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10:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» обыграл «Калгари»: у Барбашева передача, у Тарасенко «-3»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома оказался сильнее «Калгари Флэймз» — 5:3 (3:1, 2:0, 0:2).

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Источник: AP 2018

Главным героем встречи стал нападающий «блюзменов» Дэвид Перрон, оформивший хет-трик. Также отличились Александер Стин и Джоэл Эдмундсон. Три результативные передачи записал на свой счёт Брейден Шенн. В составе «огоньков» заброшенными шайбами отметились Джеймс Нил, Дерек Райан и Микаэль Баклунд.

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей и показателем полезности «+1» за 10 минут 33 секунды, проведённые на льду. На счету Владимира Тарасенко 19 минут игрового времени, 7 бросков по воротам и показатель полезности «-3».

Это первая победа для «Сент-Луиса» в сезоне, который с тремя очками занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Калгари» (4) — восьмой.

Сент-Луис Блюз 5:3
(3:1, 2:0, 0:2)
Калгари Флэймз
12.10.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Enterprise Center
Главные тренеры
Майк Йео Билл Питерс
Вратари
Джейк Аллен Майк Смит 40:00 (Д. Риттих 40:00-57:22)
1-й период
Юусо Вялимяки 02:14
Джеймс Нил (С. Беннетт, Д. Дюбе) 07:32
07:44 Александр Стин (Д. Киру, Дж. Боумистер)
09:48 Дэвид Перрон (Б. Шенн)
11:52 Джей Боумистер
Сэм Беннетт 14:38
17:22 Джоэль Эдмундсон (И. Барбашев, Р. Томас)
18:38 Райан О`Райлли
Шон Монахэн 18:38
2-й период
Михаэл Фролик 23:05
24:05 Дэвид Перрон (Б. Шенн, А. Стин)
Марк Джиордано 26:18
32:35 Якуб Ержабек
33:00 Брэйден Шенн
Михаэл Фролик 37:35
39:24 Дэвид Перрон (Дж. Шворц, Б. Шенн)
3-й период
Марк Джиордано 44:12
Дерек Райан (О. Чарник, М. Ткачак) 48:17
Микаэль Баклунд (М. Джиордано, Э. Линдхольм) 51:04
Овертайм
60:00 Джоэль Эдмундсон
Мэттью Ткачак 60:00
Статистика
10 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Д. Перрон (Сент-Луис Блюз), Б. Шенн (Сент-Луис Блюз), А. Стин (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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