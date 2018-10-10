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10:13 (мск), источник: Р-Спорт

«Кингз» уступили «Виннипегу», Ковальчук забросил впервые после возвращения в НХЛ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» на выезде уступили «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая во вторник в Виннипеге, завершилась волевой победой хозяев со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). На шайбу Ильи Ковальчука (7-я минута), которая стала для российского форварда первой после возвращения в НХЛ, «Виннипег» ответил голами Марка Шайфли (11-я минута) и Кайла Коннора (31).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Кингз» проведут на выезде 11 октября против «Монреаль Канадиенс». «Виннипег» в этот же день сыграет в гостях с «Нэшвилл Предаторз».

Виннипег Джетс 2:1
(1:1, 1:0, 0:0)
Лос-Анджелес Кингз
10.10.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол Морис Джон Стивенс
Вратари
Коннор Хеллебайк Джек Кэмпбелл 58:21
1-й период
Илья Ковальчук (Д. Даути, А. Иафалло) 06:26
10:59 Марк Шайфли (Б. Танев, Дж. Моррисси)
Дерек Форборт 15:38
2-й период
Майкл Амадио 26:53
Джейк Маззин 29:09
30:21 Кайл Коннор (Б. Уилер, Д. Бафлин)
3-й период
47:42 Марк Шайфли
56:58 Тайлер Майерс
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), М. Шайфли (Виннипег Джетс), Б. Танев (Виннипег Джетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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