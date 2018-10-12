Кузнецов рассказал, сколько шайб забросит Овечкин в новом сезоне

Он также отметил, что российский нападающий — особенный игрок, у которого много можно почерпнуть.

— Перед прошлым сезоном вы прогнозировали, что Александр Овечкин забросит 50 шайб в регулярном чемпионате. Что думаете сейчас?

— 60, наверное (улыбается).

— Овечкин — это вам лучший партнер по звену в карьере?