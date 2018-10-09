Сын Ротенберга уехал играть в хоккей в США. Его отец-миллиардер рулит российским хоккеем

С детских лет к Павлу Ротенбергу было приковано особое внимание. И не только из-за фамилии. Сын миллиардера Аркадия Ротенберга неплохо играет в хоккей — до юниорской сборной России он дорос вполне заслуженно. Но чаще всего о Павле все-таки говорят через фигуру его отца — председателя правления ФХР и члена совета директоров КХЛ. Forbes оценивает состояние Аркадия Романовича в 3 миллиарда долларов, он занимает 40-е место в списке богатейших людей России. Его племянник Роман — первый вице-президент ФХР и вице-президент петербургского СКА. В общем, семья у Павла более чем хоккейная.

С 2014 года Ротенберг-младший играл за санкт-петербургское «Динамо» (два последних сезона провел в МХЛ). В 48 матчах прошлой регулярки он записал в свой актив 14 (5+9) очков при показателе полезности «-2». В 8 играх плей-офф ограничился двумя результативными передачами. При этом, как сообщалось в СМИ, его семья имела самое непосредственно отношение к финансированию «Динамо». Проходила также информация, о возможной заявке клуба в КХЛ, а среди болельщиков появилась шутка о том, что Аркадий Ротенберг купил команду для собственного сына.

В январе 2017-го Аркадий Ротенберг в интервью «Известиям» рассказал о главных целях и задачах ФХР на ближайшее будущее.

— Очень важным моментом в развитии детского хоккея в нашей стране является работа с родителями юных спортсменов, которую ФХР с недавнего времени начала активно осуществлять. Родители играют самую важную роль в воспитании детей, и они должны адекватно оценивать уровень, талант и амбиции своего ребенка. К сожалению, существует такая практика, когда родители заранее готовят свое чадо к отъезду в НХЛ, так как считают, что будущего в России у него нет. Дескать, карьеру ребенка здесь загубят и только за океаном он сможет достичь успеха. Но это глубокое заблуждение.

Сегодня условия у нас гораздо лучше, чем в тех же США или Канаде. В России есть все для того, чтобы талантливый хоккеист вырос в настоящую звезду.

Спустя полтора года после этого заявления стало известно, что сын Аркадия Ротенберга решил продолжить карьеру именно в Америке. На минувшем драфте НХЛ Павла не выбрали ни одна команда (шанс задрафтоваться у него будет еще в следующем году), однако «Торонто» пригласил его в тренировочный лагерь. Одни кэмпом дело не ограничилось.

-Пока еще не уехал Ротенберг, он тренируется с «Динамо», вопрос его отъезда в канадскую молодежную лигу открыт, — говорил генеральный директор «Динамо» Сергей Черкас в конце июля в интервью «Р-Спорт». — Думаю, все будет понятно к 1 сентября. Конечно, хотелось бы сохранить нашего основного игрока, чтобы он прогрессировал в «Динамо», где есть все возможности для роста. Но если Павел примет решение поехать за океан, то это тоже неплохое решение.

У 18-летнего игрока был действующий контракт с питерским клубом до 2020 года, но на днях выяснилось, что это не помешало Ротенбергу-младшему перебраться в Северную Америку. Причем, не в CHL, откуда вышло большинство топ-игроков НХЛ, а во вторую по силе юниорскую лигу США— NAHL. За клуб «Брукинс Близзард» (штат Южная Дакота) форвард сыграл уже шесть матчей, в которых набрал 2 (2+0) очка.