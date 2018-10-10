Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз4
Торонто Мэйпл Ливз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз0
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Витязь
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз2
Сан-Хосе Шаркс8
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз5
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Колорадо Эвеланш2
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
ХК Динамо
Все события
Фоторепортажи
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
12Дебют Еременко в «Спартаке»
10:22 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Панарина принесла победу «Коламбусу» над «Колорадо»

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» на своем льду нанесли поражение «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая во вторник в Коламбусе, завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (2:0, 0:2, 3:0). В составе «Коламбуса» шайбы забросили Ник Фолиньо (7-я и 52-я минуты), Пьер-Люк Дюбуа (11), Артемий Панарин (46) и Джош Андерсон (59). У «Колорадо» отличились Нэтан Маккиннон (24) и Карл Сёдерберг (30). Одноклубник Панарина вратарь Сергей Бобровский отыграл весь матч и отразил 25 бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий матч «Коламбус» проведет на выезде 11 октября против «Флориды», «Колорадо» в этот же день сыграет в гостях с «Баффало».

Коламбус Блю Джэкетс 5:2
(2:0, 0:2, 3:0)
Колорадо Эвеланш
10.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Джаред Беднар
Вратари
Сергей Бобровский Филипп Грубауэр 57:50 (Ф. Грубауэр 58:00)
1-й период
00:49 Александр Веннберг
06:49 Ник Фолиньо (А. Веннберг, Э. Дюклер)
Шелдон Дрис 09:07
Джей Ти Комфер 09:55
10:32 Пьер-Люк Дюбуа (К. Аткинсон, Н. Фолиньо)
Александр Керфут 14:00
2-й период
Натан Маккиннон (М. Рантанен, Э. Джонсон) 23:27
24:45 Пьер-Люк Дюбуа
29:12 Ник Фолиньо
Карл Седерберг (С. Жирар, Дж.Ти. Комфер) 29:30
Александр Керфут 31:55
3-й период
41:56 Бун Дженнер
45:14 Артемий Панарин (Р. Мюррей, М. Нутиваара)
51:32 Ник Фолиньо (А. Веннберг)
Габриэль Ландескуг 55:26
58:00 п.в. Джош Андерсон
Шелдон Дрис 58:31
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Н. Фолиньо (Коламбус Блю Джэкетс), М. Нутиваара (Коламбус Блю Джэкетс), А. Веннберг (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что ждёт Кокорина и Мамаева после драки в центре Москвы
Ослепительные девушки из UFC, очутившиеся в центре скандала в Лас-Вегасе
Мамаев и Кокорин: вне футбола и вне закона
Нурмагомедов пригрозил разбить машину президента UFC
Вратарь «Салавата Юлаева» установил рекорд в матче КХЛ
Ковальчук забросил шайбу впервые после возвращения в НХЛ
Команду Головина может возглавить бывший тренер «Челси»
Защитник «Спортинга» спас жизнь одноклубнику на поле (видео)
Россияне завоевали 2 золотые медали в третий день юношеских ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь