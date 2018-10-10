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10:19 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Ванкувер»

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» на своей арене нанесли поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Игра, состоявшаяся в Роли во вторник, завершилась победой «Каролины» со счетом 5:3 (3:1, 1:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал (1-я минута), Бретт Песке (12), Себастьян Ахо (18), Андрей Свечников (22) и Уоррен Фогеле (54). 18-летний Свечников отличился во втором матче подряд, 7 октября россиянин забросил свою дебютную шайбу в НХЛ, поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». У «Ванкувера» дубль сделал Свен Берчи (7, 24), еще одна шайба на счету Бо Хорвата (21).

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Каролина» проведет 13 октября на выезде против «Миннесоты». «Ванкувер» 11 октября сыграет гостях с «Тампой».

Каролина Харрикейнз 5:3
(3:1, 1:2, 1:0)
Ванкувер Кэнакс
10.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Род Бриндамор Трэвис Грин
Вратари
Кертис Макэлхинни Якоб Маркстрем 59:25
1-й период
00:43 Джордан Стаал
03:12 Уоррен Фегеле
Свен Берчи (А. Эдлер, К. Танев) 06:12
11:17 Бретт Песке (Т. Терявяйнен, С. Ахо)
17:51 Себастьян Ахо (М. Ферланд, Т. Терявяйнен)
19:02
2-й период
Бо Хорват (С. Берчи, Б. Бозер) 20:46
21:54 Андрей Свечников (Дж. Славин, Д. Хэмилтон)
22:13 Филлип Ди Джузеппе
Свен Берчи (А. Эдлер, Э. Петтерссон) 23:24
24:21 Джастин Уильямс
Джей Бигл 24:21
Деррик Пулио 26:12
36:22 Филлип Ди Джузеппе
3-й период
53:48 Уоррен Фегеле (Дж. Славин, Джаст. Уильямс)
Александр Эдлер 58:24
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
С. Ахо (Каролина Харрикейнз), Дж. Славин (Каролина Харрикейнз), У. Фегеле (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
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