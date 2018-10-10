«Кингз» уступили «Виннипегу», Ковальчук забросил впервые после возвращения в НХЛ
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» на выезде уступили «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» на выезде уступили «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Виннипеге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). На шайбу Ильи Ковальчука (7-я минута), которая стала для российского форварда первой после возвращения в НХЛ, «Виннипег» ответил голами Марка Шайфли (11-я минута) и Кайла Коннора (31).
Следующий матч «Кингз» проведут на выезде 11 октября против «Монреаль Канадиенс». «Виннипег» в этот же день сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз».
|Виннипег Джетс
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2:1
(1:1, 1:0, 0:0)
|Лос-Анджелес Кингз
|Пол Морис
|Джон Стивенс
|Коннор Хеллебайк
|Джек Кэмпбелл 58:21
|1-й период
|Илья Ковальчук (Д. Даути, А. Иафалло)
|06:26
|10:59
|Марк Шайфли (Б. Танев, Дж. Моррисси)
|Дерек Форборт
|15:38
|2-й период
|Майкл Амадио
|26:53
|Джейк Маззин
|29:09
|30:21
|Кайл Коннор (Б. Уилер, Д. Бафлин)
|3-й период
|47:42
|Марк Шайфли
|56:58
|Тайлер Майерс
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), М. Шайфли (Виннипег Джетс), Б. Танев (Виннипег Джетс)