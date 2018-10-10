Шайба Панарина принесла победу «Коламбусу» над «Колорадо»
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду нанесли поражение «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду нанесли поражение «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая во вторник в Коламбусе, завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (2:0, 0:2, 3:0). В составе «Коламбуса» шайбы забросили Ник Фолиньо (7-я и 52-я минуты),
Следующий матч «Коламбус» проведет на выезде 11 октября против «Флориды», «Колорадо» в этот же день сыграет в гостях с «Баффало».
|Коламбус Блю Джэкетс
|
5:2
(2:0, 0:2, 3:0)
|Колорадо Эвеланш
|Джон Торторелла
|Джаред Беднар
|Сергей Бобровский
|Филипп Грубауэр 57:50 (Ф. Грубауэр 58:00)
|1-й период
|00:49
|Александр Веннберг
|06:49
|Ник Фолиньо (А. Веннберг, Э. Дюклер)
|Шелдон Дрис
|09:07
|Джей Ти Комфер
|09:55
|10:32
|Пьер-Люк Дюбуа (К. Аткинсон, Н. Фолиньо)
|Александр Керфут
|14:00
|2-й период
|Натан Маккиннон (М. Рантанен, Э. Джонсон)
|23:27
|24:45
|Пьер-Люк Дюбуа
|29:12
|Ник Фолиньо
|Карл Седерберг (С. Жирар, Дж.Ти. Комфер)
|29:30
|Александр Керфут
|31:55
|3-й период
|41:56
|Бун Дженнер
|45:14
|Артемий Панарин (Р. Мюррей, М. Нутиваара)
|51:32
|Ник Фолиньо (А. Веннберг)
|Габриэль Ландескуг
|55:26
|58:00
|п.в.
|Джош Андерсон
|Шелдон Дрис
|58:31
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Н. Фолиньо (Коламбус Блю Джэкетс), М. Нутиваара (Коламбус Блю Джэкетс), А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс)