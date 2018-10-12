24 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Ванкувером»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Ванкувер Кэнакс» и уступил со счётом 1:4 (1:0, 0:0, 0:4).
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Ванкувер Кэнакс» и уступил со счётом 1:4 (1:0, 0:0, 0:4).
Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте усилиями Брейдена Пойнта, второй период и половина третьего прошли без голов, а затем Элиас Петтерссон и Брок Бёзер вывели «Ванкувер» вперёд. В концовке встречи Андрей Василевский покинул ворота «молний», «Кэнакс» забили ещё два гола, отличились Джейк Виртанен и Маркус Гранлунд.
Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Никита Кучеров за 19 минут 47 секунд два раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У Михаила Сергачёва 14 минут 46 секунд, проведённых на льду. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин сыграл 13 минут 43 секунды, заработал две штрафные минуты и заработал показатель полезности «+1».
В параллельной встрече «Нэшвилл Предаторз» дома одержал сухую победу над «Виннипег Джетс» со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Заброшенные шайбы на счету Райана Хартмана, Романа Йози и Райана Джохансена. Пекка Ринне отразил все 29 бросков.
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|
1:4
(1:0, 0:0, 0:4)
|Ванкувер Кэнакс
|Джон Купер
|Трэвис Грин
|Андрей Василевский 57:41 (Анд. Василевский 58:48-59:05, Анд. Василевский 59:52)
|Андерс Нильссон
|1-й период
|Брок Бозер
|01:17
|Николай Голдобин
|04:09
|16:36
|Брэйден Пойнт (Я. Гурд, Б. Коберн)
|2-й период
|Эрик Гудбрэнсон
|20:24
|Трой Стэчер
|25:03
|28:24
|Алекс Киллорн
|Брок Бозер
|30:29
|32:43
|Райан Макдона
|34:16
|Энтони Чирелли
|3-й период
|45:57
|Матье Жозеф
|Элиас Петтерссон (Д. Пулио, Т. Стэчер)
|51:07
|Брок Бозер
|52:17
|Джейк Виртанен
|п.в.
|58:48
|Маркус Гранлунд (Дж. Виртанен)
|п.в.
|59:52
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Нильссон (Ванкувер Кэнакс), Б. Бозер (Ванкувер Кэнакс), М. Жозеф (Тампа-Бэй Лайтнинг)