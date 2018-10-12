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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Нью-Джерси» разгромил «Вашингтон», у Орлова «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Вашингтон Кэпиталз», действующего обладателя Кубка Стэнли — «дьяволы» одержали разгромную победу со счётом 6:0.

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Источник: AP 2018

Дублем отметился Кайл Палмьери, по шайбе на счету Маркуса Юханссона, Брайана Бойла, Блейка Коулмана и Жан-Себастьяна Ди. Кейт Кинкейд отразил 21 бросок по воротам.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 24 минуты 5 секунд и за это время дважды бросил по воротам, сделал 7 хитов и заработал показатель полезности «-1». Евгений Кузнецов сыграл 20 минут 9 секунд, заработал 2 штрафные минуты и показатель полезности «-1». У Дмитрия Орлова 20 минут 47 секунд и «-3».

В параллельном матче «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 3:2 и одержал первую победу в сезоне. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден, Брендан Смит и Брэди Шей, у «акул» — Маркус Сёренсен и Йоонас Донской.

Российский нападающий «рейнджеров» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

Нью-Джерси Дэвилз 6:0
(2:0, 1:0, 3:0)
Вашингтон Кэпиталз
12.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Главные тренеры
Джон Хайнс Тодд Рирден
Вратари
Кейт Кинкейд Финикс Копли
1-й период
07:02 Кайл Палмиери (Н. Хишир, Д. Сиверсон)
Ларс Эллер 09:59
12:13 Майлс Вуд
12:13 Дэймон Сиверсон
Евгений Кузнецов 12:13
Джон Карлсон 17:43
18:33 Кайл Палмиери (У. Батчер, Т. Холл)
2-й период
Якуб Врана 20:47
22:54 Маркус Юханссон (С. Ватанен, М. Мюллер)
30:22 Стефан Ноесен
3-й период
41:00 Стефан Ноесен
Джон Карлсон 41:12
45:49 Блейк Коулман (Б. Лавджой)
51:35 Жан-Себастьян Ди (Б. Бойл)
54:45 Брайан Бойл (С. Ноесен)
57:52 Дэймон Сиверсон
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), М. Юханссон (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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