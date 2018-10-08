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09:51 (мск), источник: Р-Спорт

Дебютная шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Рейнджерс»

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в Роли в воскресенье, завершилась победой «Каролины» со счетом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1). В составе победителей шайбы забросили Уоррен Фогеле (10-я и 52-я минуты), Джордан Мартинук (15), Джордан Стаал (30), Майкл Ферланд (40), Лукас Валльмарк (46), Андрей Свечников (51) и Теуво Терявяйнен (60).

Помимо заброшенной шайбы, которая стала для 18-летнего Свечникова дебютной в НХЛ, россиянин отдал одну голевую передачу. После игры Свечников был признан первой звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Рейнджерс» по две шайбы забросили Джимми Визи (1, 23) и Крис Крайдер (7, 45), еще один гол на счету россиянина Павла Бучневича (32), а его соотечественник Владислав Наместников отдал результативную передачу. Российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 32 броска.

В другом матче дня хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» на выезде обыграли в овертайме «Чикаго Блэкхокс» — 7:6 (2:2, 2:1, 2:3, 1:0). Нападающий «Торонто» Джон Таварес оформил хет-трик.

Каролина Харрикейнз 8:5
(2:2, 2:2, 4:1)
Нью-Йорк Рейнджерс
7.10.2018, 23:59 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Род Бриндамор Дэвид Куинн
Вратари
Петр Мразек Александр Георгиев 57:27 (А. Георгиев 58:10-58:37, А. Георгиев 59:29)
1-й период
Джимми Веси (К. Хэйс, Й. Фаст) 00:49
Крис Крайдер (В. Наместников, Б. Хауден) 06:02
09:07 Уоррен Фегеле (Джаст. Уильямс, М. Нечас)
Брэди Шей 11:31
14:14 Джордан Мартинук (Джаст. Уильямс, Джор. Стаал)
2-й период
Джимми Веси (Б. Шей, Ф. Хитил) 22:48
25:13 Майкл Ферланд
26:13
27:03 Джастин Уильямс
29:25 Джордан Стаал (У. Фегеле, Дж. Славин)
30:02 Кэлвин Де Хаан
Павел Бучневич (Э. Дианджело, К. Хэйс) 31:41
Александр Георгиев 33:01
36:00 Джордан Мартинук
Энтони Дианджело 36:00
39:29 Майкл Ферланд (Дж. Фольк)
3-й период
41:18 Кэлвин Де Хаан
Крис Крайдер (Э. Дианджело, Й. Фаст) 44:26
45:01 Лукас Валлмарк (Дж. Мартинук, А. Свечников)
50:44 Андрей Свечников (Дж. Фольк, К. Де Хаан)
51:31 Уоррен Фегеле (Джор. Стаал, Джаст. Уильямс)
Крис Крайдер 54:35
Энтони Дианджело 58:10
59:29 п.в. Теуво Терявяйнен (С. Ахо, М. Ферланд)
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
А. Свечников (Каролина Харрикейнз), У. Фегеле (Каролина Харрикейнз), Дж. Мартинук (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
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