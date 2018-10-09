«Бостон» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ благодаря хет-трику Бержерона

Источник: AFP 2018

В составе победителей хет-трик оформил Патрис Бержерон (1-я, 18-я и 45-я минуты), также он отдал результативную передачу. Давид Пастрняк записал на свой счет дубль (57, 59) и два ассиста, еще одну шайбу забросил Крис Вагнер (28). У проигравших отличились Райан Дзингел (23, 33) и Бобби Райан (58).

«Бостон» набрал четыре очка в трех матчах и занимает четвертое место в Восточной конференции. «Оттава» с тремя очками расположилась на седьмой позиции.