Новый шлем вратаря «Рейнджерс» Александра Георгиева украсит матрёшка

«У моего друга Александра Георгиева возникла замечательная идея для нового шлема. Он большой поклонник вида русской народной росписи, который называется “Гжель”. Мне тоже нравятся синие волнистые линии, созданные мягкой кистью. Помимо этого, мы приняли решение нанести на одну сторону изображение матрёшки с кистью в руке», — написал художник Дэвид Гунарссон на своей странице в сети «Инстаграм».