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10:16 (мск), источник: Чемпионат.com

24 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Ванкувером»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Ванкувер Кэнакс» и уступил со счётом 1:4 (1:0, 0:0, 0:4).

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Источник: AP 2018

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте усилиями Брейдена Пойнта, второй период и половина третьего прошли без голов, а затем Элиас Петтерссон и Брок Бёзер вывели «Ванкувер» вперёд. В концовке встречи Андрей Василевский покинул ворота «молний», «Кэнакс» забили ещё два гола, отличились Джейк Виртанен и Маркус Гранлунд.

Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Никита Кучеров за 19 минут 47 секунд два раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У Михаила Сергачёва 14 минут 46 секунд, проведённых на льду. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин сыграл 13 минут 43 секунды, заработал две штрафные минуты и заработал показатель полезности «+1».

В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома одержал сухую победу над «Виннипег Джетс» со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Заброшенные шайбы на счету Райана Хартмана, Романа Йози и Райана Джохансена. Пекка Ринне отразил все 29 бросков.

Тампа-Бэй Лайтнинг 1:4
(1:0, 0:0, 0:4)
Ванкувер Кэнакс
12.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Трэвис Грин
Вратари
Андрей Василевский 57:41 (Анд. Василевский 58:48-59:05, Анд. Василевский 59:52) Андерс Нильссон
1-й период
Брок Бозер 01:17
Николай Голдобин 04:09
16:36 Брэйден Пойнт (Я. Гурд, Б. Коберн)
2-й период
Эрик Гудбрэнсон 20:24
Трой Стэчер 25:03
28:24 Алекс Киллорн
Брок Бозер 30:29
32:43 Райан Макдона
34:16 Энтони Чирелли
3-й период
45:57 Матье Жозеф
Элиас Петтерссон (Д. Пулио, Т. Стэчер) 51:07
Брок Бозер 52:17
Джейк Виртанен п.в. 58:48
Маркус Гранлунд (Дж. Виртанен) п.в. 59:52
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Нильссон (Ванкувер Кэнакс), Б. Бозер (Ванкувер Кэнакс), М. Жозеф (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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