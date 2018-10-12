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10:28 (мск), источник: Sport24

Овечкин подрался с поклонником, а его команда сгорела 0:6. Адский день в карьере русской звезды

Два года назад Майлз Вуд брал у Александра автограф.

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Источник: AP 2018

День назад «Вашингтон» уверенно обыграл «Вегас», Евгений Кузнецов дал яркое интервью, а Александр Овечкин сделал очередной шаг к историю. Спустя сутки действующий чемпион с неприличным счетом влетел «Нью-Джерси». И ведь «Девилз» — далеко не фаворит сезона в НХЛ. Все-таки играть в режиме «back-to-back» (две игры подряд) тяжело даже «Кэпиталз». За первые три матча команда забила 18 голов — это ее лучший результат в истории. Но на четвертую игру сил не хватило.

Уже после первого периода хозяева вели 2:0 (Кайл Палмьери сделал дубль), да и игра разворачивалась в основном у ворот Копли, заменившего Холтби. 26-летний вратарь «Вашингтона» смотрелся в игре не очень и сделал только 30 сэйвов из 36. После игры главный тренер не стал ругать голкипера, Тодд Рирден заявил, что Копли поддержат в трудный момент.

По ходу второй двадцатиминутки в матче произошел любопытный инцидент. Александр Овечкин принял участие в драке c Майлзом Вудом. Получилась скорее не драка, а небольшая потасовка. За что оба хоккеиста получили по две штрафные минуты. Но интересно тут другое.

Когда Майлзу было 11 лет, он написал письмо своему любимого хоккеисту, Александру Овечкину, в котором попросил автограф. В 2016 году Вуд наконец-то его получил. И спустя два года 23-летний форвард не побоялся сцепиться со своим кумиром детства.

Нью-Джерси Дэвилз 6:0
(2:0, 1:0, 3:0)
Вашингтон Кэпиталз
12.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Prudential Center
Главные тренеры
Джон Хайнс Тодд Рирден
Вратари
Кейт Кинкейд Финикс Копли
1-й период
07:02 Кайл Палмиери (Н. Хишир, Д. Сиверсон)
Ларс Эллер 09:59
12:13 Майлс Вуд
12:13 Дэймон Сиверсон
Евгений Кузнецов 12:13
Джон Карлсон 17:43
18:33 Кайл Палмиери (У. Батчер, Т. Холл)
2-й период
Якуб Врана 20:47
22:54 Маркус Юханссон (С. Ватанен, М. Мюллер)
30:22 Стефан Ноесен
3-й период
41:00 Стефан Ноесен
Джон Карлсон 41:12
45:49 Блейк Коулман (Б. Лавджой)
51:35 Жан-Себастьян Ди (Б. Бойл)
54:45 Брайан Бойл (С. Ноесен)
57:52 Дэймон Сиверсон
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), М. Юханссон (Нью-Джерси Дэвилз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Джерси Дэвилз
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