Два бывших форварда СКА оторвались во Флориде. В дуэли Панарина и Дадонова сильнее оказался Хлебушек

Это было все три года назад, а кажется, прошла целая вечность. Тогда тройка нападения Панарин-Шипачев-Дадонов просто разрывала Континентальную хоккейную лигу в составе СКА и в итоге выиграла для Питера такой долгожданный Кубок Гагарина. Введите на YouTube фамилии трех этих нападающих и пара часов ярких комбинаций, крутых передач и нереальных голов вам обеспечена.

Как же все изменилось с тех пор. Центральный нападающий Шипачев успел съездить в НХЛ, разочароваться в сильнейшей лиге мира сам и разочаровать остальных, а сегодня пытается поднять со дна турнирной таблицы московское «Динамо». Евгений Дадонов, окрепнув в России, предпринял вторую попытку покорить Северную Америку и не прогадал — сейчас он один из ключевых игроков «Флориды». Наконец, Артемий Панарин за это время стал в НХЛ настоящей звездой — Хлебушек уже позажигал в составе двух клубов, а следующим летом, скорее всего, попробует найти себе новую команду, с которой хочет выиграть Кубок Стэнли.

Этой ночью по московскому времени «Флорида» Дадонова и «Коламбус» Панарина играли между собой в солнечном штате. Те российские болельщики, которые пожертвовали сном и решили посмотреть этот матч — точно не пожалели. Русские форварды устроили настоящее шоу, набрав 7 результативных баллов на двоих.

Первые пару номеров этого шоу представил Панарин. На 14-й минуте первого периода Артемий при розыгрыше большинства вытянул на себя защитника и выкатил шайбу под бросок Заку Веренски — защитник был точен. А через несколько смен русский нападающий «Коламбуса» воспользовался адской ошибкой оборонца «Пантерз» Кита Яндла и предельно спокойно реализовал выход один на один.

Еще до первого перерыва у Дадонова нашелся ответ для бывшего партнера по СКА. Евгений на пару с финном русского происхождения Александром Барковым убежал к воротам «Блю Джекетс» и забил после точного и своевременного паса партнера.

В начале второй двадцатиминутки пара Дадонов-Барков нарисовала еще один гол. Вы только посмотрите на чудесную передачу россиянина — отличная благодарность партнеру за ассист в первом периоде.

Дальше случился редкий гол в этом матче без русского участия, а до конца периода Панарин и Дадонов успели отдать еще по одному результативному пасу: оба — на загляденье. 4:3 в пользу «Флориды» после 40 минут игры.

Уже на второй минуте заключительного игрового отрезка «Коламбус» счет сравнял, а решающая атака в этой игре случилась, когда многие болельщики уже готовились к овертайму. Панарин в чужой зоне был на долю секунду быстрее Дадонова (вот это сюжет!), Веренски бросил, а Кэм Аткинсон добил.

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