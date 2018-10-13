Сбежавший из российского клуба форвард уже забивает в США. Правда, пока не в НХЛ

Источник: РИА "Новости"

История Сергея Шумакова стала одной из обсуждаемых этим хоккейным летом. Полностью пересказывать ее не имеет никакого смысла, если говорить только о самом важном, то все было примерно так:

весной хоккеист, тогда еще выступавший за ЦСКА, нарушил режим (нарушение распорядка дня);

из-за последствий этого нарушения он стал просить армейский клуб об обмене и устроил забастовку;

последствий этого нарушения он стал просить армейский клуб об обмене и устроил забастовку; ЦСКА пошел на встречу игроку и расторг с ним контракт по инициативе форварда;

Шумаков подписал контракт с действующим обладателем Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз».

Если отбросить эмоции и умиления от красивой истории о еще одном русском хоккеисте в составе клуба из столицы США, уже в момент подписания соглашения между Шумаковым и «Столичными» можно было предсказать, что сходу пробиться в основу чемпиона Национальной хоккейной лиги форварду было сложно. Хорошо, что это понимал и сам Сергей.

«Вашингтон» ничего не обещал, еду пробиваться в команду, показывать себя. Думаю, физически я готов к НХЛ, а там посмотрим, все будет зависеть от меня. Не боюсь АХЛ, я готов в конкуренции и биться за место в составе. Но, думаю, без АХЛ все равно не обойтись. Сергей Шумаков нападающий «Вашингтон Кэпиталз»

По итогам выставочных матчей российский нападающий действительно не смог убедить тренерский штаб в своей необходимости главной команде здесь и сейчас. В конце сентября стало известно, что Шумакова в компании экс-вратаря магнитогорского «Металлурга» Ильи Самсонова отправили в фарм-клуб «Херши Беарс».

Первые два матча в составе «Херши» получились для Шумакова можно сказать провальными. В протоколе напротив его фамилии значились практически одни нули. Все, чем отметился Сергей в этих играх — это один (!) бросок в створ ворот и две минуты штрафа.

Прорыв случился накануне, когда «Херши» играл на своей площадке с «Гранд Рэпидс», а Шумаков оформил дубль. Оба гола получились несвойственными для российского нападающего. В первом случае он активно поработал чужом пятаке.

А во втором добился своего, благодаря активному давлению на защитника соперника.

Увы, команда Шумакова проиграла со счетом 3:6, по «Херши» не побеждал в этом регулярном чемпионате ни разу. Ничего удивительного в этом нет — фарм-клуб «Вашингтона» считается одним из слабейших в Американской хоккейной лиги. Если в нынешнем сезоне «Беарс» повторят результат прошлого и финиширует на последнем месте в Атлантическом дивизионе это мало кого удивит.

Шумакову же, который в игре с «Гранд Рэпидс» заработал показатель полезности «+2» остается работать на собственный имидж и ждать вызова в главную команду клуба. Сезон в Северной Америке длинный — травм и дисквалификаций форвардам «Вашингтона» избежать не удастся. Сбежавшему из ЦСКА хоккеисту нужно быть готовым в любой момент воспользоваться своим шансом.