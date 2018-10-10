«Кингз» уступили «Виннипегу», Ковальчук забросил впервые после возвращения в НХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Виннипеге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). На шайбу Ильи Ковальчука (7-я минута), которая стала для российского форварда первой после возвращения в НХЛ, «Виннипег» ответил голами Марка Шайфли (11-я минута) и Кайла Коннора (31).