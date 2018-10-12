Малкин помог партнеру уничтожить финалиста Кубка Стэнли. У русской звезды — ассистентский хет-трик

Хет-трик — знаковое событие в жизни любого хоккеиста. Натуральный хет-трик — достижение следующего уровня, но встречается оно гораздо реже. Для того, чтобы оформить натуральный хет-трик игрок должен забросить три шайбы подряд, между ними не должно случиться голов его партнеров и соперников.

В новом сезоне Национальной хоккейной лиги первому это удалось форварду «Питтсбурга» Филу Кесселу. Сегодня «Пингвинз» на своем льду принимали «Вегас», который прибыл в Пенсильванию, надо полагать, в отвратительном настроении — сутками ранее «Голден Найтс» были разбиты в принципиальном противостоянии с «Вашингтоном». Игра против «Питтсбурга» началась для прошлогоднего дебютанта лиги с заброшенной уже на 7-й минуте шайбы. Но затем Кессел на пару с Евгением Малкиным устроили для «Вегаса» настоящий кошмар.

В первом периоде русский форвард выиграл вбрасывание, а американский удачно проверил Марка-Андре Флери из левого круга вбрасывания.

Во втором Малкин идеально разрезал оборону «Вегаса» пасом от собственных ворот, а Кессел снова оказался круче Флери.

Еще через несколько минут у Фила и вратаря «Голден Найтс» состоялось новое свидание, которое организовал Карл Хагелин. У Малкина в этой атаке — вторая голевая передача. Есть ассистентский и натуральный хет-трики!

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