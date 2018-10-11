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10:01 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Овечкина и гол Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас»

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в Вашингтоне в среду, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) в пользу хозяев льда. В составе победителей дубль сделал Александр Овечкин (31-я и 51-я минуты), еще по шайбе забросили Евгений Кузнецов (20), Ларс Никлас Бекстрём (46) и Ти Джей Оши (59). Помимо заброшенной шайбы, Кузнецов отдал три голевые передачи, а его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов сделал одну результативную передачу. У «Вегаса» отличились Коди Икин (31) и Рейлли Смит (48).

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После игры Кузнецов был признан первой звездой матча, Овечкин — второй.

В другом матче дня хоккеисты «Филадельфии Флайерз» на выезде обыграли «Оттаву Сенаторз» со счетом 7:4.

Вашингтон Кэпиталз 5:2
(1:0, 1:1, 3:1)
Вегас Голден Найтс
11.10.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд Рирден Жерар Галлан
Вратари
Брэйден Холтби Марк-Андре Флери 57:52 (М-А. Флери 58:05)
1-й период
08:40 Бретт Коннолли
Райан Карпентер 11:13
Томаш Носек 18:04
19:25 Евгений Кузнецов (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
2-й период
30:18 Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Б. Коннолли)
Коди Икин 30:49
31:20 Михал Кемпны
3-й период
Колин Миллер 40:20
Эрик Хаула 44:07
45:08 Никлас II Бэкстрем (Е. Кузнецов, Дж. Карлсон)
Райлли Смит (Н. Холден, В. Карлссон) 47:08
48:11 Михал Кемпны
50:33 Александр Овечкин (Б. Коннолли, Е. Кузнецов)
58:05 п.в. Ти. Джей. Оши (М. Нисканен, Дм. Орлов)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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