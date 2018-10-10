Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Ванкувер»

Игра, состоявшаяся в Роли во вторник, завершилась победой «Каролины» со счетом 5:3 (3:1, 1:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал (1-я минута), Бретт Песке (12), Себастьян Ахо (18), Андрей Свечников (22) и Уоррен Фогеле (54). 18-летний Свечников отличился во втором матче подряд, 7 октября россиянин забросил свою дебютную шайбу в НХЛ, поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». У «Ванкувера» дубль сделал Свен Берчи (7, 24), еще одна шайба на счету Бо Хорвата (21).