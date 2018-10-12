Овечкин подрался с поклонником, а его команда сгорела 0:6. Адский день в карьере русской звезды
Два года назад Майлз Вуд брал у Александра автограф.
Два года назад Майлз Вуд брал у Александра автограф.
День назад «Вашингтон» уверенно обыграл «Вегас», Евгений Кузнецов дал яркое интервью, а Александр Овечкин сделал очередной шаг к историю. Спустя сутки действующий чемпион с неприличным счетом влетел «Нью-Джерси». И ведь «Девилз» — далеко не фаворит сезона в НХЛ.
Уже после первого периода хозяева вели 2:0 (Кайл Палмьери сделал дубль), да и игра разворачивалась в основном у ворот Копли, заменившего Холтби. 26-летний вратарь «Вашингтона» смотрелся в игре не очень и сделал только 30 сэйвов из 36. После игры главный тренер не стал ругать голкипера, Тодд Рирден заявил, что Копли поддержат в трудный момент.
По ходу второй двадцатиминутки в матче произошел любопытный инцидент. Александр Овечкин принял участие в драке c Майлзом Вудом. Получилась скорее не драка, а небольшая потасовка. За что оба хоккеиста получили по две штрафные минуты. Но интересно тут другое.
Когда Майлзу было 11 лет, он написал письмо своему любимого хоккеисту, Александру Овечкину, в котором попросил автограф. В 2016 году Вуд
|Нью-Джерси Дэвилз
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6:0
(2:0, 1:0, 3:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Джон Хайнс
|Тодд Рирден
|Кейт Кинкейд
|Финикс Копли
|1-й период
|07:02
|Кайл Палмиери (Н. Хишир, Д. Сиверсон)
|Ларс Эллер
|09:59
|12:13
|Майлс Вуд
|12:13
|Дэймон Сиверсон
|Евгений Кузнецов
|12:13
|Джон Карлсон
|17:43
|18:33
|Кайл Палмиери (У. Батчер, Т. Холл)
|2-й период
|Якуб Врана
|20:47
|22:54
|Маркус Юханссон (С. Ватанен, М. Мюллер)
|30:22
|Стефан Ноесен
|3-й период
|41:00
|Стефан Ноесен
|Джон Карлсон
|41:12
|45:49
|Блейк Коулман (Б. Лавджой)
|51:35
|Жан-Себастьян Ди (Б. Бойл)
|54:45
|Брайан Бойл (С. Ноесен)
|57:52
|Дэймон Сиверсон
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Палмиери (Нью-Джерси Дэвилз), К. Кинкейд (Нью-Джерси Дэвилз), М. Юханссон (Нью-Джерси Дэвилз)