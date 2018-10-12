Кузнецов рассказал, сколько шайб забросит Овечкин в новом сезоне
Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал, сколько шайб забросит Александр Овечкин в новом сезоне.
Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал, сколько шайб забросит Александр Овечкин в новом сезоне.
Он также отметил, что российский нападающий — особенный игрок, у которого много можно почерпнуть.
— Перед прошлым сезоном вы прогнозировали, что Александр Овечкин забросит 50 шайб в регулярном чемпионате. Что думаете сейчас?
— 60, наверное (улыбается).
— Овечкин — это вам лучший партнер по звену в карьере?
— С подвохом вопрос такой. Если скажу, что Саша, то другие партнеры обидятся. От каждого, с кем я играл, я