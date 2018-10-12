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10:34 (мск), источник: Sport24

Два бывших форварда СКА оторвались во Флориде. В дуэли Панарина и Дадонова сильнее оказался Хлебушек

Пара голов и семь очков на двоих!

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Это было все три года назад, а кажется, прошла целая вечность. Тогда тройка нападения Панарин-Шипачев-Дадонов просто разрывала Континентальную хоккейную лигу в составе СКА и в итоге выиграла для Питера такой долгожданный Кубок Гагарина. Введите на YouTube фамилии трех этих нападающих и пара часов ярких комбинаций, крутых передач и нереальных голов вам обеспечена.

Как же все изменилось с тех пор. Центральный нападающий Шипачев успел съездить в НХЛ, разочароваться в сильнейшей лиге мира сам и разочаровать остальных, а сегодня пытается поднять со дна турнирной таблицы московское «Динамо». Евгений Дадонов, окрепнув в России, предпринял вторую попытку покорить Северную Америку и не прогадал — сейчас он один из ключевых игроков «Флориды». Наконец, Артемий Панарин за это время стал в НХЛ настоящей звездой — Хлебушек уже позажигал в составе двух клубов, а следующим летом, скорее всего, попробует найти себе новую команду, с которой хочет выиграть Кубок Стэнли.

Этой ночью по московскому времени «Флорида» Дадонова и «Коламбус» Панарина играли между собой в солнечном штате. Те российские болельщики, которые пожертвовали сном и решили посмотреть этот матч — точно не пожалели. Русские форварды устроили настоящее шоу, набрав 7 результативных баллов на двоих.

Первые пару номеров этого шоу представил Панарин. На 14-й минуте первого периода Артемий при розыгрыше большинства вытянул на себя защитника и выкатил шайбу под бросок Заку Веренски — защитник был точен. А через несколько смен русский нападающий «Коламбуса» воспользовался адской ошибкой оборонца «Пантерз» Кита Яндла и предельно спокойно реализовал выход один на один.

Еще до первого перерыва у Дадонова нашелся ответ для бывшего партнера по СКА. Евгений на пару с финном русского происхождения Александром Барковым убежал к воротам «Блю Джекетс» и забил после точного и своевременного паса партнера.

В начале второй двадцатиминутки пара Дадонов-Барков нарисовала еще один гол. Вы только посмотрите на чудесную передачу россиянина — отличная благодарность партнеру за ассист в первом периоде.

Дальше случился редкий гол в этом матче без русского участия, а до конца периода Панарин и Дадонов успели отдать еще по одному результативному пасу: оба — на загляденье. 4:3 в пользу «Флориды» после 40 минут игры.

Уже на второй минуте заключительного игрового отрезка «Коламбус» счет сравнял, а решающая атака в этой игре случилась, когда многие болельщики уже готовились к овертайму. Панарин в чужой зоне был на долю секунду быстрее Дадонова (вот это сюжет!), Веренски бросил, а Кэм Аткинсон добил.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Коламбус» одержал третью победу в сезоне, а Артемий Панарин и Евгений Дадонов ненадолго вернули нас в прошлое, когда они царили на площадках КХЛ. Следующий матч «Блю Джекетс» и «Пантерз» состоится 16 ноября. Не забудьте поставить себе напоминание — это точно будет круто!

Флорида Пантерз 4:5
(1:2, 3:1, 0:2)
Коламбус Блю Джэкетс
12.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат BB&T Center
Главные тренеры
Боб Бонер Джон Торторелла
Вратари
Джеймс Раймер 58:16 Йоонас Корписало
1-й период
Александр Веннберг 06:58
11:47 Фрэнк Ватрано
12:17 Майкл Матесон
Зак Веренски (А. Панарин, К. Аткинсон) 13:29
Джош Андерсон 15:14
Артемий Панарин (П-Л. Дюбуа) 17:20
19:49 Евгений Дадонов (А. Барков)
2-й период
26:29 Александр Барков (Е. Дадонов)
28:57 Трой Брауэр (М. Пайсик)
31:40 Алекс Петровик
Энтони Дюклер (А. Панарин, З. Веренски) 32:16
39:51 Ник Бьюгстад (Е. Дадонов, К. Яндл)
3-й период
Бун Дженнер (С. Харрингтон, Рай. Нэш) 41:15
Кэм Аткинсон (М. Нутиваара, А. Панарин) 57:14
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Е. Дадонов (Флорида Пантерз), А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Флорида Пантерз
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