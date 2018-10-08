«Лос-Анджелес» обыграл «Детройт», Ковальчук отдал две голевые передачи
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» обыграли «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» обыграли «Детройт Ред Уингз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в
Российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук набрал первые очки после возвращения в НХЛ, отдав две голевые передачи, и был признан третьей звездой матча.
Следующий матч «Лос-Анджелес» проведет 9 октября на выезде против «Виннипега». «Детройт» днем ранее сыграет в гостях с «Анахаймом».
|Лос-Анджелес Кингз
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4:2
(0:0, 2:1, 2:1)
|Детройт Ред Уингз
|Джон Стивенс
|Джефф Блэшилл
|Джек Кэмпбелл
|Джонатан Бернье 58:11 (Дж. Бернье 59:39)
|1-й период
|Тайлер Бертуцци
|01:33
|Тайлер Бертуцци
|01:33
|12:10
|Алек Мартинес
|2-й период
|24:21
|Анже Копитар (И. Ковальчук, Дж. Маззин)
|26:16
|Джейк Маззин
|Ник Дженсен
|26:16
|27:22
|Алекс Иафалло
|Энтони Манта (А. Атанасиу, Д. Чоловски)
|28:45
|Филип Гронек
|33:40
|33:47
|Джефф Картер
|36:14
|Пол Ладу (Т. Тоффоли)
|3-й период
|45:05
|Дион Фанеф
|45:05
|Пол Ладу
|45:05
|Пол Ладу
|Тайлер Бертуцци
|45:05
|Филип Гронек
|45:05
|Филип Гронек
|45:05
|49:15
|Алекс Иафалло (И. Ковальчук)
|54:18
|Остин Вагнер
|Дилан Ларкин (Г. Нюквист, Д. Чоловски)
|56:00
|59:39
|п.в.
|Алекс Иафалло (А. Мартинес, Т. Тоффоли)
|27
|Штрафное время
|25
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), И. Ковальчук (Лос-Анджелес Кингз)