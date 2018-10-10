Шайба Панарина принесла победу «Коламбусу» над «Колорадо»

Встреча, прошедшая во вторник в Коламбусе, завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (2:0, 0:2, 3:0). В составе «Коламбуса» шайбы забросили Ник Фолиньо (7-я и 52-я минуты), Пьер-Люк Дюбуа (11), Артемий Панарин (46) и Джош Андерсон (59). У «Колорадо» отличились Нэтан Маккиннон (24) и Карл Сёдерберг (30). Одноклубник Панарина вратарь Сергей Бобровский отыграл весь матч и отразил 25 бросков.