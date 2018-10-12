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10:56 (мск), источник: Sport24

Малкин помог партнеру уничтожить финалиста Кубка Стэнли. У русской звезды — ассистентский хет-трик

А у Фила Кессела — натуральный.

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Хет-трик — знаковое событие в жизни любого хоккеиста. Натуральный хет-трик — достижение следующего уровня, но встречается оно гораздо реже. Для того, чтобы оформить натуральный хет-трик игрок должен забросить три шайбы подряд, между ними не должно случиться голов его партнеров и соперников.

В новом сезоне Национальной хоккейной лиги первому это удалось форварду «Питтсбурга» Филу Кесселу. Сегодня «Пингвинз» на своем льду принимали «Вегас», который прибыл в Пенсильванию, надо полагать, в отвратительном настроении — сутками ранее «Голден Найтс» были разбиты в принципиальном противостоянии с «Вашингтоном». Игра против «Питтсбурга» началась для прошлогоднего дебютанта лиги с заброшенной уже на 7-й минуте шайбы. Но затем Кессел на пару с Евгением Малкиным устроили для «Вегаса» настоящий кошмар.

В первом периоде русский форвард выиграл вбрасывание, а американский удачно проверил Марка-Андре Флери из левого круга вбрасывания.

Во втором Малкин идеально разрезал оборону «Вегаса» пасом от собственных ворот, а Кессел снова оказался круче Флери.

Еще через несколько минут у Фила и вратаря «Голден Найтс» состоялось новое свидание, которое организовал Карл Хагелин. У Малкина в этой атаке — вторая голевая передача. Есть ассистентский и натуральный хет-трики!

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На то, чтобы уничтожить одну из лучших команд лиги прошлого сезона у двух форвардов «Пингвинз» ушло 28 минут. Неплохая статистика для Малкина и Кессела и ужасная для «Вегаса» — «синдром второго сезона» у клуба из игорной столицы мира прогрессирует.

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Питтсбург Пингвинз 4:2
(1:1, 3:0, 0:1)
Вегас Голден Найтс
12.10.2018, 02:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Жерар Галлан
Вратари
Кейси Десмит Малькольм Суббан 58:48 (М. Суббан 59:55)
1-й период
01:40 Доминик Симон
Томаш Носек (Д. Маршессо, В. Карлссон) 06:28
08:03 Фил Кессел (Е. Малкин)
Джонатан Маршессо 17:34
2-й период
29:37 Фил Кессел (Е. Малкин, Джаст. Шульц)
35:43 Фил Кессел (К. Хагелин, Е. Малкин)
36:40 Джейк Гюнтцель (Джаст. Шульц, С. Кросби)
3-й период
Райлли Смит (Д. Маршессо) 53:35
54:56 Дерик Брассар
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), К. Десмит (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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