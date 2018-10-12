«Сент-Луис» обыграл «Калгари»: у Барбашева передача, у Тарасенко «-3»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 5:3 (3:1, 2:0, 0:2).
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 5:3 (3:1, 2:0, 0:2).
Главным героем встречи стал нападающий «блюзменов» Дэвид Перрон, оформивший
Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей и показателем полезности «+1» за 10 минут 33 секунды, проведённые на льду. На счету Владимира Тарасенко 19 минут игрового времени, 7 бросков по воротам и показатель полезности «-3».
Это первая победа для «Сент-Луиса» в сезоне, который с тремя очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Калгари» (4) — восьмой.
|Сент-Луис Блюз
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5:3
(3:1, 2:0, 0:2)
|Калгари Флэймз
|Майк Йео
|Билл Питерс
|Джейк Аллен
|Майк Смит 40:00 (Д. Риттих 40:00-57:22)
|1-й период
|Юусо Вялимяки
|02:14
|Джеймс Нил (С. Беннетт, Д. Дюбе)
|07:32
|07:44
|Александр Стин (Д. Киру, Дж. Боумистер)
|09:48
|Дэвид Перрон (Б. Шенн)
|11:52
|Джей Боумистер
|Сэм Беннетт
|14:38
|17:22
|Джоэль Эдмундсон (И. Барбашев, Р. Томас)
|18:38
|Райан О`Райлли
|Шон Монахэн
|18:38
|2-й период
|Михаэл Фролик
|23:05
|24:05
|Дэвид Перрон (Б. Шенн, А. Стин)
|Марк Джиордано
|26:18
|32:35
|Якуб Ержабек
|33:00
|Брэйден Шенн
|Михаэл Фролик
|37:35
|39:24
|Дэвид Перрон (Дж. Шворц, Б. Шенн)
|3-й период
|Марк Джиордано
|44:12
|Дерек Райан (О. Чарник, М. Ткачак)
|48:17
|Микаэль Баклунд (М. Джиордано, Э. Линдхольм)
|51:04
|Овертайм
|60:00
|Джоэль Эдмундсон
|Мэттью Ткачак
|60:00
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Д. Перрон (Сент-Луис Блюз), Б. Шенн (Сент-Луис Блюз), А. Стин (Сент-Луис Блюз)