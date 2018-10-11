Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас»
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в Вашингтоне в среду, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль сделал Александр Овечкин (31-я и 51-я минуты), еще по шайбе забросили Евгений Кузнецов (20), Ларс Никлас Бекстрём (46) и Ти Джей Оши (59). Помимо заброшенной шайбы, Кузнецов отдал три голевые передачи, а его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов сделал одну результативную передачу. У «Вегаса» отличились Коди Икин (31) и Рейлли Смит (48).
После игры Кузнецов был признан первой звездой матча, Овечкин — второй.
В другом матче дня хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на выезде обыграли «Оттаву Сенаторз» со счетом 7:4.
|Вашингтон Кэпиталз
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5:2
(1:0, 1:1, 3:1)
|Вегас Голден Найтс
|Тодд Рирден
|Жерар Галлан
|Брэйден Холтби
|Марк-Андре Флери 57:52 (М-А. Флери 58:05)
|1-й период
|08:40
|Бретт Коннолли
|Райан Карпентер
|11:13
|Томаш Носек
|18:04
|19:25
|Евгений Кузнецов (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|2-й период
|30:18
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Б. Коннолли)
|Коди Икин
|30:49
|31:20
|Михал Кемпны
|3-й период
|Колин Миллер
|40:20
|Эрик Хаула
|44:07
|45:08
|Никлас II Бэкстрем (Е. Кузнецов, Дж. Карлсон)
|Райлли Смит (Н. Холден, В. Карлссон)
|47:08
|48:11
|Михал Кемпны
|50:33
|Александр Овечкин (Б. Коннолли, Е. Кузнецов)
|58:05
|п.в.
|Ти. Джей. Оши (М. Нисканен, Дм. Орлов)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)