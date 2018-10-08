«Тут даже не успеваешь паниковать». Российский защитник — о дебюте в НХЛ

Источник: Спорт-Экспресс

Считаю, сыграл достойно

— Наконец, вы сыграли в НХЛ.

— Настроение было бы гораздо лучше, если бы команда победила. Но, в целом, я очень доволен. Мне показалось, что встречу против «Анахайма» провел достойно.

— Согласен.

— У меня всегда была мечта сыграть в НХЛ, всегда стремился к этому и исполнил. Теперь надо закрепиться в лиге.

— В третьем периоде ваше игровое время сократилось, но предположу, что это из-за счета. Вы уступали одну шайбу и на лед выходили защитники, чей атакующий потенциал тренерам известен.

— Уверен, что только с этим и связано. Нам надо было отыгрываться. Видимо, тренерский штаб пока не доверяет мне выходить на лед в такие важные минуты, но это и нормально. Мне надо стремиться к тому, чтобы завоевать доверие.

— Небольшую ошибку вы допустили в первом периоде, но мне очень понравилась, что она не выбила вас из колеи.

— Не скажу, что я вообще не волновался. Перед матчем у меня были приятное переживание, ведь я долго шел к этому. Ошибка? Ну да, сыграл не очень удачно, но об этом в этой лиге надо моментально забывать и просто действовать аккуратно. Если я начну корить себя за каждое неудачное действие, то в НХЛ у меня нет будущего.

— Игорь Ожиганов не спал в день своего первого матча. Точнее, сон был очень прерывистый и тревожный.

— Я поспал днем отлично. Если опять же вспоминать ту ошибку в первом периоде за своими воротами, то в тот момент мне нужно было просто войти в ритм. Ничего страшного не случилось.

— Вы провели четыре силовых приема, но в одной из выставочных игр вы как-то одиннадцать рад жестко встречали соперников.

— Я старался действовать немного надежней в матче с «Анахаймом». В каких-то случаях я действительно мог применить силовой прием, но приходил к выводу, что в этой ситуации он будет не нужен, лучше сыграть иначе, клюшкой.

— Не растерялись вы и в одном из моментов, когда у ворот «Аризоны» началась суета, шайба лежала у ворот, а вратарь ничем помочь не мог. Никакой паники?

— Да тут даже не успеваешь паниковать. Надо все делать на автомате.

Скорпионов пока не видел

— Вы выходили в паре с Алексом Голигоски?

— Мы провели одну выставочную игру вместе с ним. Я очень рад, что у меня такой партнер. На данном этапе — это идеальное сочетание. Он много подсказывает.

— Что именно?

— Да обычные моменты. Когда шел заброс в нашу зону, я слышал от него, что лучше сделать. Алекс постоянно открывался, чтобы я мог сделать передачу. Очень хороший партнер. Главное, что я его понимаю.

— Вы нанесли один бросок. Что-то я его проглядел.

— Это было в третьем периоде, минут за десять до конца. Но была еще одна попытка попасть по воротам. Но ее не записали, а, может быть, и шайба не попала в створ.

— Как ваш английский?

— Я понимаю, что от меня требует. Кстати, это признает и тренерский штаб, ведь я делаю, что они просят. Могу на льду поговорить с партнерами. Понятно, что это лишь простые вещи, но все приходит с практикой.

— Так вы постоянно с Алексом Гальченюком общаетесь. Так английский не выучишь.

— Между прочим, я его давно не видел. Гальченюк сейчас в списке травмированных и мы с ним не пересекаемся. Так что в раздевалке мне приходится самому поддерживать контакт с партнерами.

— А с кем вы сидите?

— Сосед справа у меня постоянно меняется, так как туда сажают кого-то молодого. С другой стороны — Джордан Остерле.

— Где сняли дом?

— Достаточно далеко от стадиона — 55 километров. Это примерно полчаса езды, но, если откровенно, я не считаю, что это большое расстояние. Пока еду на тренировку, то успеваю созвониться с друзьями из России, с родными. Так что все удобно. В день матча можно оставаться в отеле рядом со стадионом, но я отправился домой и в итоге наездил больше 200 километров. Может быть, потом и начну экономить время, но пока меня все устраивает.

— За сколько сняли дом?

— Надо цену сказать?

— Мой знакомый в Майями снял за четыре тысячи долларов в месяц.

— Чуть дороже. Но у меня хороший район, уютный дом, рядом поля для гольфа. Семья ко мне приехала и все довольны.

— Видели знаменитых скорпионов из Аризоны?

— Парни постоянно показывают друг другу фотографии живностей, с которыми им пришлось столкнуться. Я за все это время ни с чем подобным не сталкивался. Впрочем, говорят, что эти опасные существа водятся ближе к горам, а я от них далеко живу.

— Красив ли Финикс?