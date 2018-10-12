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10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Три очка Малкина и хет-трик Кессела принесли «Питтсбургу» победу над «Вегасом»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Питтсбург Пингвинз» дома обыграл прошлогоднего финалиста Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» — 4:2 (1:1, 3:0, 0:1).

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Источник: AP 2018

Главным героем встречи стал нападающий «пингвинов» Фил Кессел, оформивший хет-трик. Во всех случаях ему ассистировал российский форвард Евгений Малкин. Ещё один гол на счету Джейка Гюнцеля. В составе «Вегаса» заброшенными шайбами отметились Томаш Носек и Райлли Смит.
В параллельном матче «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Торонто Мэйпл Лифс» — 3:5 (1:1, 0:2, 2:2).

В составе проигравших дублем отметился Ник Дженсен, ещё один гол на счету Дилана Ларкина. Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс оформил четвертый дубль в пяти встречах, теперь на его счету 12 очков (9+3). Также за гостей забивали Морган Рилли, Митчелл Марнер и Рон Хейнси. Джон Таварес сделал 4 результативных паса.

На счету российского защитника Никиты Зайцева результативная передача и показатель полезности «-1» за 24 минуты 17 секунд, проведённых на льду — это самый большой показатель в команде.

Питтсбург Пингвинз 4:2
(1:1, 3:0, 0:1)
Вегас Голден Найтс
12.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Жерар Галлан
Вратари
Кейси Десмит Малькольм Суббан 58:48 (М. Суббан 59:55)
1-й период
01:40 Доминик Симон
Томаш Носек (Д. Маршессо, В. Карлссон) 06:28
08:03 Фил Кессел (Е. Малкин)
Джонатан Маршессо 17:34
2-й период
29:37 Фил Кессел (Е. Малкин, Джаст. Шульц)
35:43 Фил Кессел (К. Хагелин, Е. Малкин)
36:40 Джейк Гюнтцель (Джаст. Шульц, С. Кросби)
3-й период
Райлли Смит (Д. Маршессо) 53:35
54:56 Дерик Брассар
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), К. Десмит (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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