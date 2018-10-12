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17:27 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кузнецов рассказал, сколько шайб забросит Овечкин в новом сезоне

Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал, сколько шайб забросит Александр Овечкин в новом сезоне.

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Он также отметил, что российский нападающий — особенный игрок, у которого много можно почерпнуть.

— Перед прошлым сезоном вы прогнозировали, что Александр Овечкин забросит 50 шайб в регулярном чемпионате. Что думаете сейчас?

— 60, наверное (улыбается).

— Овечкин — это вам лучший партнер по звену в карьере?

— С подвохом вопрос такой. Если скажу, что Саша, то другие партнеры обидятся. От каждого, с кем я играл, я чему-то учился. Конечно, Овечкин — это особенный игрок, у него много можно почерпнуть.

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