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12:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Игроки НХЛ назвали Макдэвида главным претендентом на «Харт Трофи»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги провёл опрос 61 игроков, которые должны были назвать будущего обладателя «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку своей команды в регулярном чемпионате.

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Источник: AP 2018

Лидером голосования стал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид с 28 голосами (45,9%). Второе место занял номинант прошлого сезона Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 11 голосов), третье — капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (девять голосов).

Четвёртое место занял Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» с тремя голосами, остальные упомянутые игроки получили по одному голосу. В их числе и три российских форварда — Артемий Панарин («Коламбус Блю Джекетс»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).

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