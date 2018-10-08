Анже Копитар: Считаю, что Ковальчука недооценивают как ассистента

— Считаю, что Ковальчука недооценивают как ассистента, — приводит слова Копитара официальный сайт НХЛ. — Такие передачи, как его пас Алексу Иафалло на третий гол встречи, отдают не каждый день. Все знают, что он отличный снайпер, но многие не понимают, насколько он хорош и в распасовке.