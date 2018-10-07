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09:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Калгари» нанес поражение «Ванкуверу» в домашнем матче

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Калгари Флэймз» на своей арене нанесли поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в субботу в Калгари, завершилась победой хозяев льда со счетом 7:4 (2:2, 1:2, 4:0). Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отдал одну голевую передачу.

Следующий матч «Калгари» проведет 9 октября на выезде против «Нэшвилла», «Ванкувер» в этот же день сыграет в гостях с «Каролиной».

Калгари Флэймз 7:4
(2:2, 1:2, 4:0)
Ванкувер Кэнакс
7.10.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл Питерс Трэвис Грин
Вратари
Майк Смит Якоб Маркстрем 57:51 (Я. Маркстрем 58:22-59:04, Я. Маркстрем 59:24)
1-й период
00:12 Элиас Линдхольм (Ти.Дж. Броди, М. Джиордано)
Элиас Петтерссон (Н. Голдобин, Л. Эрикссон) 13:15
Николай Голдобин 15:05
Брэндон Саттер 16:38
17:08 Марк Джиордано (Ти.Дж. Броди, Э. Линдхольм)
2-й период
22:10 Далтон Праут
Элиас Петтерссон (А. Эдлер, Бо Хорват) 22:52
Джейк Виртанен 27:39
29:31 Джонни Годро (Ш. Монахэн, М. Ткачак)
35:20 Марк Джиордано
36:37 Майкл Стоун
Бо Хорват (Э. Петтерссон, А. Эдлер) 36:58
Элиас Петтерссон 38:44
39:36 Мэттью Ткачак
3-й период
Свен Берчи 44:12
46:50 Михаэл Фролик
Брок Бозер 48:11
49:27 Шон Монахэн (Дж. Годро, М. Ткачак)
Николай Голдобин 53:45
54:28 Элиас Линдхольм (М. Ткачак, Дж. Годро)
58:22 п.в. Остин Чарник (М. Джиордано, М. Ткачак)
59:04 Ноа Хэнифин
59:24 п.в. Михаэл Фролик
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Годро (Калгари Флэймз), Э. Петтерссон (Ванкувер Кэнакс), Э. Линдхольм (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Калгари Флэймз
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