Три очка Малкина и хет-трик Кессела принесли «Питтсбургу» победу над «Вегасом»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1).
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1).
Главным героем встречи стал нападающий «пингвинов» Фил Кессел, оформивший
В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2).
В составе проигравших дублем отметился Ник Дженсен, ещё один гол на счету Дилана Ларкина. Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил четвертый дубль в пяти встречах, теперь на его счету 12 очков (9+3). Также за гостей забивали Морган Рилли, Митчелл Марнер и Рон Хейнси. Джон Таварес сделал 4 результативных паса.
На счету российского защитника Никиты Зайцева результативная передача и показатель полезности «-1» за 24 минуты 17 секунд, проведённых на льду — это самый большой показатель в команде.
|Питтсбург Пингвинз
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4:2
(1:1, 3:0, 0:1)
|Вегас Голден Найтс
|Майк Салливан
|Жерар Галлан
|Кейси Десмит
|Малькольм Суббан 58:48 (М. Суббан 59:55)
|1-й период
|01:40
|Доминик Симон
|Томаш Носек (Д. Маршессо, В. Карлссон)
|06:28
|08:03
|Фил Кессел (Е. Малкин)
|Джонатан Маршессо
|17:34
|2-й период
|29:37
|Фил Кессел (Е. Малкин, Джаст. Шульц)
|35:43
|Фил Кессел (К. Хагелин, Е. Малкин)
|36:40
|Джейк Гюнтцель (Джаст. Шульц, С. Кросби)
|3-й период
|Райлли Смит (Д. Маршессо)
|53:35
|54:56
|Дерик Брассар
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), К. Десмит (Питтсбург Пингвинз)