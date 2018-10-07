«Калгари» нанес поражение «Ванкуверу» в домашнем матче

Игра, прошедшая в субботу в Калгари, завершилась победой хозяев льда со счетом 7:4 (2:2, 1:2, 4:0). Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отдал одну голевую передачу.

Следующий матч «Калгари» проведет 9 октября на выезде против «Нэшвилла», «Ванкувер» в этот же день сыграет в гостях с «Каролиной».