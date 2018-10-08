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09:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Лос-Анджелес» обыграл «Детройт», Ковальчук отдал две голевые передачи

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» обыграли «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в Лос-Анджелесе в воскресенье, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар (25-я минута), Пол ЛаДуэ (37) и Алекс Айафалло (50, 60). У «Детройта» отличились Энтони Манта (29) и Дилан Ларкин (57).

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук набрал первые очки после возвращения в НХЛ, отдав две голевые передачи, и был признан третьей звездой матча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Лос-Анджелес» проведет 9 октября на выезде против «Виннипега». «Детройт» днем ранее сыграет в гостях с «Анахаймом».

Лос-Анджелес Кингз 4:2
(0:0, 2:1, 2:1)
Детройт Ред Уингз
8.10.2018, 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Джефф Блэшилл
Вратари
Джек Кэмпбелл Джонатан Бернье 58:11 (Дж. Бернье 59:39)
1-й период
Тайлер Бертуцци 01:33
Тайлер Бертуцци 01:33
12:10 Алек Мартинес
2-й период
24:21 Анже Копитар (И. Ковальчук, Дж. Маззин)
26:16 Джейк Маззин
Ник Дженсен 26:16
27:22 Алекс Иафалло
Энтони Манта (А. Атанасиу, Д. Чоловски) 28:45
Филип Гронек 33:40
33:47 Джефф Картер
36:14 Пол Ладу (Т. Тоффоли)
3-й период
45:05 Дион Фанеф
45:05 Пол Ладу
45:05 Пол Ладу
Тайлер Бертуцци 45:05
Филип Гронек 45:05
Филип Гронек 45:05
49:15 Алекс Иафалло (И. Ковальчук)
54:18 Остин Вагнер
Дилан Ларкин (Г. Нюквист, Д. Чоловски) 56:00
59:39 п.в. Алекс Иафалло (А. Мартинес, Т. Тоффоли)
Статистика
27 Штрафное время 25
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), И. Ковальчук (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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