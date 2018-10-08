Дебютная шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Рейнджерс»
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в Роли в воскресенье, завершилась победой «Каролины» со счетом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1). В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогеле (10-я и 52-я минуты), Джордан Мартинук (15), Джордан Стаал (30), Майкл Ферланд (40), Лукас Валльмарк (46), Андрей Свечников (51) и Теуво Терявяйнен (60).
Помимо заброшенной шайбы, которая стала для 18-летнего Свечникова дебютной в НХЛ, россиянин отдал одну голевую передачу. После игры Свечников был признан первой звездой матча.
У «Рейнджерс» по две шайбы забросили Джимми Визи (1, 23) и Крис Крайдер (7, 45), еще один гол на счету россиянина Павла Бучневича (32), а его соотечественник Владислав Наместников отдал результативную передачу. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 32 броска.
В другом матче дня хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» на выезде обыграли в овертайме «Чикаго Блэкхокс» — 7:6 (2:2, 2:1, 2:3, 1:0). Нападающий «Торонто» Джон Таварес оформил
|Каролина Харрикейнз
|
8:5
(2:2, 2:2, 4:1)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|Род Бриндамор
|Дэвид Куинн
|Петр Мразек
|Александр Георгиев 57:27 (А. Георгиев 58:10-58:37, А. Георгиев 59:29)
|1-й период
|Джимми Веси (К. Хэйс, Й. Фаст)
|00:49
|Крис Крайдер (В. Наместников, Б. Хауден)
|06:02
|09:07
|Уоррен Фегеле (Джаст. Уильямс, М. Нечас)
|Брэди Шей
|11:31
|14:14
|Джордан Мартинук (Джаст. Уильямс, Джор. Стаал)
|2-й период
|Джимми Веси (Б. Шей, Ф. Хитил)
|22:48
|25:13
|Майкл Ферланд
|26:13
|27:03
|Джастин Уильямс
|29:25
|Джордан Стаал (У. Фегеле, Дж. Славин)
|30:02
|Кэлвин Де Хаан
|Павел Бучневич (Э. Дианджело, К. Хэйс)
|31:41
|Александр Георгиев
|33:01
|36:00
|Джордан Мартинук
|Энтони Дианджело
|36:00
|39:29
|Майкл Ферланд (Дж. Фольк)
|3-й период
|41:18
|Кэлвин Де Хаан
|Крис Крайдер (Э. Дианджело, Й. Фаст)
|44:26
|45:01
|Лукас Валлмарк (Дж. Мартинук, А. Свечников)
|50:44
|Андрей Свечников (Дж. Фольк, К. Де Хаан)
|51:31
|Уоррен Фегеле (Джор. Стаал, Джаст. Уильямс)
|Крис Крайдер
|54:35
|Энтони Дианджело
|58:10
|59:29
|п.в.
|Теуво Терявяйнен (С. Ахо, М. Ферланд)
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|А. Свечников (Каролина Харрикейнз), У. Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дж. Мартинук (Каролина Харрикейнз)