Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас»

Игра, прошедшая в Вашингтоне в среду, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль сделал Александр Овечкин (31-я и 51-я минуты), еще по шайбе забросили Евгений Кузнецов (20), Ларс Никлас Бекстрём (46) и Ти Джей Оши (59). Помимо заброшенной шайбы, Кузнецов отдал три голевые передачи, а его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов сделал одну результативную передачу. У «Вегаса» отличились Коди Икин (31) и Рейлли Смит (48).