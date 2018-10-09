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9 октября, источник: Р-Спорт

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэттью Мюррей получил сотрясение мозга на тренировке

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Голкипер клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Мэттью Мюррей выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга, сообщил главный тренер команды Майк Салливан.

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Источник: AP 2018

«Мюррей получил травму на вчерашней тренировке. Пока сроки его восстановления неизвестны», — приводит слова Салливана официальный микроблог клуба в Twitter.

В текущем сезоне 24-летний голкипер сыграл два матча за «Питтсбург», отражал в них в среднем 83,1% бросков. В прошлом сезоне он провел 49 встреч в регулярном чемпионате, его средний процент отраженных бросков — 90,7.

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