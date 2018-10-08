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19:58 (мск), источник: ТАСС

Нападающий «Торонто» Мэттьюс признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 8 октября. Американский нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2018

21-летний Мэттьюс в трех матчах набрал восемь очков, забросив пять шайб и отдав три результативные передачи. После первой недели сезона американец лидирует в гонке бомбардиров и в гонке снайперов. В матче с «Монреалем» (3:2 ОТ) 3 октября Мэттьюс оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.

Второй звездой недели стал канадский форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвз. В трех матчах он забросил пять шайб и отдал результативный пас. В матче с «Сент-Луисом» (4:3) 6 октября канадец оформил пятый в карьере хет-трик, забросив в овертайме победную шайбу.

Американский вратарь «Далласа» Бен Бишоп стал третьей звездой недели. Он одержал две победы, отразив 62 из 63 бросков по своим воротам.

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