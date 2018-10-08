Лучший новичок в НХЛ. Ему всего 19 лет, а он уже чемпион мира, и его сравнивают с Буре

Источник: Sport24

После того, как в 2017 году «Ванкувер» на драфте новичков выбрал Элиаса Петтерссона под общим пятым номером, местная пресса заговорила о нем, как о самом перспективном проспекте за последние годы. Болельщикам «Кэнакс», правда, пришлось целый год ждать дебюта юной шведской звезды в Америке.

В первых двух матчах нового сезона 19-летний форвард набрал 5 (3+2) очков, став 7-й новичком за 28 лет в НХЛ, кому удавалось набрать столько баллов в первых встречах. И ведь Петтерссон играет только по 13 минут. Кажется, это только начало для шведского нападающего в лучшей лиге мира.

В Канаде его сравнивают с молодым Павлом Буре, который ярко дебютировал в 1991 году. В свой первый сезон в «Ванкувере» Русская ракета набрала 60 (34+26) очков в 65 матчах регулярного чемпионата. Буре было тогда 20. «Как только вы впервые увидите игру Петтерссона, то не сможете оторвать от него глаза», — пишут в местных СМИ. У Элиаса шикарный кистевой бросок, он может отдать тонкую передачу, да и отработать в обороне еще как способен. Крутость его еще и в том, что он может сыграть на любой позиции в атаке.

В прошлом сезоне Петтерссон играл в SHL — сильнейшей шведской лиге. Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в Швеции, набрав в нем 56 очков и побив рекорд лиги среди игроков до 20 лет. Его «Векше» добрался до финала, где в трех матчах Элиас набрал восемь очков. В итоге Петтерссон с командой выиграл чемпионат Швеции и стал самым ценным игроком плей-офф.

Параллельно с успехами на клубном уровне, в прошлом сезоне юный швед отличился и в сборной. Сначала съездил на молодежный чемпионат мира за серебряной медалью, а затем попал и на взрослое мировое первенство. А ведь в Копенгагене у шведов было очень мощное представительство из НХЛ. К сожалению, по ходу турнира Элиас получил травму и не сыграл в плей-офф. В четырех матчах на ЧМ набрал 3 (1+2) очка и по праву получил свою золотую медаль. Единственный момент, из-за которого в прошлом году мог загрустить швед, так это то, что он не попал на Олимпийские игры. Но там, если вы помните, команда «Тре крунур» провалилась и медалей не взяла.

Весной его никак не хотели отпускать из Швеции, Элиас должен был провести и этот сезон в SHL. 16 мая Генеральный менеджер «Векше» Хенрик Эвертссон говорил, что хоккеист остается на родине, чтобы продолжить прогрессировать, а в НХЛ ему еще рано. Через 10 дней Петтерссон подписал трехлетний контракт новичка с «Ванкувером».

— Это сон. Я всегда мечтал сыграть в НХЛ, меня очень захватывает, что удалось подписать контракт с «Ванкувером». Мечты становятся реальностью. Хочу поблагодарить всех, кто помогал достичь этого, особенно семью, — приводит слова Петтерссона после подписания соглашения.

А вот что сказал 19-летний хоккеист после игры с «Калгари», в которой забросил первую шайбу в НХЛ.

— У меня аж в глазах потемнело, так я был счастлив. Сначала я даже не верил, что это на самом деле. Потрясающие ощущения, никогда не забуду. Мы вышли два в одного, я сначала хотел сделать передачу, но она не проходила.