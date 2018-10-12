Два бывших форварда СКА оторвались во Флориде. В дуэли Панарина и Дадонова сильнее оказался Хлебушек
Пара голов и семь очков на двоих!
Пара голов и семь очков на двоих!
Это было все три года назад, а кажется, прошла целая вечность. Тогда тройка нападения
Как же все изменилось с тех пор. Центральный нападающий Шипачев успел съездить в НХЛ, разочароваться в сильнейшей лиге мира сам и разочаровать остальных, а сегодня пытается поднять со дна турнирной таблицы московское «Динамо». Евгений Дадонов, окрепнув в России, предпринял вторую попытку покорить Северную Америку и не прогадал — сейчас он один из ключевых игроков «Флориды». Наконец, Артемий Панарин за это время стал в НХЛ настоящей звездой — Хлебушек уже позажигал в составе двух клубов, а следующим летом, скорее всего, попробует найти себе новую команду, с которой хочет выиграть Кубок Стэнли.
Этой ночью по московскому времени «Флорида» Дадонова и «Коламбус» Панарина играли между собой в солнечном штате. Те российские болельщики, которые пожертвовали сном и решили посмотреть этот матч — точно не пожалели. Русские форварды устроили настоящее шоу, набрав 7 результативных баллов на двоих.
Первые пару номеров этого шоу представил Панарин. На 14-й минуте первого периода Артемий при розыгрыше большинства вытянул на себя защитника и выкатил шайбу под бросок Заку Веренски — защитник был точен. А через несколько смен русский нападающий «Коламбуса» воспользовался адской ошибкой оборонца «Пантерз» Кита Яндла и предельно спокойно реализовал выход один на один.
Еще до первого перерыва у Дадонова нашелся ответ для бывшего партнера по СКА. Евгений на пару с финном русского происхождения Александром Барковым убежал к воротам «Блю Джекетс» и забил после точного и своевременного паса партнера.
В начале второй двадцатиминутки пара
Дальше случился редкий гол в этом матче без русского участия, а до конца периода Панарин и Дадонов успели отдать еще по одному результативному пасу: оба — на загляденье. 4:3 в пользу «Флориды» после 40 минут игры.
Уже на второй минуте заключительного игрового отрезка «Коламбус» счет сравнял, а решающая атака в этой игре случилась, когда многие болельщики уже готовились к овертайму. Панарин в чужой зоне был на долю секунду быстрее Дадонова (вот это сюжет!), Веренски бросил, а Кэм Аткинсон добил.
«Коламбус» одержал третью победу в сезоне, а Артемий Панарин и Евгений Дадонов ненадолго вернули нас в прошлое, когда они царили на площадках КХЛ. Следующий матч «Блю Джекетс» и «Пантерз» состоится 16 ноября. Не забудьте поставить себе напоминание — это точно будет круто!
|Флорида Пантерз
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4:5
(1:2, 3:1, 0:2)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Боб Бонер
|Джон Торторелла
|Джеймс Раймер 58:16
|Йоонас Корписало
|1-й период
|Александр Веннберг
|06:58
|11:47
|Фрэнк Ватрано
|12:17
|Майкл Матесон
|Зак Веренски (А. Панарин, К. Аткинсон)
|13:29
|Джош Андерсон
|15:14
|Артемий Панарин (П-Л. Дюбуа)
|17:20
|19:49
|Евгений Дадонов (А. Барков)
|2-й период
|26:29
|Александр Барков (Е. Дадонов)
|28:57
|Трой Брауэр (М. Пайсик)
|31:40
|Алекс Петровик
|Энтони Дюклер (А. Панарин, З. Веренски)
|32:16
|39:51
|Ник Бьюгстад (Е. Дадонов, К. Яндл)
|3-й период
|Бун Дженнер (С. Харрингтон, Рай. Нэш)
|41:15
|Кэм Аткинсон (М. Нутиваара, А. Панарин)
|57:14
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Е. Дадонов (Флорида Пантерз), А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс)