Дебютная шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Роли в воскресенье, завершилась победой «Каролины» со счетом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1). В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогеле (10-я и 52-я минуты), Джордан Мартинук (15), Джордан Стаал (30), Майкл Ферланд (40), Лукас Валльмарк (46), Андрей Свечников (51) и Теуво Терявяйнен (60).

Помимо заброшенной шайбы, которая стала для 18-летнего Свечникова дебютной в НХЛ, россиянин отдал одну голевую передачу. После игры Свечников был признан первой звездой матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WGfzBXA1Ffw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Рейнджерс» по две шайбы забросили Джимми Визи (1, 23) и Крис Крайдер (7, 45), еще один гол на счету россиянина Павла Бучневича (32), а его соотечественник Владислав Наместников отдал результативную передачу. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 32 броска.