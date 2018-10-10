Три очка Радулова не спасли «Даллас» в домашнем матче с «Торонто»

Игра, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась со счетом 7:4 (2:1, 3:2, 2:1) в пользу гостей. Шайбы в составе «Торонто» забросили Митч Марнер (10-я минута), Остон Мэттьюс (19, 32), Рон Хэйнси (37), Джон Таварес (38, 45) и Коннор Браун (57). Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отдал одну голевую передачу. У «Далласа» отличились Александр Радулов (18), Тайлер Сегин (30), Джейми Бенн (39) и Йон Клингберг (43). Помимо заброшенной шайбы Радулов записал на свой счет две голевые передачи.