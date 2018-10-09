Сын Ротенберга уехал играть в хоккей в США. Его отец-миллиардер рулит российским хоккеем
Павел Ротенберг не дождался шанса в КХЛ.
Павел Ротенберг не дождался шанса в КХЛ.
С детских лет к Павлу Ротенбергу было приковано особое внимание. И не только
С 2014 года
В январе 2017-го Аркадий Ротенберг в интервью «Известиям» рассказал о главных целях и задачах ФХР на ближайшее будущее.
— Очень важным моментом в развитии детского хоккея в нашей стране является работа с родителями юных спортсменов, которую ФХР с недавнего времени начала активно осуществлять. Родители играют самую важную роль в воспитании детей, и они должны адекватно оценивать уровень, талант и амбиции своего ребенка. К сожалению, существует такая практика, когда родители заранее готовят свое чадо к отъезду в НХЛ, так как считают, что будущего в России у него нет. Дескать, карьеру ребенка здесь загубят и только за океаном он сможет достичь успеха. Но это глубокое заблуждение.
Сегодня условия у нас гораздо лучше, чем в тех же США или Канаде. В России есть все для того, чтобы талантливый хоккеист вырос в настоящую звезду.
Спустя полтора года после этого заявления стало известно, что сын Аркадия Ротенберга решил продолжить карьеру именно в Америке. На минувшем драфте НХЛ Павла не выбрали ни одна команда (шанс задрафтоваться у него будет еще в следующем году), однако «Торонто» пригласил его в тренировочный лагерь. Одни кэмпом дело не ограничилось.
-Пока еще не уехал Ротенберг, он тренируется с «Динамо», вопрос его отъезда в канадскую молодежную лигу открыт, — говорил генеральный директор «Динамо» Сергей Черкас в конце июля в интервью «Р-Спорт». — Думаю, все будет понятно к 1 сентября. Конечно, хотелось бы сохранить нашего основного игрока, чтобы он прогрессировал в «Динамо», где есть все возможности для роста. Но если Павел примет решение поехать за океан, то это тоже неплохое решение.
У 18-летнего игрока был действующий контракт с питерским клубом до 2020 года, но на днях выяснилось, что это не помешало
Осталось дождаться комментариев по этой ситуации от Аркадия Ротенберга и понять, на самом ли деле «в России есть все для того, чтобы талантливый хоккеист вырос в настоящую звезду».