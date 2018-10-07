«Калгари» нанес поражение «Ванкуверу» в домашнем матче
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Калгари Флэймз» на своей арене нанесли поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Калгари Флэймз» на своей арене нанесли поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в субботу в Калгари, завершилась победой хозяев льда со счетом 7:4 (2:2, 1:2, 4:0). Российский нападающий «Ванкувера» Николай Голдобин отдал одну голевую передачу.
Следующий матч «Калгари» проведет 9 октября на выезде против «Нэшвилла», «Ванкувер» в этот же день сыграет в гостях с «Каролиной».
|Калгари Флэймз
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7:4
(2:2, 1:2, 4:0)
|Ванкувер Кэнакс
|Билл Питерс
|Трэвис Грин
|Майк Смит
|Якоб Маркстрем 57:51 (Я. Маркстрем 58:22-59:04, Я. Маркстрем 59:24)
|1-й период
|00:12
|Элиас Линдхольм (Ти.Дж. Броди, М. Джиордано)
|Элиас Петтерссон (Н. Голдобин, Л. Эрикссон)
|13:15
|Николай Голдобин
|15:05
|Брэндон Саттер
|16:38
|17:08
|Марк Джиордано (Ти.Дж. Броди, Э. Линдхольм)
|2-й период
|22:10
|Далтон Праут
|Элиас Петтерссон (А. Эдлер, Бо Хорват)
|22:52
|Джейк Виртанен
|27:39
|29:31
|Джонни Годро (Ш. Монахэн, М. Ткачак)
|35:20
|Марк Джиордано
|36:37
|Майкл Стоун
|Бо Хорват (Э. Петтерссон, А. Эдлер)
|36:58
|Элиас Петтерссон
|38:44
|39:36
|Мэттью Ткачак
|3-й период
|Свен Берчи
|44:12
|46:50
|Михаэл Фролик
|Брок Бозер
|48:11
|49:27
|Шон Монахэн (Дж. Годро, М. Ткачак)
|Николай Голдобин
|53:45
|54:28
|Элиас Линдхольм (М. Ткачак, Дж. Годро)
|58:22
|п.в.
|Остин Чарник (М. Джиордано, М. Ткачак)
|59:04
|Ноа Хэнифин
|59:24
|п.в.
|Михаэл Фролик
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|Дж. Годро (Калгари Флэймз), Э. Петтерссон (Ванкувер Кэнакс), Э. Линдхольм (Калгари Флэймз)