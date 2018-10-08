«Лос-Анджелес» обыграл «Детройт», Ковальчук отдал две голевые передачи

Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в Лос-Анджелесе в воскресенье, завершилась победой хозяев льда со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1). В составе победителей шайбы забросили Анже Копитар (25-я минута), Пол ЛаДуэ (37) и Алекс Айафалло (50, 60). У «Детройта» отличились Энтони Манта (29) и Дилан Ларкин (57).

Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук набрал первые очки после возвращения в НХЛ, отдав две голевые передачи, и был признан третьей звездой матча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GnlBcp_FoWg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.