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10:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лос-Анджелес» победил «Монреаль», Ковальчук нанёс восемь бросков в створ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» дома играл с «Лос-Анджелес Кингз» и потерпел поражение со счётом 0:3 (0:2, 0:0, 0:1).

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Нападающий «королей» Джефф Картер принял участие во всех трёх голевых атаках, забив гол и сделав две результативные передачи. Также заброшенными шайбами отметились Адриан Кемпе и Майк Амадио. Джек Кэмпбелл отразил все 40 бросков по воротам.

Российский нападающий гостей Илья Ковальчук провёл на льду 19 минут 22 секунды, за которые нанёс восемь бросков в створ ворот.

Параллельно «Миннесота Уайлд» в овертайме домашнего матча одержал победу над «Чикаго Блэкхокс» со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0), хотя уступал 0:2.

В составе победителей дубль оформил Джейсон Цукер, по голу на свой счёт записали Эрик Стаал и Райан Сутер. Форвард «Чикаго» Алекс Дебринкэт также оформил дубль, одна заброшенная шайба на счету Доминика Кагуна.

Монреаль Канадиенс 0:3
(0:2, 0:0, 0:1)
Лос-Анджелес Кингз
12.10.2018, 02:30 Регулярный чемпионат Centre Bell
Главные тренеры
Клод Жюльен Джон Стивенс
Вратари
Кэри Прайс Джек Кэмпбелл
1-й период
Адриан Кемпе 01:45
Адриан Кемпе (Т. Тоффоли, Дж. Картер) 03:56
05:46 Еспери Котканиеми
Майкл Амадио (Д. Андерсон-Долан, Дж. Картер) 11:31
2-й период
24:42 Джорди Бенн
Джейк Маззин 33:35
Дрю Даути 35:40
Тэннер Пирсон 38:50
3-й период
Джефф Картер (Дж. Маззин, А. Мартинес) 49:04
58:02 Шарль Юдон
58:02 Эндрю Шоу
Статистика
16 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Кэмпбелл (Лос-Анджелес Кингз), Дж. Картер (Лос-Анджелес Кингз), Н. Юулсен (Монреаль Канадиенс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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