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18:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Колорадо» вызвал Владислава Каменева из фарм-клуба

Клуб Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» вызвал российского нападающего Владислава Каменева из фарм-клуба, информирует официальный «твиттер» команды. 22-летний хоккеист впервые получил вызов в основную команду в нынешнем сезоне.

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В двух матчах регулярного чемпионата АХЛ Каменев записал в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «-3» и двух минутах штрафного времени.

В прошлом сезоне Каменев провёл три матча за основную команду «Колорадо», не сумев отметиться результативными баллами при показателе полезности «-2». В среднем россиянин проводил на площадке чуть меньше девяти минут за игру.

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