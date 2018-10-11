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00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Новый шлем вратаря «Рейнджерс» Александра Георгиева украсит матрёшка

Стал известен образ, который появится на новом шлеме голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Александра Георгиева.

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«У моего друга Александра Георгиева возникла замечательная идея для нового шлема. Он большой поклонник вида русской народной росписи, который называется “Гжель”. Мне тоже нравятся синие волнистые линии, созданные мягкой кистью. Помимо этого, мы приняли решение нанести на одну сторону изображение матрёшки с кистью в руке», — написал художник Дэвид Гунарссон на своей странице в сети «Инстаграм».

Во время загрузки произошла ошибка.

Георгиев дебютировал в нынешнем сезоне НХЛ матчем с «Каролиной Харрикейнз» (5:8). Россиянин пропустил семь шайб, автором одной из них стал 18-летний Андрей Свечников.

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