Канадский хоккеист врезался головой в борт и умер. Ужасающая история из-за океана
22-летний Ноа Трулсен стал жертвой несчастного случая.
22-летний Ноа Трулсен стал жертвой несчастного случая.
Страшная трагедия случилась в Канаде в начале октября во время матча любительской лиги в городе Лэнгли в Британской Колумбии. По словам хоккеиста Джерри Лейпера, его партнер — 22-летний Ноа Трулсен — ехал на смену, когда неожиданно споткнулся и врезался головой в борт. Врачам не удалось спасти молодого игрока.
— Это мучительное, душераздирающее чувство, — рассказала мать хоккеиста Лорейн Трулсен о том, что происходило с ней, когда она добиралась из дома на арену после звонка о несчастном случае.
Партнеры спортсмена по команде описывают его как «вежливого гиганта» —
После инцидента родители игрока получили множество цветов и сообщений с соболезнованиями.
— Это невероятно, — отметил Рик Трулсен, отец Ноа, — Ты читаешь их, и они заставляют тебя рыдать, но ты должен прочитать их, чтобы увидеть, как много мой сын значил для людей.
Брат Ноа Мэтт Трулсен пару дней назад сыграл матч в память о своем брате.
— Самая эмоциональная игра в моей жизни. Не так важно, победил я или проиграл, стал первой звездой или нет, самое главное, что мой брат видит, как я занимаюсь тем, что мы оба любили. Он не был лучшим хоккеистом, но у него был невероятный драйв и удивительное отношение, какое не встретишь у других игроков, — написал Мэтт в своем инстаграме.
Также Мэтт сообщил о том, что любимый хоккеист Ноа — Кевин Биекса — позвонил ему и выразил свои соболезнования.