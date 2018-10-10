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10:16 (мск), источник: Р-Спорт

Три очка Радулова не спасли «Даллас» в домашнем матче с «Торонто»

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» на своем льду уступили «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Игра, прошедшая во вторник в Далласе, завершилась со счетом 7:4 (2:1, 3:2, 2:1) в пользу гостей. Шайбы в составе «Торонто» забросили Митч Марнер (10-я минута), Остон Мэттьюс (19, 32), Рон Хэйнси (37), Джон Таварес (38, 45) и Коннор Браун (57). Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отдал одну голевую передачу. У «Далласа» отличились Александр Радулов (18), Тайлер Сегин (30), Джейми Бенн (39) и Йон Клингберг (43). Помимо заброшенной шайбы Радулов записал на свой счет две голевые передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах дня «Нэшвилл» на своей арене проиграл «Калгари» со счетом 0:3, а «Сан-Хосе» на выезде разгромил «Филадельфию» со счетом 8:2.

Даллас Старз 4:7
(1:2, 2:3, 1:2)
Торонто Мэйпл Ливз
10.10.2018, 03:30 Регулярный чемпионат American Airlines Center
Главные тренеры
Джим Монтгомери Майк Бэбкок
Вратари
Бен Бишоп 55:54 (Б. Бишоп 56:40) Фредерик Андерсен
1-й период
Митчелл Марнер 09:40
17:23 Александр Радулов (Т. Сегин, М. Хейсканен)
Остон Мэттьюс (К. Капанен, М. Райлли) 18:58
2-й период
29:04 Тайлер Сегин (Э. Линделл, Б. Бишоп)
31:20 Джейми Бенн
Остон Мэттьюс (М. Марнер, М. Райлли) 31:59
33:26 Миро Хейсканен
Рон Хэйнси (К. Капанен, П. Линдхольм) 36:00
36:35
Джон Таварес (М. Марнер, М. Райлли) 37:00
Патрик Марло 37:43
38:02 Джейми Бенн (Т. Сегин, А. Радулов)
3-й период
42:39 Йон Клингберг (А. Радулов, Т. Сегин)
Джон Таварес (М. Марнер, Н. Зайцев) 44:55
Коннор Браун (М. Райлли, Р. Хэйнси) п.в. 56:40
Статистика
6 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Т. Сегин (Даллас Старз), Дж. Таварес (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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