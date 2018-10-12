«Нью-Джерси» разгромил «Вашингтон», у Орлова «-3»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз», действующего обладателя Кубка Стэнли — «дьяволы» одержали разгромную победу со счётом 6:0.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз», действующего обладателя Кубка Стэнли — «дьяволы» одержали разгромную победу со счётом 6:0.
Дублем отметился Кайл Палмьери, по шайбе на счету Маркуса Юханссона, Брайана Бойла, Блейка Коулмана и
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 24 минуты 5 секунд и за это время дважды бросил по воротам, сделал 7 хитов и заработал показатель полезности «-1». Евгений Кузнецов сыграл 20 минут 9 секунд, заработал 2 штрафные минуты и показатель полезности «-1». У Дмитрия Орлова 20 минут 47 секунд и «-3».
В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:2 и одержал первую победу в сезоне. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден, Брендан Смит и Брэди Шей, у «акул» — Маркус Сёренсен и Йоонас Донской.
Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич отметился результативной передачей.
|Нью-Джерси Дэвилз
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6:0
(2:0, 1:0, 3:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Джон Хайнс
|Тодд Рирден
|Кейт Кинкейд
|Финикс Копли
|1-й период
|07:02
|Кайл Палмиери (Н. Хишир, Д. Сиверсон)
|Ларс Эллер
|09:59
|12:13
|Майлс Вуд
|12:13
|Дэймон Сиверсон
|Евгений Кузнецов
|12:13
|Джон Карлсон
|17:43
|18:33
|Кайл Палмиери (У. Батчер, Т. Холл)
|2-й период
|Якуб Врана
|20:47
|22:54
|Маркус Юханссон (С. Ватанен, М. Мюллер)
|30:22
|Стефан Ноесен
|3-й период
|41:00
|Стефан Ноесен
|Джон Карлсон
|41:12
|45:49
|Блейк Коулман (Б. Лавджой)
|51:35
|Жан-Себастьян Ди (Б. Бойл)
|54:45
|Брайан Бойл (С. Ноесен)
|57:52
|Дэймон Сиверсон
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), М. Юханссон (Нью-Джерси Дэвилз)