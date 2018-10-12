24 сейва Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Ванкувером»

Источник: AP 2018

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте усилиями Брейдена Пойнта, второй период и половина третьего прошли без голов, а затем Элиас Петтерссон и Брок Бёзер вывели «Ванкувер» вперёд. В концовке встречи Андрей Василевский покинул ворота «молний», «Кэнакс» забили ещё два гола, отличились Джейк Виртанен и Маркус Гранлунд.

Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Никита Кучеров за 19 минут 47 секунд два раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У Михаила Сергачёва 14 минут 46 секунд, проведённых на льду. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин сыграл 13 минут 43 секунды, заработал две штрафные минуты и заработал показатель полезности «+1».