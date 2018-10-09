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16:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канадский хоккеист врезался головой в борт и умер. Ужасающая история из-за океана

22-летний Ноа Трулсен стал жертвой несчастного случая.

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Страшная трагедия случилась в Канаде в начале октября во время матча любительской лиги в городе Лэнгли в Британской Колумбии. По словам хоккеиста Джерри Лейпера, его партнер — 22-летний Ноа Трулсен — ехал на смену, когда неожиданно споткнулся и врезался головой в борт. Врачам не удалось спасти молодого игрока.

— Это мучительное, душераздирающее чувство, — рассказала мать хоккеиста Лорейн Трулсен о том, что происходило с ней, когда она добиралась из дома на арену после звонка о несчастном случае.

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Партнеры спортсмена по команде описывают его как «вежливого гиганта» — из-за его поведения и огромного роста около двух метров.

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После инцидента родители игрока получили множество цветов и сообщений с соболезнованиями.

— Это невероятно, — отметил Рик Трулсен, отец Ноа, — Ты читаешь их, и они заставляют тебя рыдать, но ты должен прочитать их, чтобы увидеть, как много мой сын значил для людей.

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Брат Ноа Мэтт Трулсен пару дней назад сыграл матч в память о своем брате.

— Самая эмоциональная игра в моей жизни. Не так важно, победил я или проиграл, стал первой звездой или нет, самое главное, что мой брат видит, как я занимаюсь тем, что мы оба любили. Он не был лучшим хоккеистом, но у него был невероятный драйв и удивительное отношение, какое не встретишь у других игроков, — написал Мэтт в своем инстаграме.

Также Мэтт сообщил о том, что любимый хоккеист Ноа — Кевин Биекса — позвонил ему и выразил свои соболезнования.

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