«Анахайм» в серии буллитов обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ

Источник: AP 2018

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм (31-я минута) и Якоб Сильверберг (49), у «Детройта» отличились Тайлер Бертуцци (12) и Даррен Хелм (35). Автором победного буллита стал Трой Терри.

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает первое место, набрав шесть очков, «Детройт» на Востоке с двумя очками идет 14-м.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FTs3BYfddiE?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Анахайм» 11 октября примет «Аризону», «Детройт» 12 октября также дома сыграет с «Торонто».