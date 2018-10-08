Анже Копитар: Считаю, что Ковальчука недооценивают как ассистента
Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар прокомментировал игру россиянина Ильи Ковальчука в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:2).
Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар прокомментировал игру россиянина Ильи Ковальчука в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:2).
Игрок набрал первые очки после возвращения в НХЛ.
— Считаю, что Ковальчука недооценивают как ассистента, — приводит слова Копитара официальный сайт НХЛ. — Такие передачи, как его пас Алексу Иафалло на третий гол встречи, отдают не каждый день. Все знают, что он отличный снайпер, но многие не понимают, насколько он хорош и в распасовке.
В общей сложности на счету Ковальчука теперь 401 передача в лиге. Ранее Ковальчук за «Атланту» и «Нью-Джерси». Всего на его счету 817 (417+400) очков. Форвард стал 14-м россиянином, сделавшим 400 передач в НХЛ.
|Лос-Анджелес Кингз
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4:2
(0:0, 2:1, 2:1)
|Детройт Ред Уингз
|Джон Стивенс
|Джефф Блэшилл
|Джек Кэмпбелл
|Джонатан Бернье 58:11 (Дж. Бернье 59:39)
|1-й период
|Тайлер Бертуцци
|01:33
|Тайлер Бертуцци
|01:33
|12:10
|Алек Мартинес
|2-й период
|24:21
|Анже Копитар (И. Ковальчук, Дж. Маззин)
|26:16
|Джейк Маззин
|Ник Дженсен
|26:16
|27:22
|Алекс Иафалло
|Энтони Манта (А. Атанасиу, Д. Чоловски)
|28:45
|Филип Гронек
|33:40
|33:47
|Джефф Картер
|36:14
|Пол Ладу (Т. Тоффоли)
|3-й период
|45:05
|Дион Фанеф
|45:05
|Пол Ладу
|45:05
|Пол Ладу
|Тайлер Бертуцци
|45:05
|Филип Гронек
|45:05
|Филип Гронек
|45:05
|49:15
|Алекс Иафалло (И. Ковальчук)
|54:18
|Остин Вагнер
|Дилан Ларкин (Г. Нюквист, Д. Чоловски)
|56:00
|59:39
|п.в.
|Алекс Иафалло (А. Мартинес, Т. Тоффоли)
|27
|Штрафное время
|25
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), И. Ковальчук (Лос-Анджелес Кингз)