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00:11 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ благодаря хет-трику Бержерона

ТАСС, 8 октября. «Бостон» одержал победу над «Оттавой» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AFP 2018

В составе победителей хет-трик оформил Патрис Бержерон (1-я, 18-я и 45-я минуты), также он отдал результативную передачу. Давид Пастрняк записал на свой счет дубль (57, 59) и два ассиста, еще одну шайбу забросил Крис Вагнер (28). У проигравших отличились Райан Дзингел (23, 33) и Бобби Райан (58).

«Бостон» набрал четыре очка в трех матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Оттава» с тремя очками расположилась на седьмой позиции.

В следующем матче 12 октября «Бостон» дома сыграет с «Эдмонтоном». «Оттава» 11 октября на своем льду встретится с «Филадельифей».

Бостон Брюинз 6:3
(2:0, 1:2, 3:1)
Оттава Сенаторз
8.10.2018, 20:00 Регулярный чемпионат TD Garden
Главные тренеры
Брюс Кэссиди Ги Буше
Вратари
Туукка Раск Майк Кондон 58:07 (М. Кондон 58:22)
1-й период
00:30 Патрис Бержерон (Д. Пастрняк, Ч. Макэвой)
02:21 Дэнтон Хейнен
Марк Боровицки 11:21
Колин Уайт 15:31
17:12 Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Пастрняк)
2-й период
Райан Дзингел (Марк Стоун, З. Смит) 22:21
27:08 Крис Вагнер (Ч. Макэвой, Ш. Керали)
28:18 Мэтт Гржельчик
Крис Уайдмэн 28:18
Райан Дзингел (Д. Демело, Т. Шабо) 32:13
3-й период
44:38 Патрис Бержерон (Б. Маршан, Ч. Макэвой)
46:42 Джон Мур
47:26 Патрис Бержерон
56:31 Давид Пастрняк (З. Хара, П. Бержерон)
Бобби Райан (Д. Демело, К. Тирни) 57:03
58:22 Давид Пастрняк (Б. Маршан)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
П. Бержерон (Бостон Брюинз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), Р. Дзингел (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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