Фанат, страдающий болезнью Паркинсона, попал в состав клуба НХЛ. Трогательная история из США
И видео, которое пробирает до мурашек.
И видео, которое пробирает до мурашек.
Майклу Лу — 29 лет, год назад у этого парня из Калифорнии обнаружили болезнь Паркинсона. Молодой человек не сдается и пытается бороться со страшным диагнозом. А помогает ему в этом любимая команда — клуб Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс». «Утки» каждый сезон проводят добрые акции, в рамках которых включают одного из фанатов в состав команды. В новом чемпионате 21-м игроком «Анахайма» стал именно Майкл Лу.
Этой ночью по московскому времени он принял участие в раскате «Дакс» перед домашним матчем с «Детройт Ред Уингз», а затем появился на льду во время объявления составов. Несколько тысяч болельщиков встретили Майкла бурной овацией. Это видео пробирает до мурашек.
О том, что «Анахайм» выбрал именно его, Лу узнал на прошлой неделе, в свой день рождения. Ошеломляющую новость Майклу сообщил лично капитан «Уток» Майкл Гетцлаф. До матча с «Детройтом» новичок «Дакс» успел потренироваться с командой.
Несмотря на болезнь, Лу старается не унывать — он путешествует, катается на сноуборде и вообще живет полноценной жизнью.
В игре с «Детройтом» Майкл Лу принес «Анахайму» удачу — «Дакс» победили в серии буллитов, благодаря точной попытке Троя Терри. Это хоккеиста хорошо помнят российские болельщики — на молодежном чемпионате мира 2017 года он трижды огорчил нашу сборную в серии послематчевых буллитов.