Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз3
Виннипег Джетс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота УайлдОТ4
Чикаго Блэкхокс3
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс0
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз3
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Ванкувер Кэнакс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз4
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз1
Колорадо Эвеланш6
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз4
Коламбус Блю Джэкетс5
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз6
Вашингтон Кэпиталз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк РейнджерсОТ3
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз4
Вегас Голден Найтс2
Все события
Фоторепортажи
7Россия и Швеция обошлись без забитых мячей
23«Спартак» упустил победу над «Вильярреалом»
10:30 (мск), источник: ТАСС

Панарин помог «Коламбусу» обыграть «Флориду» Дадонова в регулярном чемпионате НХЛ

ТАСС, 12 октября. «Коламбус» одержал победу над «Флоридой» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Российские нападающие Артемий Панарин («Коламбус») и Евгений Дадонов («Флорида») набрали четыре и три очка соответственно.

Наверх

В составе победителей шайбы забросили Закари Веренски (14-я минута), Панарин (18), Энтони Дюклэр (33), Бун Дженнер (42) и Кэм Аткинсон (58). Также на счету Панарина три результативные передачи. У проигравших голами отличились Дадонов (20), Александр Барков (27), Трой Брауэр (29) и Ник Бьюгстад (40). Дадонов также отметился двумя голевыми передачами.

Первой звездой встречи был назван Аткинсон (1+1), второй звездой стал Дадонов (1+2), третьей — Панарин (1+3).

В другом матче игрового дня «Питтсбург» дома обыграл «Вегас» со счетом 4:2. Второй звездой матча был признан россиянин Евгений Малкин. Хоккеист провел на площадке 15 минут 33 секунды и отдал три результативные передачи. Таким образом, в активе россиянина в текущем сезоне теперь 6 (1+5) очков.

«Колорадо» в гостях обыграл «Баффало» — 6:1. Голкипер Семен Варламов совершил 30 сейвов. Также в матче приняли участие российские хоккеисты «Колорадо» Николай Задоров (16 минут, 2 хита) и Владислав Каменев (7 минут, без результативных действий).

Результаты других матчей игрового дня:

«Бостон» — «Эдмонтон» — 4:1;.

«Нью-Джерси» — «Вашингтон» — 6:0;.

«Рейнджерс» — «Сан-Хосе» — 3:2, ОТ (Павел Бучневич — 16 минут, 1 бросок, 1 результативная передача);.

«Детройт» — «Торонто» — 3:5 (Никита Зайцев — 24 минуты, 2 броска, 2 хита, 1 результативная передача);.

«Монреаль» — «Лос-Анджелес» — 0:3;.

«Тампа-Бэй» — «Ванкувер» — 1:4;.

«Миннисота» — «Чикаго» — 4:3, ОТ;.

«Нэшвилл» — «Виннипег» — 3:0;.

«Сент-Луис» — «Калгари» — 5:3 (Иван Барбашев 10 минут, 1 хит, 1 результативная передача).

Флорида Пантерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Коламбус Блю Джэкетс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб победил, но это пиррова победа
Денис Пак о том,что произошло в кафе и почему футболисты стали драться
Что будет с контрактами Мамаева и Кокорина?
Овечкин подрался с поклонником, а его «Вашингтон» проиграл
Аншлаг в Калининграде не помог сборной России обыграть Швецию
Португалия хороша и без Роналду, Мбаппе спасает Францию
Черчесов — о Кокорине с Мамаевым: Ни секунды не обсуждали
СМИ: Кокорин и Мамаев потратили 2,5 млн рублей перед драками
Хабиб угрожает уйти из UFC. Что говорят о скандальном заявлении
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь