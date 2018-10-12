«Сент-Луис» обыграл «Калгари»: у Барбашева передача, у Тарасенко «-3»

Источник: AP 2018

Главным героем встречи стал нападающий «блюзменов» Дэвид Перрон, оформивший хет-трик. Также отличились Александер Стин и Джоэл Эдмундсон. Три результативные передачи записал на свой счёт Брейден Шенн. В составе «огоньков» заброшенными шайбами отметились Джеймс Нил, Дерек Райан и Микаэль Баклунд.

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачей и показателем полезности «+1» за 10 минут 33 секунды, проведённые на льду. На счету Владимира Тарасенко 19 минут игрового времени, 7 бросков по воротам и показатель полезности «-3».