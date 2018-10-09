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11:05 (мск), источник: ТАСС

«Анахайм» в серии буллитов обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ

ТАСС, 9 октября. «Анахайм» в серии буллитов одержал победу над «Детройтом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. В составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм (31-я минута) и Якоб Сильверберг (49), у «Детройта» отличились Тайлер Бертуцци (12) и Даррен Хелм (35). Автором победного буллита стал Трой Терри.

В турнирной таблице Западной конференции «Анахайм» занимает первое место, набрав шесть очков, «Детройт» на Востоке с двумя очками идет 14-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Анахайм» 11 октября примет «Аризону», «Детройт» 12 октября также дома сыграет с «Торонто».

В другом матче дня «Баффало» на своем льду обыграл «Вегас» со счетом 4:2.

Анахайм Дакс 3:2 Б
(0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Детройт Ред Уингз
9.10.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Джефф Блэшилл
Вратари
Джон Гибсон Джимми Ховард
1-й период
Густав Нюквист 00:47
02:20 Максим Комтуа
Тайлер Бертуцци (М. Расмуссен, Ф. Нильсен) 11:06
2-й период
Либор Шулак 22:02
22:32 Кэм Фаулер
Люк Гленденинг 26:43
30:57 Хампус Линдхольм (Э. Кольяно, К. Шервуд)
Даррен Хелм (Д. Декейсер, Дж. Ховард) 34:56
3-й период
48:29 Якоб Сильверберг (А. Хенрик, М. Комтуа)
Серия буллитов - победный бросок
Т. Терри
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Х. Линдхольм (Анахайм Дакс), Я. Сильверберг (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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