Сбежавший из российского клуба форвард уже забивает в США. Правда, пока не в НХЛ
Шумаков выстрелил дублем.
Шумаков выстрелил дублем.
История Сергея Шумакова стала одной из обсуждаемых этим хоккейным летом. Полностью пересказывать ее не имеет никакого смысла, если говорить только о самом важном, то все было примерно так:
Если отбросить эмоции и умиления от красивой истории о еще одном русском хоккеисте в составе клуба из столицы США, уже в момент подписания соглашения между Шумаковым и «Столичными» можно было предсказать, что сходу пробиться в основу чемпиона Национальной хоккейной лиги форварду было сложно. Хорошо, что это понимал и сам Сергей.
«Вашингтон» ничего не обещал, еду пробиваться в команду, показывать себя. Думаю, физически я готов к НХЛ, а там посмотрим, все будет зависеть от меня. Не боюсь АХЛ, я готов в конкуренции и биться за место в составе. Но, думаю, без АХЛ все равно не обойтись.
По итогам выставочных матчей российский нападающий действительно не смог убедить тренерский штаб в своей необходимости главной команде здесь и сейчас. В конце сентября стало известно, что Шумакова в компании
Первые два матча в составе «Херши» получились для Шумакова можно сказать провальными. В протоколе напротив его фамилии значились практически одни нули. Все, чем отметился Сергей в этих играх — это один (!) бросок в створ ворот и две минуты штрафа.
Прорыв случился накануне, когда «Херши» играл на своей площадке с «Гранд Рэпидс», а Шумаков оформил дубль. Оба гола получились несвойственными для российского нападающего. В первом случае он активно поработал чужом пятаке.
А во втором добился своего, благодаря активному давлению на защитника соперника.
Увы, команда Шумакова проиграла со счетом 3:6, по «Херши» не побеждал в этом регулярном чемпионате ни разу. Ничего удивительного в этом нет —
Шумакову же, который в игре с «Гранд Рэпидс» заработал показатель полезности «+2» остается работать на собственный имидж и ждать вызова в главную команду клуба. Сезон в Северной Америке длинный — травм и дисквалификаций форвардам «Вашингтона» избежать не удастся. Сбежавшему из ЦСКА хоккеисту нужно быть готовым в любой момент воспользоваться своим шансом.