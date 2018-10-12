Три очка Малкина и хет-трик Кессела принесли «Питтсбургу» победу над «Вегасом»

Источник: AP 2018

Главным героем встречи стал нападающий «пингвинов» Фил Кессел, оформивший хет-трик. Во всех случаях ему ассистировал российский форвард Евгений Малкин. Ещё один гол на счету Джейка Гюнцеля. В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Томаш Носек и Райлли Смит.

В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2).

В составе проигравших дублем отметился Ник Дженсен, ещё один гол на счету Дилана Ларкина. Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил четвертый дубль в пяти встречах, теперь на его счету 12 очков (9+3). Также за гостей забивали Морган Рилли, Митчелл Марнер и Рон Хейнси. Джон Таварес сделал 4 результативных паса.