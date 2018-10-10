Шайба Свечникова помогла «Каролине» обыграть «Ванкувер»
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» на своей арене нанесли поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» на своей арене нанесли поражение «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, состоявшаяся в Роли во вторник, завершилась победой «Каролины» со счетом 5:3 (3:1, 1:2, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал (1-я минута), Бретт Песке (12), Себастьян Ахо (18), Андрей Свечников (22) и Уоррен Фогеле (54). 18-летний Свечников отличился во втором матче подряд, 7 октября россиянин забросил свою дебютную шайбу в НХЛ, поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». У «Ванкувера» дубль сделал Свен Берчи (7, 24), еще одна шайба на счету Бо Хорвата (21).
Следующий матч «Каролина» проведет 13 октября на выезде против «Миннесоты». «Ванкувер» 11 октября сыграет гостях с «Тампой».
|Каролина Харрикейнз
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5:3
(3:1, 1:2, 1:0)
|Ванкувер Кэнакс
|Род Бриндамор
|Трэвис Грин
|Кертис Макэлхинни
|Якоб Маркстрем 59:25
|1-й период
|00:43
|Джордан Стаал
|03:12
|Уоррен Фегеле
|Свен Берчи (А. Эдлер, К. Танев)
|06:12
|11:17
|Бретт Песке (Т. Терявяйнен, С. Ахо)
|17:51
|Себастьян Ахо (М. Ферланд, Т. Терявяйнен)
|19:02
|2-й период
|Бо Хорват (С. Берчи, Б. Бозер)
|20:46
|21:54
|Андрей Свечников (Дж. Славин, Д. Хэмилтон)
|22:13
|Филлип Ди Джузеппе
|Свен Берчи (А. Эдлер, Э. Петтерссон)
|23:24
|24:21
|Джастин Уильямс
|Джей Бигл
|24:21
|Деррик Пулио
|26:12
|36:22
|Филлип Ди Джузеппе
|3-й период
|53:48
|Уоррен Фегеле (Дж. Славин, Джаст. Уильямс)
|Александр Эдлер
|58:24
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|С. Ахо (Каролина Харрикейнз), Дж. Славин (Каролина Харрикейнз), У. Фегеле (Каролина Харрикейнз)