«Анахайм» в серии буллитов обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ
ТАСС, 9 октября. «Анахайм» в серии буллитов одержал победу над «Детройтом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 9 октября. «Анахайм» в серии буллитов одержал победу над «Детройтом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм (31-я минута) и Якоб Сильверберг (49), у «Детройта» отличились Тайлер Бертуцци (12) и Даррен Хелм (35). Автором победного буллита стал Трой Терри.
В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает первое место, набрав шесть очков, «Детройт» на Востоке с двумя очками идет 14-м.
В следующем матче «Анахайм» 11 октября примет «Аризону», «Детройт» 12 октября также дома сыграет с «Торонто».
В другом матче дня «Баффало» на своем льду обыграл «Вегас» со счетом 4:2.
|Анахайм Дакс
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3:2 Б
(0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
|Детройт Ред Уингз
|Рэнди Карлайл
|Джефф Блэшилл
|Джон Гибсон
|Джимми Ховард
|1-й период
|Густав Нюквист
|00:47
|02:20
|Максим Комтуа
|Тайлер Бертуцци (М. Расмуссен, Ф. Нильсен)
|11:06
|2-й период
|Либор Шулак
|22:02
|22:32
|Кэм Фаулер
|Люк Гленденинг
|26:43
|30:57
|Хампус Линдхольм (Э. Кольяно, К. Шервуд)
|Даррен Хелм (Д. Декейсер, Дж. Ховард)
|34:56
|3-й период
|48:29
|Якоб Сильверберг (А. Хенрик, М. Комтуа)
|Т. Терри
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Х. Линдхольм (Анахайм Дакс), Я. Сильверберг (Анахайм Дакс)