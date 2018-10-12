Малкин помог партнеру уничтожить финалиста Кубка Стэнли. У русской звезды — ассистентский хет-трик
А у Фила Кессела — натуральный.
А у Фила Кессела — натуральный.
В новом сезоне Национальной хоккейной лиги первому это удалось форварду «Питтсбурга» Филу Кесселу. Сегодня «Пингвинз» на своем льду принимали «Вегас», который прибыл в Пенсильванию, надо полагать, в отвратительном настроении — сутками ранее «Голден Найтс» были разбиты в принципиальном противостоянии с «Вашингтоном». Игра против «Питтсбурга» началась для прошлогоднего дебютанта лиги с заброшенной уже на 7-й минуте шайбы. Но затем Кессел на пару с Евгением Малкиным устроили для «Вегаса» настоящий кошмар.
В первом периоде русский форвард выиграл вбрасывание, а американский удачно проверил
Во втором Малкин идеально разрезал оборону «Вегаса» пасом от собственных ворот, а Кессел снова оказался круче Флери.
Еще через несколько минут у Фила и вратаря «Голден Найтс» состоялось новое свидание, которое организовал Карл Хагелин. У Малкина в этой атаке — вторая голевая передача. Есть ассистентский и натуральный
На то, чтобы уничтожить одну из лучших команд лиги прошлого сезона у двух форвардов «Пингвинз» ушло 28 минут. Неплохая статистика для Малкина и Кессела и ужасная для «Вегаса» — «синдром второго сезона» у клуба из игорной столицы мира прогрессирует.
|Питтсбург Пингвинз
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4:2
(1:1, 3:0, 0:1)
|Вегас Голден Найтс
|Майк Салливан
|Жерар Галлан
|Кейси Десмит
|Малькольм Суббан 58:48 (М. Суббан 59:55)
|1-й период
|01:40
|Доминик Симон
|Томаш Носек (Д. Маршессо, В. Карлссон)
|06:28
|08:03
|Фил Кессел (Е. Малкин)
|Джонатан Маршессо
|17:34
|2-й период
|29:37
|Фил Кессел (Е. Малкин, Джаст. Шульц)
|35:43
|Фил Кессел (К. Хагелин, Е. Малкин)
|36:40
|Джейк Гюнтцель (Джаст. Шульц, С. Кросби)
|3-й период
|Райлли Смит (Д. Маршессо)
|53:35
|54:56
|Дерик Брассар
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз), К. Десмит (Питтсбург Пингвинз)