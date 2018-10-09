«Бостон» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ благодаря хет-трику Бержерона
ТАСС, 8 октября. «Бостон» одержал победу над «Оттавой» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 октября. «Бостон» одержал победу над «Оттавой» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей
«Бостон» набрал четыре очка в трех матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Оттава» с тремя очками расположилась на седьмой позиции.
В следующем матче 12 октября «Бостон» дома сыграет с «Эдмонтоном». «Оттава» 11 октября на своем льду встретится с «Филадельифей».
|Бостон Брюинз
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6:3
(2:0, 1:2, 3:1)
|Оттава Сенаторз
|Брюс Кэссиди
|Ги Буше
|Туукка Раск
|Майк Кондон 58:07 (М. Кондон 58:22)
|1-й период
|00:30
|Патрис Бержерон (Д. Пастрняк, Ч. Макэвой)
|02:21
|Дэнтон Хейнен
|Марк Боровицки
|11:21
|Колин Уайт
|15:31
|17:12
|Патрис Бержерон (Б. Маршан, Д. Пастрняк)
|2-й период
|Райан Дзингел (Марк Стоун, З. Смит)
|22:21
|27:08
|Крис Вагнер (Ч. Макэвой, Ш. Керали)
|28:18
|Мэтт Гржельчик
|Крис Уайдмэн
|28:18
|Райан Дзингел (Д. Демело, Т. Шабо)
|32:13
|3-й период
|44:38
|Патрис Бержерон (Б. Маршан, Ч. Макэвой)
|46:42
|Джон Мур
|47:26
|Патрис Бержерон
|56:31
|Давид Пастрняк (З. Хара, П. Бержерон)
|Бобби Райан (Д. Демело, К. Тирни)
|57:03
|58:22
|Давид Пастрняк (Б. Маршан)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|П. Бержерон (Бостон Брюинз), Д. Пастрняк (Бостон Брюинз), Р. Дзингел (Оттава Сенаторз)