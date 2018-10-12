Овечкин подрался с поклонником, а его команда сгорела 0:6. Адский день в карьере русской звезды

Источник: AP 2018

День назад «Вашингтон» уверенно обыграл «Вегас», Евгений Кузнецов дал яркое интервью, а Александр Овечкин сделал очередной шаг к историю. Спустя сутки действующий чемпион с неприличным счетом влетел «Нью-Джерси». И ведь «Девилз» — далеко не фаворит сезона в НХЛ. Все-таки играть в режиме «back-to-back» (две игры подряд) тяжело даже «Кэпиталз». За первые три матча команда забила 18 голов — это ее лучший результат в истории. Но на четвертую игру сил не хватило.

Уже после первого периода хозяева вели 2:0 (Кайл Палмьери сделал дубль), да и игра разворачивалась в основном у ворот Копли, заменившего Холтби. 26-летний вратарь «Вашингтона» смотрелся в игре не очень и сделал только 30 сэйвов из 36. После игры главный тренер не стал ругать голкипера, Тодд Рирден заявил, что Копли поддержат в трудный момент.

По ходу второй двадцатиминутки в матче произошел любопытный инцидент. Александр Овечкин принял участие в драке c Майлзом Вудом. Получилась скорее не драка, а небольшая потасовка. За что оба хоккеиста получили по две штрафные минуты. Но интересно тут другое.