Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэттью Мюррей получил сотрясение мозга на тренировке

«Мюррей получил травму на вчерашней тренировке. Пока сроки его восстановления неизвестны», — приводит слова Салливана официальный микроблог клуба в Twitter.

В текущем сезоне 24-летний голкипер сыграл два матча за «Питтсбург», отражал в них в среднем 83,1% бросков. В прошлом сезоне он провел 49 встреч в регулярном чемпионате, его средний процент отраженных бросков — 90,7.