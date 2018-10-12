Игроки НХЛ назвали Макдэвида главным претендентом на «Харт Трофи»

Лидером голосования стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 28 голосами (45,9%). Второе место занял номинант прошлого сезона Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 11 голосов), третье — капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (девять голосов).

Четвёртое место занял Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» с тремя голосами, остальные упомянутые игроки получили по одному голосу. В их числе и три российских форварда — Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).