Панарин помог «Коламбусу» обыграть «Флориду» Дадонова в регулярном чемпионате НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Закари Веренски (14-я минута), Панарин (18), Энтони Дюклэр (33), Бун Дженнер (42) и Кэм Аткинсон (58). Также на счету Панарина три результативные передачи. У проигравших голами отличились Дадонов (20), Александр Барков (27), Трой Брауэр (29) и Ник Бьюгстад (40). Дадонов также отметился двумя голевыми передачами.

Первой звездой встречи был назван Аткинсон (1+1), второй звездой стал Дадонов (1+2), третьей — Панарин (1+3).

В другом матче игрового дня «Питтсбург» дома обыграл «Вегас» со счетом 4:2. Второй звездой матча был признан россиянин Евгений Малкин. Хоккеист провел на площадке 15 минут 33 секунды и отдал три результативные передачи. Таким образом, в активе россиянина в текущем сезоне теперь 6 (1+5) очков.

«Колорадо» в гостях обыграл «Баффало» — 6:1. Голкипер Семен Варламов совершил 30 сейвов. Также в матче приняли участие российские хоккеисты «Колорадо» Николай Задоров (16 минут, 2 хита) и Владислав Каменев (7 минут, без результативных действий).

Результаты других матчей игрового дня:

«Бостон» — «Эдмонтон» — 4:1;.

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 6:0;.

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2, ОТ (Павел Бучневич — 16 минут, 1 бросок, 1 результативная передача);.

«Детройт» — «Торонто» — 3:5 (Никита Зайцев — 24 минуты, 2 броска, 2 хита, 1 результативная передача);.

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 0:3;.

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 1:4;.

«Миннисота» — «Чикаго» — 4:3, ОТ;.

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:0;.