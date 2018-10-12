«Лос-Анджелес» победил «Монреаль», Ковальчук нанёс восемь бросков в створ
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома играл с «Лос-Анджелес Кингз» и потерпел поражение со счётом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома играл с «Лос-Анджелес Кингз» и потерпел поражение со счётом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).
Нападающий «королей» Джефф Картер принял участие во всех трёх голевых атаках, забив гол и сделав две результативные передачи. Также заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе и Майк Амадио. Джек Кэмпбелл отразил все 40 бросков по воротам.
Российский нападающий гостей Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 22 секунды, за которые нанёс восемь бросков в створ ворот.
Параллельно «Миннесота Уайлд» в овертайме домашнего матча одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0), хотя уступал 0:2.
В составе победителей дубль оформил Джейсон Цукер, по голу на свой счёт записали Эрик Стаал и Райан Сутер. Форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт также оформил дубль, одна заброшенная шайба на счету Доминика Кагуна.
|Монреаль Канадиенс
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0:3
(0:2, 0:0, 0:1)
|Лос-Анджелес Кингз
|Клод Жюльен
|Джон Стивенс
|Кэри Прайс
|Джек Кэмпбелл
|1-й период
|Адриан Кемпе
|01:45
|Адриан Кемпе (Т. Тоффоли, Дж. Картер)
|03:56
|05:46
|Еспери Котканиеми
|Майкл Амадио (Д. Андерсон-Долан, Дж. Картер)
|11:31
|2-й период
|24:42
|Джорди Бенн
|Джейк Маззин
|33:35
|Дрю Даути
|35:40
|Тэннер Пирсон
|38:50
|3-й период
|Джефф Картер (Дж. Маззин, А. Мартинес)
|49:04
|58:02
|Шарль Юдон
|58:02
|Эндрю Шоу
|16
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Картер (Лос-Анджелес Кингз), Н. Юулсен (Монреаль Канадиенс)