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12:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Анже Копитар: Считаю, что Ковальчука недооценивают как ассистента

Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар прокомментировал игру россиянина Ильи Ковальчука в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:2).

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Источник: AP 2018

Игрок набрал первые очки после возвращения в НХЛ.

— Считаю, что Ковальчука недооценивают как ассистента, — приводит слова Копитара официальный сайт НХЛ. — Такие передачи, как его пас Алексу Иафалло на третий гол встречи, отдают не каждый день. Все знают, что он отличный снайпер, но многие не понимают, насколько он хорош и в распасовке.

В общей сложности на счету Ковальчука теперь 401 передача в лиге. Ранее Ковальчук за «Атланту» и «Нью-Джерси». Всего на его счету 817 (417+400) очков. Форвард стал 14-м россиянином, сделавшим 400 передач в НХЛ.

Лос-Анджелес Кингз 4:2
(0:0, 2:1, 2:1)
Детройт Ред Уингз
8.10.2018, 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Джефф Блэшилл
Вратари
Джек Кэмпбелл Джонатан Бернье 58:11 (Дж. Бернье 59:39)
1-й период
Тайлер Бертуцци 01:33
Тайлер Бертуцци 01:33
12:10 Алек Мартинес
2-й период
24:21 Анже Копитар (И. Ковальчук, Дж. Маззин)
26:16 Джейк Маззин
Ник Дженсен 26:16
27:22 Алекс Иафалло
Энтони Манта (А. Атанасиу, Д. Чоловски) 28:45
Филип Гронек 33:40
33:47 Джефф Картер
36:14 Пол Ладу (Т. Тоффоли)
3-й период
45:05 Дион Фанеф
45:05 Пол Ладу
45:05 Пол Ладу
Тайлер Бертуцци 45:05
Филип Гронек 45:05
Филип Гронек 45:05
49:15 Алекс Иафалло (И. Ковальчук)
54:18 Остин Вагнер
Дилан Ларкин (Г. Нюквист, Д. Чоловски) 56:00
59:39 п.в. Алекс Иафалло (А. Мартинес, Т. Тоффоли)
Статистика
27 Штрафное время 25
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), А. Копитар (Лос-Анджелес Кингз), И. Ковальчук (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лос-Анджелес Кингз
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