Три очка Радулова не спасли «Даллас» в домашнем матче с «Торонто»
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» на своем льду уступили «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» на своем льду уступили «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась со счетом 7:4 (2:1, 3:2, 2:1) в пользу гостей. Шайбы в составе «Торонто» забросили Митч Марнер (10-я минута), Остон Мэттьюс (19, 32), Рон Хэйнси (37), Джон Таварес (38, 45) и Коннор Браун (57). Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отдал одну голевую передачу. У «Далласа» отличились Александр Радулов (18), Тайлер Сегин (30), Джейми Бенн (39) и Йон Клингберг (43). Помимо заброшенной шайбы Радулов записал на свой счет две голевые передачи.
В других матчах дня «Нэшвилл» на своей арене проиграл «Калгари» со счетом 0:3, а «Сан-Хосе» на выезде разгромил «Филадельфию» со счетом 8:2.
|Даллас Старз
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4:7
(1:2, 2:3, 1:2)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Джим Монтгомери
|Майк Бэбкок
|Бен Бишоп 55:54 (Б. Бишоп 56:40)
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|Митчелл Марнер
|09:40
|17:23
|Александр Радулов (Т. Сегин, М. Хейсканен)
|Остон Мэттьюс (К. Капанен, М. Райлли)
|18:58
|2-й период
|29:04
|Тайлер Сегин (Э. Линделл, Б. Бишоп)
|31:20
|Джейми Бенн
|Остон Мэттьюс (М. Марнер, М. Райлли)
|31:59
|33:26
|Миро Хейсканен
|Рон Хэйнси (К. Капанен, П. Линдхольм)
|36:00
|36:35
|Джон Таварес (М. Марнер, М. Райлли)
|37:00
|Патрик Марло
|37:43
|38:02
|Джейми Бенн (Т. Сегин, А. Радулов)
|3-й период
|42:39
|Йон Клингберг (А. Радулов, Т. Сегин)
|Джон Таварес (М. Марнер, Н. Зайцев)
|44:55
|Коннор Браун (М. Райлли, Р. Хэйнси)
|п.в.
|56:40
|6
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Т. Сегин (Даллас Старз), Дж. Таварес (Торонто Мэйпл Ливз)