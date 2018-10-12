«Лос-Анджелес» победил «Монреаль», Ковальчук нанёс восемь бросков в створ

Нападающий «королей» Джефф Картер принял участие во всех трёх голевых атаках, забив гол и сделав две результативные передачи. Также заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе и Майк Амадио. Джек Кэмпбелл отразил все 40 бросков по воротам.

Российский нападающий гостей Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 22 секунды, за которые нанёс восемь бросков в створ ворот.

Параллельно «Миннесота Уайлд» в овертайме домашнего матча одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0), хотя уступал 0:2.