорида Пантерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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