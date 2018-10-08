«Колорадо» вызвал Владислава Каменева из фарм-клуба

В двух матчах регулярного чемпионата АХЛ Каменев записал в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «-3» и двух минутах штрафного времени.



В прошлом сезоне Каменев провёл три матча за основную команду «Колорадо», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности «-2». В среднем россиянин проводил на площадке чуть меньше девяти минут за игру.